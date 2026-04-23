2026, grid, class, f1

'Formule 1-teams verzetten zich tegen plannen FIA om controversiële race door te laten gaan'

Foto: © IMAGO
1 reactie

'Formule 1-teams verzetten zich tegen plannen FIA om controversiële race door te laten gaan'

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

De Formule 1-teams verzetten zich tegen pogingen om de Grand Prix van Saoedi-Arabië later dit jaar alsnog te verrijden. Hoewel de lokale autoriteiten er alles aan doen om de race op de kalender te krijgen, proberen de renstallen dit tegen te houden. De voorgestelde plannen zouden volgens hen een te zware wissel op de organisatie trekken.

Eerder dit jaar zag de Formule 1 zich genoodzaakt om de raceweekenden in Bahrein en Saoedi-Arabië te schrappen vanwege de onrust in het Midden-Oosten. Waar de coureurs inmiddels wel in actie kwamen tijdens onder meer de door George Russell gewonnen Grand Prix van Australië, werden veel evenementen in de Arabische regio na militaire acties tussen de Verenigde Staten, Israël en Iran afgeblazen. De koningsklasse van de autosport besloot destijds om deze voorzichtige lijn te volgen en de evenementen te annuleren.

Hoop in Jeddah

In de afgelopen weken is echter gebleken dat de organisatie in Jeddah de hoop nog niet heeft opgegeven. Volgens het Japanse medium AS-Web dringen de Saoedische autoriteiten aan op een nieuwe datum in de tweede seizoenshelft. Er zou een concreet voorstel op tafel liggen om de race in te plannen tussen de evenementen in Las Vegas en Qatar, mits die laatste Grand Prix doorgang kan vinden.

Logistieke uitdagingen voor teams

Mocht de sport akkoord gaan met dit voorstel, dan zou het kampioenschap worden afgesloten met vier races die elkaar direct opvolgen. Volgens AS-Web hebben de teams, waaronder het momenteel in het constructeurskampioenschap leidende Mercedes, dit plan inmiddels afgewezen. Het afwerken van zoveel races in een kort tijdsbestek wordt als ongewenst gezien, mede door de enorme logistieke uitdagingen die dit voor de renstallen met zich meebrengt.

Onzekerheid over seizoensafsluiting

Tegelijkertijd heerst er onzekerheid over de geplande seizoensafsluiters in Qatar en Abu Dhabi, aangezien het onduidelijk is of de situatie in de regio tegen die tijd voldoende is gekalmeerd. Volgens AS-Web hebben de Saoedische autoriteiten aangegeven dat Jeddah veilig is en dat zij bereid zijn om de seizoensafsluiter te organiseren. Of dit een realistische optie is valt te bezien, aangezien het evenement in 2022 nog letterlijk onder vuur kwam te liggen toen een raket vanuit Jemen een nabijgelegen olie-installatie raakte.

Gerelateerd

Saoedi-Arabië

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Duitsland heeft enorme bewondering voor Verstappen: 'Bedankt voor deze sensatie!'

Duitsland heeft enorme bewondering voor Verstappen: 'Bedankt voor deze sensatie!'

  • 34 minuten geleden
Antonelli gewaarschuwd voor 'groot gevaar' Russell: "Keihard"

Antonelli gewaarschuwd voor 'groot gevaar' Russell: "Keihard"

  • 1 uur geleden
Hoe en waar kijk je de Grand Prix van Miami: alle mogelijkheden op een rijtje

Hoe en waar kijk je de Grand Prix van Miami: alle mogelijkheden op een rijtje

  • 1 uur geleden
Voormalig F1-coureur schrijft zich in voor 24h Nürburgring en gaat het opnemen tegen Verstappen

Voormalig F1-coureur schrijft zich in voor 24h Nürburgring en gaat het opnemen tegen Verstappen

  • 1 uur geleden
FIA komt teams tegemoet: Formule 1-schema in Miami op de schop

FIA komt teams tegemoet: Formule 1-schema in Miami op de schop

  • 2 uur geleden
  • 1
Verstappen ziet manager Vermeulen binnenkort met pensioen gaan

Verstappen ziet manager Vermeulen binnenkort met pensioen gaan

  • 3 uur geleden

Net binnen

17:22
Duitsland heeft enorme bewondering voor Verstappen: 'Bedankt voor deze sensatie!'
16:49
Antonelli gewaarschuwd voor 'groot gevaar' Russell: "Keihard"
16:20
Hoe en waar kijk je de Grand Prix van Miami: alle mogelijkheden op een rijtje
15:57
Voormalig F1-coureur schrijft zich in voor 24h Nürburgring en gaat het opnemen tegen Verstappen
15:18
FIA komt teams tegemoet: Formule 1-schema in Miami op de schop
Aanbevolen door de redactie

Antonelli gewaarschuwd voor 'groot gevaar' Russell: "Keihard" Kimi Antonelli

Antonelli gewaarschuwd voor 'groot gevaar' Russell: "Keihard"

1 uur geleden
Hoe en waar kijk je de Grand Prix van Miami: alle mogelijkheden op een rijtje Grand Prix van Miami

Hoe en waar kijk je de Grand Prix van Miami: alle mogelijkheden op een rijtje

1 uur geleden
FIA komt teams tegemoet: Formule 1-schema in Miami op de schop GP Miami

FIA komt teams tegemoet: Formule 1-schema in Miami op de schop

2 uur geleden 1
De vervanger van Fernando Alonso? Aston Martin F1 kondigt nieuwe coureur aan ASTON MARTIN

De vervanger van Fernando Alonso? Aston Martin F1 kondigt nieuwe coureur aan

3 uur geleden
