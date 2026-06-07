Antonelli wint in Monaco vijfde F1-race op rij: "Dit is een prachtig moment"
Antonelli wint in Monaco vijfde F1-race op rij: "Dit is een prachtig moment"
Kimi Antonelli heeft een bijzonder chaotische Grand Prix van Monaco op zijn naam weten te schrijven. Daarmee heeft de negentienjarige Mercedes-coureur zijn vijfde race op rij gewonnen.
Antonelli ving de race in het prinsdom aan vanaf pole position. Max Verstappen vertrok vanaf P2, maar de motor van de Nederlander gaf direct bij de start de geest, waardoor de Mercedes-coureur zonder concurrentie op de eerste bocht afstevende. De piepjonge kampioenschapsleider trok vervolgens in hoog tempo een groot gat naar Lewis Hamilton, maar een late crash van Lance Stroll zorgde voor een spannende slotfase. Antonelli overleefde de herstart, maar op P3 ging het mis voor Charles Leclerc. De Ferrari-coureur kampte met een remprobleem en schoot rechtdoor de bocht in bij het opgaan van het rechte stuk.
Verdiende overwinning Antonelli
De sessie werd stilgelegd met een rode vlag, omdat de FIA de staat van het asfalt wilde controleren. Na een langdurige onderbreking werd de race met nog acht ronden te gaan hervat met een staande start. Dit keer moest Antonelli af zien te rekenen met Hamilton in de Ferrari: het team dat dit seizoen bij uitstek de beste starts heeft. Antonelli hield zijn hoofd echter opnieuw koel en behield de leiding in de wedstrijd, om vervolgens een zeer verdiende overwinning uit het vuur te slepen.
Antonelli geniet van winst in Monaco
"Het was een geweldig weekend en een geweldige race", vertelt Antonelli na afloop. "Het was zo'n dag waarop de snelheid ontzettend goed was. Alles kwam samen. De auto voelde geweldig en gaf me het vertrouwen om echt te pushen. Het seizoen is nog lang. We moeten de lat steeds hoger blijven leggen en we moeten op deze manier blijven presteren. Maar dit is een prachtig moment. Ik was niet zo blij met de herstart. Maar toen het bericht kwam herpakte ik mij en kwam ik weer in die focus. Na de eerste bocht heb ik van de laatste paar ronden genoten."
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