Antonelli wint Monaco na zeperd Verstappen, woede Russell en Alpine na mogelijke FIA-fout | GPFans Recap

Het was chaos tijdens de F1 Grand Prix van Monaco en, zelfs nu diep in de zondagavond, hangt er een groot vraagteken boven de eindklassering. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent rondom al het Formule 1-nieuws.

Andrea Kimi Antonelli is de jongste coureur om een zogeheten grand slam op zijn naam te schrijven. De Mercedes-coureur won vandaag de wedstrijd vanaf de pole position, zette de snelste ronde neer en reed elke ronde aan de leiding. Om dat in Monaco te doen, is een fantastisch moment voor de jonge Italiaan die zijn kampioenschapsleiding alleen maar uitbreidt. George Russell viel namelijk buiten de punten door dubbele straffen. Lewis Hamilton werd tweede in de Grand Prix in Monte Carlo en staat nu ook tweede in de tussenstand. Isack Hadjar maakte het podium af ondanks motorproblemen. Aan de andere kant van de Red Bull-garage is de teleurstelling groot na de onverwachte DNF van Max Verstappen. Ondertussen is niet alleen Russell, maar ook Pierre Gasly boos op de FIA dat ze zijn bestraft. Alpine heeft officieel een right of review aangevraagd, omdat volgens de Franse renstal er fouten zijn gemaakt met het berekenen van de snelheidslimiet in de pits.

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Antonelli wint in Monaco vijfde F1-race op rij: "Dit is een prachtig moment"

Kimi Antonelli heeft een bijzonder chaotische Grand Prix van Monaco op zijn naam weten te schrijven. Daarmee heeft de negentienjarige Mercedes-coureur zijn vijfde race op rij gewonnen. "Het was een geweldig weekend en een geweldige race", vertelde Antonelli na afloop. "Het was zo'n dag waarop de snelheid ontzettend goed was. Alles kwam samen. De auto voelde geweldig en gaf me het vertrouwen om echt te pushen. Het seizoen is nog lang. We moeten de lat steeds hoger blijven leggen en we moeten op deze manier blijven presteren. Maar dit is een prachtig moment." Lees hier het hele artikel over Andrea Kimi Antonelli na zijn overwinning in Monte Carlo.

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Hamilton als tweede over de streep in Monaco: "We kunnen ze nog niet bijbenen"

De Grand Prix van Monaco werd zondag wederom een uitstekende middag voor de uitstekend presterende Lewis Hamilton, die na een uitstekende race de tweede plek wist te behalen op het circuit van Monte Carlo. Na afloop van zijn wederom mooie resultaat reageert hij op P2. Ik moet eerst Kimi en Mercedes feliciteren, ze hebben een geweldige auto en Kimi doet het fantastisch. Hij levert elk weekend. ik ben heel blij voor ze", zo begon Hamilton. "We hebben de afgelopen maanden vooruitgang geboekt, maar we kunnen ze nog niet bijbenen. Maar om onder de zwaarste omstandigheden weer een tweede plaats in Monaco te behalen, daar ben ik absoluut blij mee." Lees hier het hele artikel over Lewis Hamilton met gemengde gevoelens na de tweede plek.

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Hadjar rijdt 'zonder vermogen' naar podium: "Nog nooit zo hard de auto de bochten ingesmeten"

Isack Hadjar stond op het podium in de F1 Grand Prix van Monaco, zijn eerste als Red Bull Racing-coureur. Hij is ontzettend blij met zijn P3. En hij mag er ook erg trots op zijn, aangezien hij bijna de hele race met storende problemen van de Ford-power unit reed. "We hadden de race onder controle tot ronde tien à vijftien, toen ik enorme problemen met het rijgedrag van de auto kreeg", vertelde Hadjar na afloop. "Als je dat ergens niet wilt, dan is het hier wel. Het was ongelooflijk uitdagend om zestig ronden op die manier te moeten doen. Zelfs in de slotfase en bij de herstart had ik gewoon geen vermogen." Lees hier het hele artikel over het indrukwekkende podium van Isack Hadjar.

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Verstappen over uitvalbeurt in Monaco: "Was aan het bidden dat iedereen naar rechts ging"

Max Verstappen viel al bij de start uit in de Grand Prix van Monaco. De viervoudig wereldkampioen is achteraf vooral te spreken over het feit dat er niemand bij hem achterop reed. "Ik was aan het bidden dat iedereen naar rechts zou gaan", wordt Verstappen geciteerd door AD. "Ik had geen vermogen dus stuurde naar links. Gelukkig reageerde iedereen goed. Bij de formatieronde voelde het al vreemd. Bij de pre-start was het helemaal mis. Zodra ik de koppeling losliet, was het voorbij. De motor viel helemaal stil." Lees hier het hele artikel over Max Verstappen die ingaat op zijn uitvalbeurt.

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Enorme frustratie Russell na puntloos resultaat door straf: "Ik heb niets verkeerd gedaan"

George Russell vindt dat de straf die hij tijdens de F1 Grand Prix van Monaco kreeg totaal niet in verhouding staat tot de overtreding. De Mercedes-coureur liep door een tijdstraf en een mislukte pitstop een podiumplaats mis en verliet het prinsdom uiteindelijk als dertiende en dus puntloos. Hij is na afloop ontzettend gefrustreerd. "Het team vertelde me dat ik niets verkeerd heb gedaan met de snelheid. Er was een probleem in de software en blijkbaar zaten meerdere coureurs in dezelfde situatie", aldus de coureur bij Viaplay. De straf voelt voor hem dan ook onrechtvaardig, zeker gezien de impact op zijn eindklassering. Lees hier het hele artikel over George Russell die zijn twee straffen onterecht vindt.

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Emotionele Gasly eist dat "FIA punten teruggeeft", Alpine vraagt herziening aan na straffenregen

Pierre Gasly staat na afloop van de F1 Grand Prix van Monaco met tranen in zijn ogen voor de camera's van Viaplay. De Alpine-coureur zag in de straten van het prinsdom een zwaarbevochten podiumplaats in rook opgaan door twee tijdstraffen voor het te hard rijden in de pitstraat. De Fransman is na de race woest op de stewards van de FIA en stelt onomwonden dat hij bestolen is van een prachtresultaat. Inmiddels heeft Alpine een zogeheten right of review aangevraagd. "Ik weet het echt niet en ik heb wat tijd nodig om te verwerken wat er aan de hand is", stelt hij geëmotioneerd. "Je finisht als derde op de baan in Monaco. Het was een bizar weekend, we startten als negende en we hebben de hele race geen stap verkeerd gezet." Volgens hem lag het probleem niet bij zijn eigen handelingen achter het stuur van de Alpine. Lees hier het hele artikel over de right of review van Alpine.

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Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns. Bekijk volledige biografie

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