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Lewis Hamilton smiling at the 2026 Monaco Grand Prix

Hamilton als tweede over de streep in Monaco: "We kunnen ze nog niet bijbenen"

Lewis Hamilton smiling at the 2026 Monaco Grand Prix — Foto: © IMAGO
1 reactie

Hamilton als tweede over de streep in Monaco: "We kunnen ze nog niet bijbenen"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

De Grand Prix van Monaco werd zondag wederom een uitstekende middag voor de uitstekend presterende Lewis Hamilton, die na een uitstekende race de tweede plek wist te behalen op het circuit van Monte Carlo. Na afloop van zijn wederom mooie resultaat reageert hij op P2.

Wat op het begin leek af te stevenen op een vrij rustige Grand Prix van Monaco, werd uiteindelijk toch nog een behoorlijk grote chaos. Te midden van die chaos waren er twee coureurs die hun hoofd het koelst wisten te houden: winnaar Kimi Antonelli en zevenvoudig wereldkampioen Hamilton, die de hele race uit de grote problemen wist te blijven en dus uiteindelijk als tweede over de streep kwam. "Ik moet eerst Kimi en Mercedes feliciteren, ze hebben een geweldige auto en Kimi doet het fantastisch. Hij levert elk weekend. ik ben heel blij voor ze", zo begint Hamilton vlak na afloop van zijn P2.

Zwaarste omstandigheden

Hamilton vervolgt: "We hebben de afgelopen maanden vooruitgang geboekt, maar we kunnen ze nog niet bijbenen. Maar om onder de zwaarste omstandigheden weer een tweede plaats in Monaco te behalen, daar ben ik absoluut blij mee. De auto is goed, maar we hebben uiteindelijk meer downforce nodig en met de verschillende scenario's die we op de baan tegenkwamen, was het lastig om de banden op peil te houden. Het was enorm uitdagend, maar ik ben het team dankbaar", zo besluit de Ferrari-coureur.

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