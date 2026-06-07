Pierre Gasly staat na afloop van de F1 Grand Prix van Monaco met tranen in zijn ogen voor de camera's van Viaplay. De Alpine-coureur zag in de straten van het prinsdom een zwaarbevochten podiumplaats in rook opgaan door twee tijdstraffen voor het te hard rijden in de pitstraat. De Fransman is na de race woest op de stewards van de FIA en stelt onomwonden dat hij bestolen is van een prachtresultaat. Inmiddels heeft Alpine een zogeheten right of review aangevraagd.

Tijdens de chaotische race in Monte Carlo kwam Gasly knap als derde over de finishlijn, wat een enorme opsteker had moeten zijn voor het team van Alpine. Door een tijdstraf van in totaal tien seconden viel hij in de officiële einduitslag echter terug naar de zevende plaats. Hij was tweemaal bestraft voor het te hard rijden door de pitstraat. Gasly was echter niet de enige, want ook Lewis Hamilton, George Russell, Oscar Piastri en teamgenoot Franco Colapinto werden betrapt op het overschrijden van de snelheidslimiet.

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Bestolen van het podium

Gasly snapt niets van de beslissing van de stewards en de opgelegde sancties. "Ik weet het echt niet en ik heb wat tijd nodig om te verwerken wat er aan de hand is", stelt hij geëmotioneerd. "Je finisht als derde op de baan in Monaco. Het was een bizar weekend, we startten als negende en we hebben de hele race geen stap verkeerd gezet." Volgens hem lag het probleem niet bij zijn eigen handelingen achter het stuur van de Alpine. "Ik heb het gecheckt bij het team en zij zeiden dat de juiste snelheidslimiet in de auto was ingesteld op 59,5 kilometer per uur, met wat marge. Ik weet tweehonderd procent zeker dat ik hem bij beide gevallen voor de lijn heb geactiveerd. Ik kan oprecht niet geloven wat er is gebeurd."

Gasly benadrukt hoe zeldzaam dit soort kansen zijn voor een team in de huidige competitieve rangorde van de Formule 1. "Je werkt zo hard. Ik probeer al tien jaar elk weekend om elke kans te grijpen en daardoor heb ik vijf podiums behaald. Vandaag was er weer één die we hadden verdiend en ik heb gewoon het gevoel dat we bestolen zijn", spreekt hij duidelijke taal over het mislopen van de trofee.

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Softwareprobleem in de pitstraat?

Oscar Piastri en George Russell opperden een softwareprobleem als mogelijke oorzaak voor de vele straffen die tijdens de race werden uitgedeeld. "Hoeveel slimme mensen hebben we in deze pitboxen? Hoe kunnen zoveel jongens een straf krijgen?", reageert Gasly vol onbegrip. "Precies. Deze gasten weten dat we het hebben over tientallen millimeters en komma's achter de kilometers per uur. Dit gebeurt niet in de Formule 1", stelt de coureur stellig over de onwaarschijnlijkheid van menselijke fouten bij deze overtredingen.

De pijn zit voor hem vooral in het mislopen van de iconische podiumceremonie bij de koninklijke loge in Monaco. "Mijn moment is al gestolen. Ik heb niet op het podium gestaan, we hebben geen champagne gehad", treurt Gasly over de gemiste festiviteiten. Hij hoopt dat de FIA de situatie en de gebruikte meetsystemen nog eens kritisch herziet. "Hopelijk kunnen ze het juiste doen en ons in ieder geval de punten geven", besluit de Fransman zijn relaas, die hoopt 15 punten in plaats van 6 punten te krijgen na een herziening van de resultaten.

Omdat de bestrafte coureurs het erover eens zijn dat een mogelijke glitch in de software de veroorzaker is van de vele snelheidsovertredingen in de pits, heeft Alpine een right of review aangevraagd. Het team eist dat de stewards opnieuw naar de straffen kijkt, wat de deur openzet naar het mogelijk terugdraaien van de straffen. De resultaten van de Grand Prix van Monaco kunnen hierdoor volledig op de schop gaan.