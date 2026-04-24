Turkije officieel bevestigd: dit zijn de 24 Formule 1-races in het seizoen 2027
Turkije officieel bevestigd: dit zijn de 24 Formule 1-races in het seizoen 2027
President Tayyip Erdoğan en Formule 1-CEO Stefano Domenicali hebben zojuist bekendgemaakt dat Turkije een comeback gaat maken in de koningsklasse. Istanbul Park keert namelijk vanaf volgend jaar terug op de F1-kalender. We weten nu welke 24 locaties er bezocht gaan worden in 2027.
Turkije is al negen keer eerder gastheer geweest van de Formule 1. Kimi Räikkönen won de eerste editie in 2005, voordat Felipe Massa drie keer achter elkaar zegevierde. Jenson Button kwam in 2009 als eerste over de streep. Lewis Hamilton won in 2010 na de welbekende crash tussen Red Bull-teamgenoten Mark Webber en Sebastian Vettel. De laatstgenoemde nam revanche door in 2011 te winnen. Turkije viel in 2020 en 2021 in vanwege de pandemie. Beide wedstrijden werden gewonnen door Mercedes, eerst door Hamilton en daarna door Valtteri Bottas.
24 Grands Prix bekend
De deal tussen Turkije en de Formule 1 geldt voor vijf jaar en gaat volgend jaar in. Dat betekent dat de kalender van 2027 compleet is. Portugal komt er met een tweejarige deal bij, terwijl Barcelona-Catalunya en Zandvoort wegvallen.
|Grand Prix
|Circuit
|Abu Dhabi
|Yas Marina Circuit
|Australië
|Albert Park Circuit
|Azerbeidzjan
|Baku City Circuit
|Bahrein
|Bahrain International Circuit
|België
|Circuit de Spa-Francorchamps
|Canada
|Circuit Gilles Villeneuve
|China
|Shanghai International Circuit
|Groot-Brittannië
|Silverstone Circuit
|Hongarije
|Hungaroring
|Italië
|Autodromo Nazionale Monza
|Japan
|Suzuka International Racing Course
|Las Vegas
|Las Vegas Strip Circuit
|Mexico-Stad
|Autódromo Hermanos Rodríguez
|Miami
|Miami International Autodrome
|Monaco
|Circuit de Monaco
|Oostenrijk
|Red Bull Ring
|Portugal
|Autódromo Internacional do Algarve
|Qatar
|Lusail International Circuit
|São Paulo
|Autódromo José Carlos Pace
|Saoedi-Arabië
|Jeddah Corniche Circuit
|Singapore
|Marina Bay Street Circuit
|Spanje
|Madring
|Turkije
|Istanbul Park
|Verenigde Staten
|Circuit of the Americas
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Lando Norris vindt inzet voor mentale gezondheid belangrijker dan zijn wereldtitel
- 59 minuten geleden
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Lando Norris vindt inzet voor mentale gezondheid belangrijker dan zijn wereldtitel
Windsor fileert merkwaardige theorie over Hamiton
Audi kondigt opvolgers Wheatley aan, schuift Le Mans-legende naar voren
Turkije officieel bevestigd: dit zijn de 24 Formule 1-races in het seizoen 2027
Net binnen
Internet grapt over terugkeer Turkije: 'Met 80 km/u super clippen door bocht 8'
- 32 minuten geleden
Lando Norris vindt inzet voor mentale gezondheid belangrijker dan zijn wereldtitel
- 59 minuten geleden
Windsor fileert merkwaardige theorie over Hamiton
- 1 uur geleden
Audi kondigt opvolgers Wheatley aan, schuift Le Mans-legende naar voren
- 2 uur geleden
Turkije officieel bevestigd: dit zijn de 24 Formule 1-races in het seizoen 2027
- 2 uur geleden
Montoya pleit voor GT3-verbod Verstappen: 'Hij kan zijn benen breken of erger'
- 3 uur geleden
- 11
Veel gelezen
Strafpunten F1: Lawson ziet punten verdwijnen voor GP Miami gedurende lentestop
- 21 april
Organisatie 24h Nürburgring merkt 'Verstappen-effect' en moet ingrijpen
- 11 april
'Correlatieproblemen bij Red Bull Racing blijven in 2026 chassis beïnvloeden'
- 6 april
Felle reactie op kritiek McLaren-coureur: 'Daarom kan hij dit makkelijk zeggen'
- 21 april
'Verstappen stopt met Formule 1, Red Bull geeft Lindblad en Tsolov kans in 2027'
- 14 april
Racelicentie ingenomen na bizarre overtredingen op Nordschleife
- 18 april