FIA doet uitspraak over Red Bull nadat motorprobleem Hadjar werd onderzocht tijdens rode vlag
FIA doet uitspraak over Red Bull nadat motorprobleem Hadjar werd onderzocht tijdens rode vlag
Isack Hadjar en Red Bull Racing werden na afloop van de F1 Grand Prix van Monaco onderzocht. Er zou gesleuteld zijn aan de RB22 van de teamgenoot van Max Verstappen tijdens de rode vlag. De stewards hebben zojuist uitspraak gedaan.
Hadjar maakte een tumultueuze wedstrijd mee in Monte Carlo. Hij ging van de vijfde naar de vierde plek door de uitvalbeurt van Verstappen en moest al gauw na de openingsfase rondrijden met motorproblemen vanuit de Ford-krachtbron. Hij klonk woest over de boardradio, terwijl Red Bull opzoek was naar een oplossing, die uiteindelijk niet gevonden werd. Lance Stroll en Charles Leclerc crashten in de slotfase, toen het asfalt loskwam in de Antony Noghès-bocht, en dat leidde tot een rode vlag.
Red Bull keek naar bougies en bobines
Na de neutralisatie kwam er een staande herstart, waar Hadjar vanwege het gebrek aan vermogen van P3 naar P5 zakte, maar door de straffen voor George Russell en Pierre Gasly kwam hij alsnog op het podium terecht. Echter, volgens het technische team van de FIA waren Red Bull-monteurs aan het sleutelen bij de Fransman tijdens de rode vlaggen, wat volgens Artikel 5.14.4.a van het sportief reglement niet mag.
De Oostenrijkse formatie heeft aan de stewards uitgelegd dat ze probeerden de bougies en de bobines te vervangen, maar dat ze het uiteindelijk niet gedaan hebben. Omdat Hadjars auto in dezelfde staat was voor de rode vlag als erna, wordt er geen straf uitgedeeld.
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