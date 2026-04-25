Marko onthult reden plotseling Red Bull-vertrek, Lily Verstappen viert eerste verjaardag | GPFans Recap

Nog één weekend zonder de Formule 1 en daarna gaan we los in Miami. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent van al het nieuws van deze zaterdag.

Op de zaterdag was het tijd voor de laatste Formule 1-loze zaterdag van deze lentestop. Volgende week gaan we namelijk eindelijk weer racen op Amerikaanse bodem, wanneer het Formule 1-circus neerstrijkt in Miami. Ondertussen gebeurde er wel weer genoeg, zo werd Christian Horner gespot in de MotoGP-paddock, vertelde Helmut Marko de grote reden voor zijn plotselinge vertrek bij Red Bull. Dit alles op de eerste verjaardag van Lily Verstappen.

Catsburg gelooft niet in praatjes McLaren en Mercedes: 'Deur meteen open voor Verstappen'

Nicky Catsburg denkt dat de Formule 1-teams onmiddellijk ruimte maken zodra Max Verstappen op de markt komt. Hoewel teambazen publiekelijk vasthouden aan hun huidige coureurs, stellen de analisten dat de realiteit achter de schermen anders is. Dat laat hij weten in Race Café van Ziggo Sport. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Nicky Catsburg.

Montoya adviseert Red Bull verbod voor Verstappen na dodelijk ongeluk Nordschleife

Juan Pablo Montoya vindt dat Red Bull Racing er verstandig aan doet om Max Verstappen te verbieden nog langer deel te nemen aan race-evenementen buiten de koningsklasse. De Colombiaan stelt dat de recente fatale crash op de Nürburgring Nordschleife een duidelijk signaal is dat de risico's te groot zijn. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Juan Pablo Montoya.

Marko noemt misgelopen wereldtitel van Verstappen als reden voor vertrek

Helmut Marko geeft toe dat het mislopen van de wereldtitel door Max Verstappen de directe aanleiding was voor zijn vertrek uit de Formule 1. De 82-jarige Oostenrijker stelt dat het nipt verliezen van een vijfde opeenvolgende coureurstitel hem diep raakte en hem deed besluiten om af te zwaaien. Dat laat hij weten in een interview met Die Zeit. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Helmut Marko.

Kelly Piquet onthult geboortedatum Lily Verstappen: dochter Max viert eerste verjaardag

Max Verstappen en Kelly Piquet vieren vandaag een bijzondere mijlpaal in huiselijke kring. Het is precies een jaar geleden dat hun gezamenlijke dochter Lily ter wereld kwam. Voorlopig was de precieze geboortedatum nog niet publiekelijk bekend, maar na een story van Piquet is het zeker. Lees hier het hele artikel over de eerste verjaardag van Lily Verstappen.

Horner gespot in MotoGP-paddock: speculatie over overstap naar Aston Martin groeit

Christian Horner is dit weekend een opvallende verschijning tijdens de MotoGP-race in Spanje. De voormalig teambaas van Red Bull Racing werd in de pitbox van Honda gespot in gesprek met Koji Watanabe. Hoewel Horner momenteel geen officiële functie bekleedt in de autosport, wordt hij nadrukkelijk in verband gebracht met een terugkeer in de Formule 1. Lees hier het hele artikel over Christian Horner in de MotoGP-paddock.

Gerelateerd