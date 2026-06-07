Verstappen over uitvalbeurt in Monaco: "Was aan het bidden dat iedereen naar rechts ging"
Verstappen over uitvalbeurt in Monaco: "Was aan het bidden dat iedereen naar rechts ging"
Max Verstappen viel al bij de start uit in de Grand Prix van Monaco. De viervoudig wereldkampioen is achteraf vooral te spreken over het feit dat er niemand bij hem achterop reed.
Verstappen ving de race in het prinsdom aan vanaf de tweede plaats, nadat hij in een zeer interessante kwalificatie in Q3 slechts 0,043 seconde toe moest geven op de pole-tijd van kampioenschapsleider Kimi Antonelli. Met een tweede startplaats leek er een mooi resultaat in het verschiet te liggen voor Verstappen, maar direct bij de start van de Grand Prix van Monaco ging het mis. De viervoudig wereldkampioen kwam bij het uitgaan van de lichten niet van van zijn plek, waarna hij terug viel naar de laatste plaats. Het team gaf hem vervolgens opdracht om terug de pits in te rijden.
Even leek het erop dat Verstappen naar de harde band zou switchen om vervolgens de race in één keer uit te rijden, maar de Red Bull-crew draaide de auto in plaats daarvan terug de garagebox in. Over de boordradio liet Verstappen weten dat de motor "f*cked" was. "Top dit, compleet naar de kloten!", klonk het cynisch. Motorproblemen gooien dus roet in het eten voor de 28-jarige Red Bull Racing-coureur.
Verstappen tast in het duister over uitvalbeurt
"Ik was aan het bidden dat iedereen naar rechts zou gaan", wordt Verstappen geciteerd door AD. "Ik had geen vermogen dus stuurde naar links. Gelukkig reageerde iedereen goed. Bij de formatieronde voelde het al vreemd. Bij de pre-start was het helemaal mis. Zodra ik de koppeling losliet, was het voorbij. De motor viel helemaal stil. En daarna, het geluid dat ik uit de motor hoorde komen toen ik na bocht één weer wat vermogen had, was erg slecht. Dus ik nam gas terug en reed naar binnen. We moeten eerst begrijpen waar het mis ging. Als ik aan de leiding zou staan, zou het heel pijnlijk zijn. Nu is dat minder, maar het is natuurlijk heel teleurstellend voor iedereen."
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