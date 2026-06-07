close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Kimi Antonelli getting off a boat looking suspicious at the Monaco Grand Prix

Antonelli wint in Monaco vijfde F1-race op rij: "Dit is een prachtig moment"

Kimi Antonelli getting off a boat looking suspicious at the Monaco Grand Prix — Foto: © IMAGO
2 reacties

Antonelli wint in Monaco vijfde F1-race op rij: "Dit is een prachtig moment"

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

Kimi Antonelli heeft een bijzonder chaotische Grand Prix van Monaco op zijn naam weten te schrijven. Daarmee heeft de negentienjarige Mercedes-coureur zijn vijfde race op rij gewonnen.

Antonelli ving de race in het prinsdom aan vanaf pole position. Max Verstappen vertrok vanaf P2, maar de motor van de Nederlander gaf direct bij de start de geest, waardoor de Mercedes-coureur zonder concurrentie op de eerste bocht afstevende. De piepjonge kampioenschapsleider trok vervolgens in hoog tempo een groot gat naar Lewis Hamilton, maar een late crash van Lance Stroll zorgde voor een spannende slotfase. Antonelli overleefde de herstart, maar op P3 ging het mis voor Charles Leclerc. De Ferrari-coureur kampte met een remprobleem en schoot rechtdoor de bocht in bij het opgaan van het rechte stuk.

Verdiende overwinning Antonelli

De sessie werd stilgelegd met een rode vlag, omdat de FIA de staat van het asfalt wilde controleren. Na een langdurige onderbreking werd de race met nog acht ronden te gaan hervat met een staande start. Dit keer moest Antonelli af zien te rekenen met Hamilton in de Ferrari: het team dat dit seizoen bij uitstek de beste starts heeft. Antonelli hield zijn hoofd echter opnieuw koel en behield de leiding in de wedstrijd, om vervolgens een zeer verdiende overwinning uit het vuur te slepen.

Antonelli geniet van winst in Monaco

"Het was een geweldig weekend en een geweldige race", vertelt Antonelli na afloop. "Het was zo'n dag waarop de snelheid ontzettend goed was. Alles kwam samen. De auto voelde geweldig en gaf me het vertrouwen om echt te pushen. Het seizoen is nog lang. We moeten de lat steeds hoger blijven leggen en we moeten op deze manier blijven presteren. Maar dit is een prachtig moment. Ik was niet zo blij met de herstart. Maar toen het bericht kwam herpakte ik mij en kwam ik weer in die focus. Na de eerste bocht heb ik van de laatste paar ronden genoten."

Gerelateerd

Mercedes Kimi Antonelli Grand Prix van Monaco

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

LIVE (gesloten) | F1 GP Monaco: Antonelli leidt voor Hamilton, Russell zorgt voor chaos in haarspeldbocht Live

LIVE (gesloten) | F1 GP Monaco: Antonelli leidt voor Hamilton, Russell zorgt voor chaos in haarspeldbocht

  • 3 uur geleden
  • 36
Russell krijgt drive through penalty en ziet punten in rook opgaan in Monaco

Russell krijgt drive through penalty en ziet punten in rook opgaan in Monaco

  • 1 uur geleden
  • 12
FIA wijst naar illegaal sleutelen Red Bull, podium van Hadjar in Monaco in gevaar

FIA wijst naar illegaal sleutelen Red Bull, podium van Hadjar in Monaco in gevaar

  • 23 minuten geleden
  • 7
Antonelli wint Monaco na chaos in slotfase, Verstappen beleeft giga-zeperd

Antonelli wint Monaco na chaos in slotfase, Verstappen beleeft giga-zeperd

  • 1 uur geleden
  • 18
Wolff had pole Antonelli nooit verwacht: "Verstappen verslaan was bijna onmogelijk"

Wolff had pole Antonelli nooit verwacht: "Verstappen verslaan was bijna onmogelijk"

  • Gisteren 19:27
  • 5
Verstappen gaat in op tweede sector waar hij pole aan Antonelli verloor door "bekend probleem"

Verstappen gaat in op tweede sector waar hij pole aan Antonelli verloor door "bekend probleem"

  • Gisteren 18:53
  • 3

Net binnen

18:39
Verstappen tijdens Grand Prix van Monaco gespot op boot
18:27
FIA wijst naar illegaal sleutelen Red Bull, podium van Hadjar in Monaco in gevaar
18:09
Verstappen-fans woest na uitvalbeurt Monaco: "WTF doen jullie!?"
17:49
Hadjar rijdt 'zonder vermogen' naar podium: "Nog nooit zo hard de auto de bochten ingesmeten"
17:43
Hamilton als tweede over de streep in Monaco: "We kunnen ze nog niet bijbenen"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

FIA wijst naar illegaal sleutelen Red Bull, podium van Hadjar in Monaco in gevaar Mogelijke overtreding

FIA wijst naar illegaal sleutelen Red Bull, podium van Hadjar in Monaco in gevaar

23 minuten geleden 7
Verstappen-fans woest na uitvalbeurt Monaco: "WTF doen jullie!?" Zo reageert

Verstappen-fans woest na uitvalbeurt Monaco: "WTF doen jullie!?"

42 minuten geleden 2
Antonelli wint Monaco na chaos in slotfase, Verstappen beleeft giga-zeperd Grand Prix van Monaco

Antonelli wint Monaco na chaos in slotfase, Verstappen beleeft giga-zeperd

1 uur geleden 18
Verstappen over uitvalbeurt in Monaco: "Was aan het bidden dat iedereen naar rechts ging" Max Verstappen

Verstappen over uitvalbeurt in Monaco: "Was aan het bidden dat iedereen naar rechts ging"

2 uur geleden
Ontdek het op Google Play
x