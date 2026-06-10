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Max Verstappen looking down as he walks at the 2026 Monaco Grand Prix

VIDEO | Verstappen richting Red Bull-hoofdkantoor na pijnlijke DNF

VIDEO | Verstappen richting Red Bull-hoofdkantoor na pijnlijke DNF

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Voor Max Verstappen was het weekend in Monaco er toch wel een met twee gezichten. Op zondag moest Verstappen de wedstrijd staken nadat zijn motor bij de start de geest gaf. Inmiddels is hij afgereisd naar Engeland en de verwachting is dat hij een bezoek brengt aan het hoofdkantoor van Red Bull.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

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