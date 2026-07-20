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Leon on the F2 podium in Australia

F2-team betrapt op merkwaardige overtreding met diskwalificatie en puntenaftrek tot gevolg

Leon on the F2 podium in Australia — Foto: © IMAGO

F2-team betrapt op merkwaardige overtreding met diskwalificatie en puntenaftrek tot gevolg

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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De FIA heeft op de zondag van de Grand Prix van België hard toegeslagen. In het Formule 2-kampioenschap is namelijk een diskwalificatie en een enorme boete uitgedeeld. Noel León van Campos Racing is uit de resultaten van de hoofdrace geschrapt, nadat een gast van de renstal tijdens een rode vlag-situatie, voor de crash van Laurens van Hoepen, in de pitstraat werd betrapt met illegale communicatieapparatuur.

Het incident deed zich voor tijdens de tweede race van het raceweekend op het Circuit de Spa-Francorchamps. De stewards hebben via een verklaring laten weten dat een persoon, die stond geregistreerd als niet-operationeel personeel, met een headset inclusief microfoon rondliep door de pitstraat. Binnen het sportief reglement van de Formule 2 is dit een overtreding van Artikel 21.5 en evenals Bijlage 5, aangezien dergelijke gasten uitsluitend een zogeheten 'listen-only headset' mogen dragen om mee te luisteren. De persoon in kwestie wekte door de aanwezige microfoon de indruk dat hij mogelijk kon zenden, wat ten strengste verboden is.

Gast negeerde waarschuwing van official

Tijdens de hoorzitting, waarbij León zelf ontbrak omdat hij het circuit al had verlaten, gaven teamgenoot Nikola Tsolov en de teammanager van Campos Racing tekst en uitleg. Volgens de leiding van het team had de gast per ongeluk het verkeerde type koptelefoon gepakt. Uit het onderzoek van de stewards bleek echter dat de gast al eerder door een official was aangesproken op het feit dat de headset niet was toegestaan. De gast verweerde zich destijds door te stellen dat de microfoon omhoog was geklapt, maar zette de headset ondanks de duidelijke waarschuwing vervolgens gewoon weer op.

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Voorwaardelijke puntenaftrek voor Campos Racing

Omdat de gast uitsluitend verbonden was aan de auto van León en er geen bewijs was van betrokkenheid bij de andere wagen van het team, besloten stewards Tanja Geilhausen, Brieuc Kremer en Andrew Mallalieu om de diskwalificatie te beperken tot de Mexicaanse coureur, die als vierde over de streep was gekomen. Hierdoor schuiven alle coureurs die achter León eindigden een plekje op in de definitieve uitslag. Campos Racing moet tevens een geldboete van €20.000 binnen 48 uur via een bankoverschrijving overmaken aan de FIA. Daarnaast heeft het team een voorwaardelijke aftrek van 25 kampioenschapspunten gekregen.

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