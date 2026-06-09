Stella ziet nadeel in status als Mercedes-klant: 'Minder mogelijkheden'
Stella ziet nadeel in status als Mercedes-klant: 'Minder mogelijkheden'
McLaren merkt dit seizoen voor het eerst echt de nadelen van het klantenteam zijn bij Mercedes. Volgens teambaas Andrea Stella zorgen de nieuwe technische reglementen ervoor dat de Britse renstal op achterstand staat ten opzichte van de fabrieksteams. Vooral op het gebied van de integratie tussen de krachtbron en het chassis ziet McLaren momenteel beperkingen.
De formatie uit Woking begon het seizoen nog als regerend constructeurskampioen, maar kreeg na een sterke periode met onder meer een dubbel podium in Miami te maken met betrouwbaarheidsproblemen. In Canada viel Lando Norris uit met een defecte versnellingsbak, terwijl de regerend wereldkampioen in Monaco de strijd moest staken vanwege problemen met de krachtbron. Onder de huidige reglementen, waarbij de aandrijving voor de helft uit elektrisch vermogen en voor de helft uit een verbrandingsmotor bestaat, hebben fabrieksteams een belangrijk voordeel. Zij kunnen de ontwikkeling van de motor en het chassis volledig op elkaar afstemmen. Klantenteams zoals McLaren zijn daarbij afhankelijk van de keuzes van de leverancier en beschikken bovendien over minder inzicht in bepaalde systemen en software.
Stella ziet nadeel van klantenteam duidelijk naar voren komen
Tegenover Motorsport.com benadrukt Stella dat de frustratie niet voortkomt uit de samenwerking met Mercedes HPP in Brixworth. "We hebben nog nooit eerder het gevoel gehad dat we als klantenteam op achterstand stonden. En als ik dit zeg, wil ik duidelijk maken dat het niets te maken heeft met een lagere prioriteit vanuit Mercedes", aldus de Italiaan. Volgens Stella zit het probleem vooral in de beperkte mogelijkheden om alles optimaal op elkaar af te stemmen. "Je hebt simpelweg minder mogelijkheden om te integreren, om op dezelfde tijdlijn te werken aan betrouwbaarheidsproblemen en om het maximale uit de krachtbron te halen. Een fabrieksteam kan tijdens tests veel sneller schakelen tussen motor- en chassisontwikkeling." Volgens de McLaren-teambaas zijn de huidige problemen grotendeels het gevolg van de ingrijpende veranderingen in de technische reglementen.
McLaren en Mercedes zoeken naar oplossing
Om de problemen aan te pakken, zijn McLaren en Mercedes inmiddels in gesprek over manieren om hun samenwerking verder te optimaliseren. Daarbij steekt Stella ook de hand in eigen boezem. "Er zijn ook problemen die volledig aan onze kant liggen, zoals de versnellingsbak van Lando in Canada", erkent hij. Ondanks de recente problemen noemt Stella de samenwerking met Mercedes nog altijd succesvol. Toch kijkt de leiding van McLaren voorzichtig vooruit. Hoewel het huidige contract nog tot het einde van dit decennium loopt, wordt intern al nagedacht over de mogelijkheden om in de toekomst een exclusieve fabriekspartner te worden of zelfs een eigen motorprogramma op te zetten.
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