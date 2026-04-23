FIA komt teams tegemoet: Formule 1-schema in Miami op de schop
FIA komt teams tegemoet: Formule 1-schema in Miami op de schop
De FIA heeft besloten om de vrije training voor de aankomende Grand Prix van Miami met een half uur te verlengen. Coureurs en teams krijgen daardoor in plaats van de gebruikelijke zestig minuten nu anderhalf uur de tijd om hun wagens af te stellen op het Miami International Autodrome. De internationale autosportbond heeft hiertoe besloten vanwege een combinatie van factoren, waaronder de ingrijpende technische wijzigingen en het feit dat het raceweekend in Florida een sprintformat hanteert.
In een officiële verklaring laat de autosportbond weten dat het tijdschema van vrijdag 1 mei op de schop gaat om de teams tegemoet te komen. "Na overleg met alle belanghebbenden is overeengekomen dat de eerste vrije training tijdens de Grand Prix van Miami wordt verlengd naar negentig minuten", leest het statement. De extra baantijd zorgt voor een noodzakelijke verschuiving in het volledige voorprogramma op het stratencircuit. "Daardoor zal de sessie nu van 12:00 tot 13:30 uur lokale tijd [18:00 tot 19:30 uur Nederlandse tijd] duren. Alle andere sessies die vóór de eerste vrije training gepland stonden, schuiven eveneens dertig minuten naar voren", zo luidt de verdere toelichting over de logistieke aanpassing. De FIA Formule 2, McLaren Trophy America en Porsche Carrera Cup North America staan in het voorprogramma in Miami.
Minder trainingstijd door sprintformat
De ingreep komt niet uit de lucht vallen gezien de complexe wijzigingen aan het motorreglement die tijdens deze lentestop zijn ingegaan. De FIA wijst op drie specifieke redenen om de coureurs meer baantijd te gunnen in de Verenigde Staten. "Deze beslissing is genomen met het oog op de pauze sinds de laatste Grand Prix, de recent aangekondigde reglementaire en technische aanpassingen en het feit dat de Grand Prix van Miami onder het sprintformat valt, wat de beschikbare trainingstijd gedurende het weekend beperkt."
Afgelaste races en technische wijzigingen
De Formule 1-paddock kent momenteel een ongebruikelijk lange pauze na de afgelasting van Bahrein en Saoedi-Arabië vanwege het conflict in het Midden-Oosten. De laatste race werd eind maart verreden op het circuit van Suzuka in Japan, waarna een gat van enkele weken ontstond op de kalender. Omdat het raceweekend in Miami begin mei plaatsvindt en als sprintweekend is aangemerkt, zouden de teams normaal gesproken slechts één uur de tijd hebben om het ritme weer op te pakken voordat de kwalificatie voor de sprintrace begint. Met de eenmalige verlenging naar negentig minuten wordt dat probleem van een gebrek aan voorbereidingstijd deels ondervangen.
Daarnaast spelen de recente ingrepen in de technische reglementen voor 2026 een grote rol bij deze besluitvorming. Eerder deze maand voerde de FIA op basis van de data uit de eerste drie races van dit seizoen een aantal verfijningen door aan de regels omtrent de nieuwe power units. Daarbij is onder meer de maximale energieterugwinning tijdens de kwalificatie verlaagd en het piekvermogen van de elektrische componenten verhoogd, zodat coureurs langer volgas kunnen rijden op de rechte stukken. Om deze complexe wijzigingen in de praktijk goed te kunnen testen en de software-mapping te optimaliseren, bleek de standaard trainingstijd van zestig minuten te krap voor de engineers.
FIA komt teams tegemoet: Formule 1-schema in Miami op de schop
