Martin Brundle weggeduwd door beveiliging Kim Kardashian op grid in Monaco
Martin Brundle weggeduwd door beveiliging Kim Kardashian op grid in Monaco
Tijdens de Grand Prix van Monaco heeft een poging van Martin Brundle om Kim Kardashian te interviewen geleid tot een ongemakkelijk moment op de startopstelling. De verslaggever van Sky Sports F1 werd tijdens zijn bekende 'grid walk' aan de kant geduwd door de beveiliging van de Amerikaanse realityster, nadat zij zijn vragen volledig negeerde.
De aanwezigheid van Kardashian in Monte Carlo zorgde vandaag voor de nodige chaos in de paddock. De ondernemer was samen met haar zus Khloé afgereisd naar het prinsdom om haar partner Lewis Hamilton, die tegenwoordig voor Ferrari rijdt, te ondersteunen. Toen Brundle de beroemdheid tijdens de live-uitzending benaderde voor een kort gesprek, liep het gezelschap echter stug door. Het incident escaleerde licht toen een beveiliger van de entourage besloot in te grijpen en de voormalig coureur fysiek opzij zette.
Brundle reageert
De analist liet zich niet uit het veld slaan door de actie van de lijfwacht en sprak de man direct aan met de woorden: "Nee, je hoeft me niet te duwen, maat". Vervolgens deelde de Brit nog een knipoog uit naar zijn eigen status binnen de autosportwereld: "Duw me niet, ik ben bijna beroemd". Nadat duidelijk werd dat een interview er definitief niet in zat, vatte de co-commentator de situatie nuchter samen voor de televisiekijkers. "Kim en Khloé praten vandaag niet. Naar verluidt doen ze dat later misschien wel", aldus Brundle, die er nog aan toevoegde dat het normaal gesproken gebruikelijk is dat prominente gasten even de tijd nemen voor een praatje.
Geen officiële reacties
Tot op heden is er geen formele verklaring naar buiten gebracht door het management van de zussen over het voorval. Ook Sky Sports F1 heeft er niet voor gekozen om een officieel statement te publiceren over de behandeling van hun medewerker. Op sociale media heeft het fragment inmiddels wel tot veel ophef geleid. Veel Formule 1-fans uiten daar hun onvrede en bestempelen het gedrag van de mediapersoonlijkheid als respectloos tegenover de ervaren verslaggever. Na afloop van de race werd de Amerikaanse overigens nog wel gezien onder het podium, waar ze de tweede plaats van Hamilton vierde.
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