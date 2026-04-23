Communicatiemanager Red Bull bevestigt vertrek: 'Enorm trots op wat ik heb bereikt'
Wat in het geruchtencircuit al even rondzingt, wordt inmiddels bevestigd door Alice Hedworth, voormalig Senior Communications Manager van Red Bull Racing. Hedworth kondigt aan dat ook zij de deur achter zich dichttrekt bij het Oostenrijkse team en na 4,5 jaar dienstverband op zoek gaat naar een nieuwe uitdaging.
Red Bull Racing is onder leiding van Laurent Mekies bezig met de opbouw van een ‘nieuw team’. Zo zijn er de afgelopen jaren diverse sterkhouders van het succes vertrokken, waarbij met het vertrek van Hedworth opnieuw een naam kan worden toegevoegd. Op sportief gebied moet het team eveneens aan de bak. Momenteel kan het nog niet mee met de top van het veld, al was tijdens de filmdag van woensdag te zien dat er diverse updates op de RB22 zijn aangebracht.
Hedworth blikt terug op Red Bull-reis
Hedworth legt op LinkedIn uit dat zij Red Bull vaarwel heeft gezegd: “Mijn LinkedIn-profiel kan waarschijnlijk wel een update gebruiken… Na vierenhalf ongelooflijke jaren vol hard werken, uitdagingen en kampioenschappen heb ik Red Bull Racing verlaten in aanloop naar het F1-seizoen van 2026. Het is een reis geweest waarin we het communicatieluik hebben uitgebouwd van iets heel kleins tot een wereldwijd toonaangevende, strategische uitvoering van PR en communicatie binnen de autosport waarbij we het merk Red Bull Racing uiteindelijk ver buiten het circuit hebben gepositioneerd.”
Daarbij stipt ze diverse hoogtepunten aan: “We werkten samen met YouTubers, haalden internationale covers, werden het eerste F1-team dat samenwerkte met Apple TV en namen de Drew Barrymore Show over voor een Red Bull-special. En dan hebben we het nog niet eens over crisiscommunicatie, commerciële en corporate trajecten, er zijn simpelweg te veel hoogtepunten om op te noemen!”
Vertrek
Een directe reden geeft ze niet, maar ze onthult wel toe te zijn aan een nieuwe uitdaging: “Ik ben enorm trots op wat ik bij Red Bull Racing heb bereikt en op het niveau waarop ik mijn vak heb ontwikkeld. Nu is het tijd om mijn carrière naar een volgend niveau te tillen en mijn vaardigheden en expertise in te zetten voor een nieuwe en uitdagende rol binnen sportcommunicatie en merkstrategie.”
Volgende grote klap voor Verstappen en Red Bull aanstaande? "Aan alles komt een eind"
- 3 uur geleden
- 3
Davidson tevreden met aanpassing: 'Met deze regels had F1 het jaar moeten beginnen'
- Gisteren 20:54
- 3
Norris niet altijd even blij met 'vechter' Verstappen, maar: "Iedereen wil Max in F1 zien"
- Vandaag 09:31
- 2
Manager Vermeulen wijst naar 'zakelijke' Verstappen:"Creatieve ideeën komen meestal van hem"
- Vandaag 07:59
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
'Formule 1-teams verzetten zich tegen plannen FIA om controversiële race door te laten gaan'
McLaren reageert op vermeende Verstappen-transfer: "Max is een enorm talent"
Volgende grote klap voor Verstappen en Red Bull aanstaande? "Aan alles komt een eind"
Piastri noemt eventueel vertrek Verstappen "een groot verlies voor de Formule 1"
Net binnen
De vervanger van Fernando Alonso? Aston Martin F1 kondigt nieuwe coureur aan
- 1 minuut geleden
Felix da Costa ziet enthousiaste Verstappen over nieuwe Formule E-wagens
- 29 minuten geleden
'Formule 1-teams verzetten zich tegen plannen FIA om controversiële race door te laten gaan'
- 1 uur geleden
- 1
Russell wijst naar GT3-uitstapjes Verstappen: 'Met vier titels op zak, zou ik hetzelfde doen'
- 1 uur geleden
- 1
McLaren reageert op vermeende Verstappen-transfer: "Max is een enorm talent"
- 1 uur geleden
- 3
Van der Zande moet nieuw stoeltje zoeken: Acura stopt met IMSA
- 2 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: Lawson ziet punten verdwijnen voor GP Miami gedurende lentestop
- 21 april
Organisatie 24h Nürburgring merkt 'Verstappen-effect' en moet ingrijpen
- 11 april
'Correlatieproblemen bij Red Bull Racing blijven in 2026 chassis beïnvloeden'
- 6 april
Felle reactie op kritiek McLaren-coureur: 'Daarom kan hij dit makkelijk zeggen'
- 21 april
'Verstappen stopt met Formule 1, Red Bull geeft Lindblad en Tsolov kans in 2027'
- 14 april
Racelicentie ingenomen na bizarre overtredingen op Nordschleife
- 18 april