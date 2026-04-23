Max Verstappen is niet de enige Formule 1-coureur om deel te nemen aan de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring volgende maand. Timo Glock, die drie keer op het podium stond in de koningsklasse, heeft zich namelijk ook ingeschreven. Hij zal achter het stuur kruipen van de enige McLaren in het veld.

Afgelopen weekend werden de ADAC 24h Nürburgring Qualifiers verreden ter voorbereiding op de daadwerkelijke 24-uurswedstrijd. In de zondagsrace lag Verstappen in zijn Mercedes-AMG aan de leiding na een geweldige strijd met de Scherer Sport PHX-Audi van Christopher Haase. Uiteindelijk moest de viervoudig wereldkampioen de garage opzoeken om een afgebroken splitter te laten repareren, wat bijna een halfuur kostte. Verstappen en ploegmaatje Lucas Auer zouden uiteindelijk op P38 algemeen terechtkomen.

Glock in de 24h Nürburgring met McLaren

Wie ook meedeed in het SP 9-veld voor GT3-auto's was Timo Glock. Hij zal namelijk eveneens de 24 uur van de Nürburgring doen in mei en net als Verstappen in de snelste klasse.

Glock heeft bijna honderd Grands Prix achter zijn naam. Hij debuteerde in 2004 bij Jordan als invaller van Giorgio Pantano en pakte meteen punten in Canada met P7. Pas nadat de Duitser het GP2-kampioenschap had verdiend in 2007, zou hij een voltijdszitje krijgen. In twee seizoenen bij Toyota scoorde hij drie podiums, voordat hij puntloos bleef bij Virgin en Marussia.

Na de Formule 1 pakte Glock de DTM en de GT-racerij op, maar nooit eerder heeft hij deelgenomen aan de 24h Nürburgring met een GT3-auto. Hij zal volgende maand een McLaren 720S GT3 van Dörr Motorsport delen met Ben Dörr, fabriekscoureur Marvin Kirchhöfer, en Timo Scheider. Kirchhöfer mistte de Qualifiers vanwege een clash met het FIA World Endurance Championship en dus was projectleider Volker Strycek ingevallen. Hij is een 69-jarige coureur die in 1984 de allereerste DTM-kampioen werd.

De deelname van Dörr Motorsport is tegelijkertijd een eerbetoon aan Michael Schumacher. De McLaren zal namelijk dezelfde kleurstelling dragen als de Benetton van 1995, waarmee 'Schumi' zijn tweede wereldkampioenschap pakte. Benetton werd toen door hetzelfde biermerk gesponsord.

Dörr Motorsport, wat overigens ook het vaste DTM-team van Glock is, had afgelopen weekend pech. De vloer begaf het bij de Fuchsröhre en door de schade vielen ze uit. Uiteraard hopen ze op een beter resultaat in mei.

