Het tijdschema voor de Formule 1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië
Het tijdschema voor de Formule 1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië
Na een veelbewogen raceweekend in Monaco reist de Formule 1-karavaan direct door naar Barcelona. Daar wordt aanstaande zondag de Grand Prix van Barcelona-Catalonië verreden.
De Grand Prix van Monaco van afgelopen zondag was een interessante. De negentienjarige Kimi Antonelli won een knotsgekke race die in de slotfase tijdelijk met een rode vlag werd stilgelegd vanwege zorgen over het asfalt in de straten van het prinsdom. Verder regende het tijdstraffen voor de coureurs, omdat de een na de ander te hard door de pitstraat reed. Iets wat mogelijk nog een staartje krijgt. Lang om bij te komen hebben de coureurs echter niet. Aankomend weekend staat het volgende raceweekend namelijk alweer op het programma: de Grand Prix van Barcelona-Catalonië. Met nieuwkomer Madrid op de Formule 1-kalender is het niet langer de Grand Prix van Spanje.
Circuit de Barcelona-Catalunya
De race wordt verreden op het Circuit de Barcelona-Catalunya; een 4,657 km lange asfaltsliert die in 1992 uit de grond werd gestampt. Na het verwijderen van de laatste chicane een aantal jaar geleden, telt de baan in totaal veertien bochten. De race wordt verreden over 66 ronden, wat de totale raceafstand op 307,236 kilometer brengt. De Grand Prix van Barcelona-Catalonië geldt vaak als een belangrijke maatstaf voor de teams, omdat het wordt gezien als een zeer geschikt testcircuit. Het circuit kent namelijk langzame, middelsnelle en snelle bochten. Daarnaast zijn er grote hoogteverschillen. Dat maakt deze baan geschikt om bijvoorbeeld grote updatepakketten te introduceren.
Tijdschema Grand Prix van Barcelona-Catalonië
Het raceweekend gaat op vrijdag 12 juni om 13:30 uur van start met de eerste vrije training. Om 17:00 uur is het vervolgens tijd voor de tweede oefensessie. De zaterdag wordt om 12:30 uur afgetrapt met de derde en laatste vrije training, waarna het om 16:00 uur tijd is voor de kwalificatie. De Grand Prix van Barcelona-Catalonië gaat op zondag om 15:00 uur van start.
Vrijdag 12 juni
13:30 uur: eerste vrije training
17:00 uur: tweede vrije training
Zaterdag 13 juni
12:30 uur: derde vrije training
16:00 uur: kwalificatie
Zondag 14 juni
15:00 uur: Grand Prix van Barcelona-Catalonië
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Verstappen gebrand op eerherstel in Barcelona: 'Hebben iets recht te zetten na Monaco'
- 1 uur geleden
Verstappen verwacht in Spanje te kunnen zien of Red Bull echt stappen heeft gezet
- 8 juni 2026 13:20
- 2
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Het tijdschema voor de Formule 1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië
Slimmigheid of gesjoemel? 'Mercedes bespeelde ADUO-reglement door dít motortrucje'
BREAKING: FIA en Formule 1 maken vernieuwde motorreglementen 2027 en 2028 bekend
'Red Bull woedend en vecht resultaten FIA-analyse aan: Oordeel wordt niet geaccepteerd'
Net binnen
Ferrari introduceert gloednieuwe voorvleugel in Barcelona
- 37 minuten geleden
Verstappen gebrand op eerherstel in Barcelona: 'Hebben iets recht te zetten na Monaco'
- 1 uur geleden
Het tijdschema voor de Formule 1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië
- 1 uur geleden
Slimmigheid of gesjoemel? 'Mercedes bespeelde ADUO-reglement door dít motortrucje'
- 2 uur geleden
- 1
'Red Bull woedend en in protest na FIA-analyse', Leclerc breekt met Ferrari-partner | GPFans Recap
- Gisteren 21:42
Overzicht rookies 2026: Red Bull en zes meer teams zetten in Barcelona jongelingen in
- Gisteren 20:36
Veel gelezen
Strafpunten F1: de stand van zaken in aanloop naar de race in Monaco dit weekend
- 2 juni
Rosato lovend over "pure boef" Jos Verstappen: "Hij heeft een beest gecreëerd"
- 27 mei
Stukje tape komt McLaren heel duur te staan: FIA bevestigt straf na stilvallen Norris
- 5 juni
Norris spoelt kater van GP Canada weg met bezoekje aan Indy 500 met Daniel Ricciardo
- 25 mei
Hamilton genoot van aanwezigheid moeder in Canada: "Wil haar ieder weekend erbij hebben"
- 25 mei
Verstappen krijgt lachers op de hand in perszaal Monaco met advies voor Antonelli
- 7 juni