BREAKING: FIA en Formule 1 maken vernieuwde motorreglementen 2027 en 2028 bekend
BREAKING: FIA en Formule 1 maken vernieuwde motorreglementen 2027 en 2028 bekend
De internationale autosportfederatie FIA, Formula One Management, de Formule 1-teams en de motorfabrikanten hebben een akkoord bereikt over een reeks wijzigingen in de technische reglementen voor 2027 en 2028. Dit besluit volgt op aanhoudende zorgen over het energiebeheer van de nieuwe power units, die sinds de eerste races van dit seizoen aan het licht zijn gekomen.
De huidige generatie motoren, die een nagenoeg gelijke vermogensverdeling kent tussen de verbrandingsmotor en het elektrische systeem, leidt al langer tot discussie. Coureurs kampen aan het einde van rechte stukken regelmatig met het zogeheten 'super clipping', waarbij de elektrische energie volledig is opgebruikt. Dit dwingt de rijders tot extreem brandstofbesparend rijgedrag, zelfs tijdens kwalificatieronden. Onder meer Max Verstappen en Lewis Hamilton uitten hier felle kritiek op, terwijl het grote snelheidsverschil tussen opladende en aanvallende auto's ook tot veiligheidszorgen leidde na een zware crash van Ollie Bearman in Japan. Formule 1-CEO Stefano Domenicali bleef het nieuwe reglement eerder nog verdedigen tegen de opmerkingen van de coureurs.
Verschuiving naar meer vermogen uit verbrandingsmotor
Om deze problemen structureel aan te pakken, wordt er de komende twee jaar een gefaseerde herverdeling doorgevoerd tussen de interne verbrandingsmotor en de elektrische krachtbron, zo heeft de FIA zojuist officieel aangekondigd. Waar de verhouding dit seizoen nog rond de vijftig procent ligt, schuift dit op naar een 60/40-verdeling in het voordeel van de verbrandingsmotor in de komende twee jaar. Het pakket aan maatregelen bevat gerichte aanpassingen aan de output van de brandstofmotor, de brandstoftoevoer en de inzet van het elektrische systeem. "De voorgestelde wijzigingen zijn bedoeld om problemen met energiebeheer en brandstofdoorstroming aan te pakken en de kwalificatie meer voluit te maken", zo klinkt het in de gezamenlijke verklaring. Daarbij mag de aanpassing geen negatieve impact hebben op het racen zelf.
De voorgestelde wijzigingen moeten nog wel formeel worden goedgekeurd. Het bestuursorgaan wil dit proces versnellen om alle vijf de actieve motorfabrikanten, Audi, Ferrari, Honda, Mercedes en Red Bull Ford, zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen. Het reglementaire pakket wordt later deze maand, op 23 juni, ter definitieve goedkeuring voorgelegd aan de World Motor Sport Council in Macau.
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