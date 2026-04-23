Wat in het geruchtencircuit al even rondzingt, wordt inmiddels bevestigd door Alice Hedworth, voormalig Senior Communications Manager van Red Bull Racing. Hedworth kondigt aan dat ook zij de deur achter zich dichttrekt bij het Oostenrijkse team en na 4,5 jaar dienstverband op zoek gaat naar een nieuwe uitdaging.

Red Bull Racing is onder leiding van Laurent Mekies bezig met de opbouw van een ‘nieuw team’. Zo zijn er de afgelopen jaren diverse sterkhouders van het succes vertrokken, waarbij met het vertrek van Hedworth opnieuw een naam kan worden toegevoegd. Op sportief gebied moet het team eveneens aan de bak. Momenteel kan het nog niet mee met de top van het veld, al was tijdens de filmdag van woensdag te zien dat er diverse updates op de RB22 zijn aangebracht.

Hedworth blikt terug op Red Bull-reis

Hedworth legt op LinkedIn uit dat zij Red Bull vaarwel heeft gezegd: “Mijn LinkedIn-profiel kan waarschijnlijk wel een update gebruiken… Na vierenhalf ongelooflijke jaren vol hard werken, uitdagingen en kampioenschappen heb ik Red Bull Racing verlaten in aanloop naar het F1-seizoen van 2026. Het is een reis geweest waarin we het communicatieluik hebben uitgebouwd van iets heel kleins tot een wereldwijd toonaangevende, strategische uitvoering van PR en communicatie binnen de autosport waarbij we het merk Red Bull Racing uiteindelijk ver buiten het circuit hebben gepositioneerd.”

Daarbij stipt ze diverse hoogtepunten aan: “We werkten samen met YouTubers, haalden internationale covers, werden het eerste F1-team dat samenwerkte met Apple TV en namen de Drew Barrymore Show over voor een Red Bull-special. En dan hebben we het nog niet eens over crisiscommunicatie, commerciële en corporate trajecten, er zijn simpelweg te veel hoogtepunten om op te noemen!”

Vertrek

Een directe reden geeft ze niet, maar ze onthult wel toe te zijn aan een nieuwe uitdaging: “Ik ben enorm trots op wat ik bij Red Bull Racing heb bereikt en op het niveau waarop ik mijn vak heb ontwikkeld. Nu is het tijd om mijn carrière naar een volgend niveau te tillen en mijn vaardigheden en expertise in te zetten voor een nieuwe en uitdagende rol binnen sportcommunicatie en merkstrategie.”

