Voor Max Verstappen was het weekend in Monaco er toch wel een met twee gezichten. Op zondag moest Verstappen de wedstrijd staken nadat zijn motor bij de start de geest gaf. Inmiddels is hij afgereisd naar Engeland en de verwachting is dat hij een bezoek brengt aan het hoofdkantoor van Red Bull.

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