Nog één weekend zonder de Formule 1 en daarna gaan we los in Miami! In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

Er was vandaag weer een boel nieuws te melden. We weten nu welke 24 locaties de Formule 1 zal bezoeken in 2027 door de bekendmaking dat Turkije terugkeert op de kalender. De managementstructuur bij Audi gaat op de schop na de aankondiging van de opvolgers van de vertrokken Jonathan Wheatley. Ondertussen wordt Max Verstappen, die van de Nürburgring-commentatoren de bijnaam "tovenaar van de Formule 1" heeft gekregen, door Zak Brown getipt als een nieuwe aanwinst bij Mercedes in de koningsklasse. Ook is er meer bekend over wat er in het verleden gebeurde met het tweede Red Bull-zitje en lijkt de directeur van Circuit Zandvoort een nieuwe uitdaging te hebben gevonden.

Verstappen weigerde deze coureur als nieuwe Red Bull-teammaat: "Ze hebben ruzie gehad"

Volgens Formule 1-analist Peter Windsor heeft een oude ruzie tussen Max Verstappen en Carlos Sainz een terugkeer van de Spanjaard naar Red Bull Racing in de weg gestaan. De Britse kenner stelt dat Verstappen persoonlijk een stokje heeft gestoken voor de komst van zijn voormalige teamgenoot. Dat laat Windsor weten tijdens een livestream op zijn eigen YouTube-kanaal. "Hij had een kans bij Red Bull op het moment dat hij Ferrari verliet, en ik denk dat het niet is doorgegaan omdat hij en Max ruzie hebben gehad toen ze bij Toro Rosso zaten", legt de analist uit. "Ik denk dat Max dit keer het probleem was. Ik denk eerlijk gezegd niet dat hij Carlos accepteerde." Lees hier het hele artikel over ruzie tussen Max Verstappen en Carlos Sainz.

Turkije officieel bevestigd: dit zijn de 24 Formule 1-races in het seizoen 2027

President Tayyip Erdoğan en Formule 1-CEO Stefano Domenicali hebben vandaag bekendgemaakt dat Turkije een comeback gaat maken in de koningsklasse. Istanbul Park keert namelijk vanaf volgend jaar terug op de F1-kalender. Turkije is al negen keer eerder gastheer geweest van de Formule 1. Kimi Räikkönen won de eerste editie in 2005, voordat Felipe Massa drie keer achter elkaar zegevierde. Jenson Button kwam in 2009 als eerste over de streep. Lewis Hamilton won in 2010 na de welbekende crash tussen Red Bull-teamgenoten Mark Webber en Sebastian Vettel. De laatstgenoemde nam revanche door in 2011 te winnen. Turkije viel in 2020 en 2021 in vanwege de pandemie. Ondertussen weten we welke 24 locaties er bezocht gaan worden in 2027. Lees hier het hele artikel over de terugkeer van de Grand Prix van Turkije.

Audi kondigt opvolgers Wheatley aan, schuift Le Mans-legende naar voren

Het Audi F1-team heeft de managementstructuur op de schop gegooid na het recente vertrek van Jonathan Wheatley. Mattia Binotto neemt definitief de dubbelrol van CEO en teambaas op zich. Om de Italiaan op het circuit te ontlasten, is voormalig coureur Allan McNish aangesteld als Racing Director. In deze nieuwe functie neemt de Schot vanaf de aanstaande Grand Prix van Miami de operationele leiding langs de baan over. De herschikking volgt op het plotselinge vertrek van Wheatley, die in maart na slechts twee races om persoonlijke redenen afscheid nam van de renstal. Lees hier het hele artikel over de nieuwe managementstructuur bij Audi.

Commentatoren geven Verstappen nieuwe bijnaam na "onmogelijke" Nürburgring-actie

De vaste Duitse commentatoren van de Nürburgring zijn diep onder de indruk geraakt van de stuurkunsten van Max Verstappen. Tijdens de recente ADAC 24h Qualifiers op de befaamde Nordschleife zagen verslaggevers Olli Martini en Eddie Mielke hoe de viervoudig wereldkampioen een ongeziene inhaalactie plaatste in de openingsfase van de zondagswedstrijd. Hoe de Red Bull-coureur naast de Formule 1-paddock zijn stempel drukt op de internationale autosport, zorgde voor grote lof in de commentator-ruimte. "Verstappen, als er één iemand is die het kan, dan is het wel de tovenaar van de Formule 1", riep Martini het uit. Lees hier het hele artikel over de complimenten van de commentatoren aan het adres van Max Verstappen.

Zandvoort-directeur in beeld als nieuwe topman Feyenoord na laatste editie Dutch GP

Robert van Overdijk zou een serieuze kandidaat zijn om de nieuwe algemeen directeur van Feyenoord te worden. De huidige topman van Circuit Zandvoort is naar verluidt nadrukkelijk in beeld zijn om de vacante directiepositie in De Kuip in te vullen. Dat schrijft FCUpdate na uitspraken van Valentijn Driessen bij de podcast Kick-Off. "Ik kreeg een naam doorgespeeld, die al eerder een keer gepolst is door Feyenoord als algemeen directeur. Dat is Robert van Overdijk", begon de journalist over de mogelijke overstap van de circuitdirecteur. Lees hier het hele artikel over de mogelijk nieuwe uitdaging voor Robert van Overdijk.

Brown duidelijk over toekomst Verstappen: "Ik zou zeggen dat hij naar Mercedes gaat"

Volgens Zak Brown bestaat de kans dat Max Verstappen de overstap maakt naar het team van Mercedes. De CEO van McLaren heeft bij zijn eigen renstal momenteel geen ruimte voor de viervoudig wereldkampioen, maar volgt de aanhoudende geruchten rondom de coureur van Red Bull Racing op de voet. "Vanuit het oogpunt van McLaren zou ik niet blijer kunnen zijn met Lando en Oscar", vertelt hij tegenover Sky Sports F1. Brown heeft een duidelijke verwachting over de volgende bestemming van de Verstappen. "Waar hij naartoe zou kunnen gaan? Als ik mijn geld erop moet inzetten, zou ik zeggen naar Mercedes." Lees hier het hele artikel over de verwachting van Zak Brown omtrent de toekomst van Max Verstappen.

Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL

