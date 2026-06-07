FIA wijst naar illegaal sleutelen Red Bull, podium van Hadjar in Monaco in gevaar
FIA wijst naar illegaal sleutelen Red Bull, podium van Hadjar in Monaco in gevaar
Isack Hadjar wordt in de nasleep van de F1 Grand Prix van Monaco onderzocht, waardoor er een vraagteken hangt boven zijn podiumresultaat. De stewards nemen een vergrijp tijdens de rode vlag onder de loep.
Hadjar ving de race in Monte Carlo aan vanaf de vijfde plek, maar dankzij de uitvalbeurt van Max Verstappen en de crash van Charles Leclerc schoof hij op naar de derde positie. Al vrij snel kreeg hij last van motorproblemen, waardoor de Red Bull Ford-krachtbron niet het juiste vermogen kon leveren. De snelheid was dan ook ver te zoeken, maar als je zo'n probleem krijgt, dan maar het liefst in Monaco waar het lastig in te halen is. Bij de staande herstart na de rode vlag kwam Hadjar niet goed weg, maar door de straffen van George Russell en Pierre Gasly werd de Red Bull-coureur alsnog als derde werd geklasseerd.
Artikel 5.14.4.a
Hadjar kreeg tijdens de race een onderzoek aan zijn broek voor het laten van een te groot gat tussen hem en Leclerc tijdens de eerste safety car. Dit werd niet bestraft. Na afloop van de Grand Prix kwam er nog een onderzoek, ditmaal voor een overtreding tijdens de rode vlag.
Terwijl de Grand Prix van Monaco stillag, zouden monteurs van Red Bull aan de wagen van Hadjar hebben gesleuteld. Dat is verboden volgens Artikel 5.14.4.a van het sportief reglement. Toen het technische team van de FIA de monteurs wees op hun fout, stopten ze met werken en brachten ze de auto terug in de staat vóór de rode vlag zonder een ander onderdeel te vervangen.
Manuel Leal, de technisch afgevaardigde van de FIA, heeft de mogelijke overtreding naar de stewards verwezen die nu vergaderen over de best passende straf.
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