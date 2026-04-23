McLaren reageert op vermeende Verstappen-transfer: "Max is een enorm talent"

De toekomst van Max Verstappen is al enige tijd onderwerp van gesprek in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen wordt onder andere gelinkt aan een zitje bij het team van McLaren, vanwege het nieuws rondom Gianpiero Lambiase. CEO Zak Brown reageert op de geruchten.

Max Verstappen domineert al enkele weken de krantenkoppen in de wereld van de Formule 1. De Red Bull Racing-coureur liet na de Grand Prix van Japan optekenen zich dusdanig aan de nieuwe reglementen te storen, dat hij na moest denken over of hij wel doorwilde in de sport. Inmiddels heeft Verstappen door laten schemeren dat hij er in ieder geval niet dit jaar al een punt achter zal zetten, maar de vraagtekens rondom zijn toekomst zijn daarmee niet verdwenen. Als Verstappen besluit de komende jaren 'gewoon' door te gaan in de Formule 1, is het namelijk de vraag of dat in dienst van Red Bull Racing zal zijn.

Artikel gaat verder onder video

Toekomst Verstappen bij Red Bull Racing

De Limburger heeft een contract tot eind 2028 bij de formatie uit Milton Keynes, maar kan vanwege de teleurstellende performance van het team ongetwijfeld eerder vertrekken. Daarnaast werd eerder deze maand bekend dat de race-engineer van Verstappen, Gianpiero Lambiase, eind 2027 naar McLaren vertrekt. Daarmee trekt ook de laatste belangrijke persoon voor Verstappen binnen Red Bull Racing de deur daarachter dicht, waardoor er weinig redenen zijn te verzinnen voor de Nederlander om niet zelf ook om zich heen te gaan kijken.

Gaat Verstappen naar McLaren?

Verstappen wordt al jaren aan Mercedes gelinkt door het openlijke geflirt van teambaas Toto Wolff, maar ook McLaren wordt recent als optie genoemd. Dit vooral vanwege de transfer van Lambiase, de rechterhand van Verstappen. McLaren-CEO Zak Brown wordt door Sky Sports gevraagd of de komst van Lambiase de kans dat Verstappen ook overkomt, groter maakt: "Vanuit het oogpunt van McLaren kan ik niet blijer zijn met Lando [Norris] en Oscar [Piastri]", klinkt het.

De Amerikaan vervolgt: "Ik denk dat we het beste rijdersduo hebben, dus we hebben niet de intentie om een van onze sterren te vervangen. Als een van hen zou besluiten weg te gaan, is Max natuurlijk een enorm talent. Maar daar ga ik nu niet op anticiperen. Waar hij misschien wel heengaat? Als ik er geld op zou moeten inzetten, zou ik voor Mercedes gaan."

Gerelateerd