Isack Hadjar staat op het podium in de F1 Grand Prix van Monaco, zijn eerste als Red Bull Racing-coureur. Er wordt momenteel een asterisk naast zijn naam gezet, omdat er nog onderzoek wordt gedaan, maar hij is alsnog ontzettend blij met zijn P3. En hij mag er ook erg trots op zijn, aangezien hij bijna de hele race met storende problemen van de Ford-power unit reed.

Hadjar ving de wedstrijd op de straten van Monte Carlo aan vanaf de vijfde positie, maar dat werd meteen de vierde plek door de plotselinge uitvalbeurt van teamgenoot Max Verstappen. Hij schoof op naar de derde plaats, toen Charles Leclerc crashte in Antony Noghès bij de herstart. De race werd gestopt door middel van de rode vlaggen, omdat het asfalt te repareren. Hadjar kwam niet goed weg bij de staande herstart, maar dankzij straffen van George Russell en Pierre Gasly kwam hij weer op P3 terecht. De jonge Fransman wordt echter zelf nog onderzocht voor een rode vlag-overtreding.

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Hadjar rijdt naar podium 'zonder vermogen'

"We hadden de race onder controle tot ronde tien à vijftien, toen ik enorme problemen met het rijgedrag van de auto kreeg", vertelt Hadjar na afloop. "Als je dat ergens niet wilt, dan is het hier wel. Het was ongelooflijk uitdagend om zestig ronden op die manier te moeten doen. Zelfs in de slotfase en bij de herstart had ik gewoon geen vermogen."

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"Bij de herstart dacht ik dat ik opnieuw goed weg was gekomen, maar plotseling zakte het vermogen weer weg en ik verloor twee plaatsen", vervolgt de ploegmaat van Verstappen. "Ik wist wel dat de coureurs voor me straffen zouden krijgen, maar omdat ik geen vermogen had, heb ik de auto nog nooit zo hard de bochten ingesmeten om tijd goed te maken. Een uitstekend weekend, als je je bedenkt waar we na VT1 stonden. Ik was toen echt het vertrouwen kwijt, maar nu ben ik heel blij." Hadjar schreef zijn RB22 op de vrijdag af, maar staat nu dus op het podium.

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