close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Isack Hadjar, Red Bull, Australia, 2026

FIA doet uitspraak over Red Bull nadat motorprobleem Hadjar werd onderzocht tijdens rode vlag

Isack Hadjar, Red Bull, Australia, 2026 — Foto: © IMAGO

FIA doet uitspraak over Red Bull nadat motorprobleem Hadjar werd onderzocht tijdens rode vlag

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Isack Hadjar en Red Bull Racing werden na afloop van de F1 Grand Prix van Monaco onderzocht. Er zou gesleuteld zijn aan de RB22 van de teamgenoot van Max Verstappen tijdens de rode vlag. De stewards hebben zojuist uitspraak gedaan.

Hadjar maakte een tumultueuze wedstrijd mee in Monte Carlo. Hij ging van de vijfde naar de vierde plek door de uitvalbeurt van Verstappen en moest al gauw na de openingsfase rondrijden met motorproblemen vanuit de Ford-krachtbron. Hij klonk woest over de boardradio, terwijl Red Bull opzoek was naar een oplossing, die uiteindelijk niet gevonden werd. Lance Stroll en Charles Leclerc crashten in de slotfase, toen het asfalt loskwam in de Antony Noghès-bocht, en dat leidde tot een rode vlag.

Red Bull keek naar bougies en bobines

Na de neutralisatie kwam er een staande herstart, waar Hadjar vanwege het gebrek aan vermogen van P3 naar P5 zakte, maar door de straffen voor George Russell en Pierre Gasly kwam hij alsnog op het podium terecht. Echter, volgens het technische team van de FIA waren Red Bull-monteurs aan het sleutelen bij de Fransman tijdens de rode vlaggen, wat volgens Artikel 5.14.4.a van het sportief reglement niet mag.

De Oostenrijkse formatie heeft aan de stewards uitgelegd dat ze probeerden de bougies en de bobines te vervangen, maar dat ze het uiteindelijk niet gedaan hebben. Omdat Hadjars auto in dezelfde staat was voor de rode vlag als erna, wordt er geen straf uitgedeeld.

Gerelateerd

Red Bull Racing FIA Isack Hadjar Grand Prix van Monaco Circuit de Monaco

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

FIA wijst naar illegaal sleutelen Red Bull, podium van Hadjar in Monaco in gevaar

FIA wijst naar illegaal sleutelen Red Bull, podium van Hadjar in Monaco in gevaar

  • 2 uur geleden
  • 18
Enorme frustratie Russell na puntloos resultaat door straf: "Ik heb niets verkeerd gedaan"

Enorme frustratie Russell na puntloos resultaat door straf: "Ik heb niets verkeerd gedaan"

  • 2 uur geleden
  • 7
LIVE (gesloten) | F1 GP Monaco: Antonelli leidt voor Hamilton, Russell zorgt voor chaos in haarspeldbocht Live

LIVE (gesloten) | F1 GP Monaco: Antonelli leidt voor Hamilton, Russell zorgt voor chaos in haarspeldbocht

  • Vandaag 14:56
  • 37
Hadjar rijdt 'zonder vermogen' naar podium: "Nog nooit zo hard de auto de bochten ingesmeten"

Hadjar rijdt 'zonder vermogen' naar podium: "Nog nooit zo hard de auto de bochten ingesmeten"

  • 3 uur geleden
  • 3
Stewards hebben het druk in Monaco en pakken historisch punt Cadillac af

Stewards hebben het druk in Monaco en pakken historisch punt Cadillac af

  • 42 minuten geleden
  • 4
Verstappen-fans woest na uitvalbeurt Monaco: "WTF doen jullie!?"

Verstappen-fans woest na uitvalbeurt Monaco: "WTF doen jullie!?"

  • 2 uur geleden
  • 8

Grand Prix Monaco

20:18
Stewards hebben het druk in Monaco en pakken historisch punt Cadillac af
19:44
FIA doet uitspraak over Red Bull nadat motorprobleem Hadjar werd onderzocht tijdens rode vlag
19:25
Emotionele Gasly eist dat "FIA punten teruggeeft", Alpine vraagt herziening aan na straffenregen
19:01
Enorme frustratie Russell na puntloos resultaat door straf: "Ik heb niets verkeerd gedaan"

Net binnen

20:57
Hamilton verklapt dat Verstappen geen motorupgrades mag krijgen: 'Red Bull is het krachtigst'
20:18
Stewards hebben het druk in Monaco en pakken historisch punt Cadillac af
20:00
Wolff spreekt vertrouwen uit in Russell na dominantie Antonelli: 'Ik zie geen patroon'
19:25
Emotionele Gasly eist dat "FIA punten teruggeeft", Alpine vraagt herziening aan na straffenregen
19:01
Enorme frustratie Russell na puntloos resultaat door straf: "Ik heb niets verkeerd gedaan"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Stewards hebben het druk in Monaco en pakken historisch punt Cadillac af straf voor pérez

Stewards hebben het druk in Monaco en pakken historisch punt Cadillac af

42 minuten geleden 4
FIA doet uitspraak over Red Bull nadat motorprobleem Hadjar werd onderzocht tijdens rode vlag Conclusie van stewards

FIA doet uitspraak over Red Bull nadat motorprobleem Hadjar werd onderzocht tijdens rode vlag

1 uur geleden
Emotionele Gasly eist dat "FIA punten teruggeeft", Alpine vraagt herziening aan na straffenregen gasly boos op stewards

Emotionele Gasly eist dat "FIA punten teruggeeft", Alpine vraagt herziening aan na straffenregen

1 uur geleden 1
FIA wijst naar illegaal sleutelen Red Bull, podium van Hadjar in Monaco in gevaar Mogelijke overtreding

FIA wijst naar illegaal sleutelen Red Bull, podium van Hadjar in Monaco in gevaar

2 uur geleden 18
Ontdek het op Google Play
x