Norris baalt van motorproblemen in Monaco: 'Poging om het te repareren maakte het erger'
Norris baalt van motorproblemen in Monaco: 'Poging om het te repareren maakte het erger'
Volgens Lando Norris werd zijn uitvalbeurt tijdens de Grand Prix van Monaco veroorzaakt door een probleem met de krachtbron, dat zonder enige waarschuwing de kop opstak. In de vijfenveertigste ronde van de race in de straten van Monte Carlo viel de regerend wereldkampioen definitief stil.
Voor de Brit was het alweer zijn tweede mechanische uitvalbeurt op rij, nadat hij eerder ook in Canada de eindstreep niet wist te halen. De McLaren-coureur begon de race op zondag vanaf de achtste startplek en bracht de openingsfase door achter de Alpine van Pierre Gasly. Door de nulscore in het prinsdom bezet hij momenteel de zesde plaats in het wereldkampioenschap met 58 punten.
Weinig waarschuwing vooraf
Gevraagd naar hoeveel waarschuwing hij kreeg voordat de Mercedes-krachtbron de geest gaf, is de nummer zes van de ranglijst duidelijk. "Niet veel. Aan het einde ging het eigenlijk vrijwel onmiddellijk", citeert RacingNews365. Toch liep de auto daarvoor al niet soepel. "Er waren in het begin al wat problemen en later in het midden nog meer, en ik weet niet of ze met elkaar te maken hebben. We moesten de auto terugtrekken, dus er is tegenwoordig niet veel dat ik daaraan kan doen", aldus Norris.
Vreemde geluiden
Voorafgaand aan zijn opgave meldde de coureur via de boordradio al dat hij ongebruikelijke geluiden hoorde. "Ja, er waren gewoon veel dingen die ik kon horen van de motor, de turbo, de batterij, veel dingen die niet goed klonken", legt hij uit. Het team van McLaren probeerde het defect tijdens de race nog op te lossen door een aanpassing te doen, maar dit verergerde de situatie juist. "We probeerden het te repareren, maar het maakte het probleem erger. We hebben het teruggedraaid, waardoor ik de problemen weer had, maar het leek erop dat we er gewoon mee moesten leven en uiteindelijk vielen we uit", besluit de regerend wereldkampioen, die komend weekend tijdens de Grand Prix van Spanje op het Circuit de Barcelona-Catalunya op zoek moet naar eerherstel.
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