Red Bull Racing heeft tijdens de onverwachte lentestop een ingrijpend vernieuwde auto het circuit op gestuurd, waarbij Max Verstappen op Silverstone een zogeheten Macarena-achtervleugel heeft getest. De Oostenrijkse renstal hoopt met deze door Ferrari geïnspireerde innovatie de aanhoudende balansproblemen van de RB22 op te lossen in de aanloop naar het sprintweekend in Miami.

Verstappen nam woensdag de honneurs waar tijdens een officiële filmdag op het Britse circuit, waar hij de maximaal toegestane tweehonderd kilometer afwerkte. Red Bull kende een uiterst moeizame seizoensstart en verzamelde in de eerste drie races slechts zestien punten door de nerveuze wegligging van de bolide. Doordat de races in Bahrein en Saoedi-Arabië eerder deze maand werden geannuleerd, ontstond er een onverwachte pauze op de kalender. Het team heeft deze tijd benut om een omvangrijk upgradepakket te ontwikkelen, dat door teambaas Laurent Mekies wordt bestempeld als een "tweede seizoenslancering". Tijdens de testdag werd Verstappen bovendien weer bijgestaan door zijn vaste engineer Gianpiero Lambiase.

Red Bull introduceert Macarena-achtervleugel

De meest in het oog springende vernieuwing op de auto van Verstappen is de toevoeging van de Macarena-vleugel. Dit concept werd eerder dit seizoen door Ferrari geïntroduceerd en kreeg deze bijnaam gekscherend van teambaas Frédéric Vasseur vanwege de complexe beweging van de elementen. De achtervleugel kan een rotatie van 180 graden maken om de luchtweerstand op de rechte stukken drastisch te verminderen. Red Bull heeft de filosofie van de Italiaanse concurrent overgenomen, zo blijkt uit foto's via F1 Ingenerale, al behoudt de vleugel op de RB22 wel de centrale steun. Volgens de eerste schattingen levert deze configuratie een tijdwinst op die zich vertaalt naar een topsnelheid die vijf tot tien kilometer per uur hoger ligt.

Meer upgrades voor de RB22

Naast de opvallende achtervleugel is de RB22 op nog veel meer vlakken onder handen genomen om de achterstand op aerodynamisch referentiepunt Ferrari te verkleinen. Omdat de auto naar verluidt negen tot tien kilogram boven het minimumgewicht zat, lag de focus sterk op gewichtsreductie. Verder zijn de sidepods volledig herzien met een agressievere neerwaartse helling en is de vloer aangepast voor meer stabiliteit in de bochten. Ook zijn er aanpassingen gedaan aan de voorvleugel en zijn er twee kleine vleugeltjes naast de Halo geplaatst om de luchtstroom rond de helm van de coureur te optimaliseren.