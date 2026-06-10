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Charles Leclerc, Lewis Hamilton, China, 2026

'Leclerc trekt stekker uit samenwerking Ferrari-partner en neemt setup Hamilton over'

Charles Leclerc, Lewis Hamilton, China, 2026 — Foto: © IMAGO

'Leclerc trekt stekker uit samenwerking Ferrari-partner en neemt setup Hamilton over'

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Charles Leclerc is helemaal klaar met de remproblemen die hem de afgelopen races hebben geteisterd en stapt naar verluidt voor de komende F1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië hoogstwaarschijnlijk over op een ander remsysteem, zo meldt AutoRacer. De Ferrari-coureur volgt daarmee het voorbeeld van zijn teamgenoot Lewis Hamilton, die eerder al afscheid nam van de standaard remschijven van huisleverancier Brembo.

Tijdens het raceweekend in Monaco bereikte de frustratie bij Leclerc een kookpunt. De lokale held crashte in de slotfase van zijn thuisrace en stelde na afloop dat slechts één van de vier remmen naar behoren functioneerde bij de herstart achter de safety car. Ook in Canada klaagde de coureur van de SF-26 over het gebrekkige remgevoel, wat in combinatie met de koude banden voor een onmogelijke situatie zorgde. Via de boardradio stak hij zijn woede na de crash in het prinsdom niet onder stoelen of banken. "Ik neem hier niet de schuld voor op me. De schuld ligt bij deze vervloekte remmen", zo klonk het fel uit de mond van Leclerc.

Hamilton rijdt al langer met Franse remschijven

Waar de man uit Monte Carlo tot en met de race in Monaco vasthield aan de volledige configuratie van Brembo, koos de man aan de andere kant van de garage al eerder voor een andere route. Hamilton rijdt sinds de Grand Prix van Japan met remschijven van het Franse merk Carbon Industrie. De zevenvoudig wereldkampioen drong bij teambaas Frédéric Vasseur aan op deze wissel, omdat de Brit bij zijn vorige werkgever Mercedes gewend was geraakt aan de specifieke bite en het pedaalgevoel van dit materieel. De remklauwen en het hydraulische systeem op zijn scharlakenrode bolide zijn nog wel afkomstig van Brembo.

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Leclerc hint op overstap in Barcelona

Leclerc wist dat er een alternatief voorhanden was, maar durfde een wissel op het krappe stratencircuit in zijn achtertuin nog niet aan. "We weten dat we een oplossing hebben, maar ik wilde die hier in Monaco niet proberen", verklaarde hij. Voor het raceweekend op het Circuit de Barcelona-Catalunya, dat komende vrijdag tot en met zondag op het programma staat, lijkt de knoop wel te zijn doorgehakt. "Lewis gebruikt al drie races andere remmen en ik denk dat ik die vanaf de volgende race ook ga gebruiken", aldus Leclerc.

Bij Brembo is de felle kritiek van de Italiaanse renstal inmiddels ook aangekomen. De fabrikant, die al meer dan vijftig jaar de vaste technische partner van het team uit Maranello is, reageerde met grote verbazing op de uitlatingen over de falende remmen. Volgens de leverancier is het te vroeg om conclusies te trekken voordat alle telemetriegegevens uitgebreid zijn geanalyseerd. Er staat deze week een technisch overleg gepland tussen de engineers van beide partijen om de incidenten verder te onderzoeken.

Vind jij dat teamgenoten in de Formule 1 altijd met exact hetzelfde materiaal moeten rijden?

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