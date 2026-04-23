De Formule 1 begint langzamerhand weer een beetje op gang te komen met onder andere nieuws over Red Bull, McLaren en Miami. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

Er hangt nog altijd een vraagteken boven de F1-kalender van 2026, want gaat Saoedi-Arabië nou wel of niet door? De teams zouden zich tegen de Grand Prix verzetten. Wat we al wel weten, is dat het schema van Miami aangepast wordt. De FIA heeft vandaag in een statement uitgelegd waarom. Ondertussen heeft een Red Bull-kopstuk laten weten te vertrekken en gaat Zak Brown in op berichten rondom een transfer van Max Verstappen richting McLaren. Verder is bekendgemaakt dat een voormalig Formule 1-coureur ook de 24h Nürburgring gaat doen en zijn er foto's uitgkeomen van het upgradepakket op de RB22.

'Formule 1-teams verzetten zich tegen plannen FIA om controversiële race door te laten gaan'

De Formule 1-teams verzetten zich tegen pogingen om de Grand Prix van Saoedi-Arabië later dit jaar alsnog te verrijden. Hoewel de lokale autoriteiten er alles aan doen om de race op de kalender te krijgen, proberen de renstallen dit tegen te houden. De voorgestelde plannen zouden volgens hen een te zware wissel op de organisatie trekken. Lees hier het hele artikel over de Grand Prix van Saoedi-Arabië.

FIA komt teams tegemoet: Formule 1-schema in Miami op de schop

De FIA heeft besloten om de vrije training voor de aankomende Grand Prix van Miami met een half uur te verlengen. Coureurs en teams krijgen daardoor in plaats van de gebruikelijke zestig minuten nu anderhalf uur de tijd om hun wagens af te stellen op het Miami International Autodrome. De internationale autosportbond heeft hiertoe besloten vanwege een combinatie van factoren, waaronder de ingrijpende technische wijzigingen en het feit dat het raceweekend in Florida een sprintformat hanteert. In een statement is er een volledige uitleg gegeven. Lees hier het hele artikel over het nieuwe schema voor de Grand Prix van Miami.

Voormalig F1-coureur schrijft zich in voor 24h Nürburgring en gaat het opnemen tegen Verstappen

Max Verstappen is niet de enige Formule 1-coureur om deel te nemen aan de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring volgende maand. Timo Glock, die drie keer op het podium stond in de koningsklasse, heeft zich namelijk ook ingeschreven. Hij zal achter het stuur kruipen van de enige McLaren in het veld. De Duitser zal vergezeld worden door Ben Dörr, fabriekscoureur Marvin Kirchhöfer, en Timo Scheider. De McLaren zal de Michael Schumacher-kleuren dragen van de Benetton uit 1995 als eerbetoon aan de zevenvoudig wereldkampioen. Lees hier het hele artikel over de Nürburgring-plannen van McLaren en Timo Glock.

Red Bull ontwikkelt eigen vleugeltrucje: enorm upgradepakket in de pijplijn

Red Bull Racing heeft tijdens de onverwachte lentestop een ingrijpend vernieuwde auto het circuit op gestuurd, waarbij Max Verstappen op Silverstone een zogeheten Macarena-achtervleugel heeft getest. De Oostenrijkse renstal hoopt met deze door Ferrari geïnspireerde innovatie de aanhoudende balansproblemen van de RB22 op te lossen in de aanloop naar het sprintweekend in Miami. Daar blijft het niet bij, want er zitten nog veel meer upgrades aan te komen voor de Amerikaanse wedstrijd die over anderhalve week wordt verreden. Lees hier het hele artikel over het ingrijpende upgradepakket voor de Red Bull RB22.

Communicatiemanager Red Bull bevestigt vertrek: 'Enorm trots op wat ik heb bereikt'

Wat in het geruchtencircuit al even rondzingt, wordt inmiddels bevestigd door Alice Hedworth, voormalig Senior Communications Manager van Red Bull Racing. Hedworth kondigt aan dat ook zij de deur achter zich dichttrekt bij het Oostenrijkse team en na 4,5 jaar dienstverband op zoek gaat naar een nieuwe uitdaging. "Mijn LinkedIn-profiel kan waarschijnlijk wel een update gebruiken… Na vierenhalf ongelooflijke jaren vol hard werken, uitdagingen en kampioenschappen heb ik Red Bull Racing verlaten in aanloop naar het F1-seizoen van 2026", begon ze uit te leggen op LinkedIn. Lees hier het hele artikel over nog een kopstuk dat Red Bull verlaat.

McLaren reageert op vermeende Verstappen-transfer: "Max is een enorm talent"

De toekomst van Max Verstappen is al enige tijd onderwerp van gesprek in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen wordt onder andere gelinkt aan een zitje bij het team van McLaren, vanwege het nieuws rondom Gianpiero Lambiase. McLaren-CEO Zak Brown wordt door Sky Sports gevraagd of de komst van Lambiase de kans dat Verstappen ook overkomt, groter maakt: "Vanuit het oogpunt van McLaren kan ik niet blijer zijn met Lando [Norris] en Oscar [Piastri]", klinkt het. "Ik denk dat we het beste rijdersduo hebben, dus we hebben niet de intentie om een van onze sterren te vervangen." Lees hier het hele artikel over de reactie op berichten dat Max Verstappen naar McLaren verhuist.

