President Tayyip Erdoğan en Formule 1-CEO Stefano Domenicali hebben zojuist bekendgemaakt dat Turkije een comeback gaat maken in de koningsklasse. Istanbul Park keert namelijk vanaf volgend jaar terug op de F1-kalender. We weten nu welke 24 locaties er bezocht gaan worden in 2027.

Turkije is al negen keer eerder gastheer geweest van de Formule 1. Kimi Räikkönen won de eerste editie in 2005, voordat Felipe Massa drie keer achter elkaar zegevierde. Jenson Button kwam in 2009 als eerste over de streep. Lewis Hamilton won in 2010 na de welbekende crash tussen Red Bull-teamgenoten Mark Webber en Sebastian Vettel. De laatstgenoemde nam revanche door in 2011 te winnen. Turkije viel in 2020 en 2021 in vanwege de pandemie. Beide wedstrijden werden gewonnen door Mercedes, eerst door Hamilton en daarna door Valtteri Bottas.

Artikel gaat verder onder video

24 Grands Prix bekend

De deal tussen Turkije en de Formule 1 geldt voor vijf jaar en gaat volgend jaar in. Dat betekent dat de kalender van 2027 compleet is. Portugal komt er met een tweejarige deal bij, terwijl Barcelona-Catalunya en Zandvoort wegvallen.

Grand Prix Circuit Abu Dhabi Yas Marina Circuit Australië Albert Park Circuit Azerbeidzjan Baku City Circuit Bahrein Bahrain International Circuit België Circuit de Spa-Francorchamps Canada Circuit Gilles Villeneuve China Shanghai International Circuit Groot-Brittannië Silverstone Circuit Hongarije Hungaroring Italië Autodromo Nazionale Monza Japan Suzuka International Racing Course Las Vegas Las Vegas Strip Circuit Mexico-Stad Autódromo Hermanos Rodríguez Miami Miami International Autodrome Monaco Circuit de Monaco Oostenrijk Red Bull Ring Portugal Autódromo Internacional do Algarve Qatar Lusail International Circuit São Paulo Autódromo José Carlos Pace Saoedi-Arabië Jeddah Corniche Circuit Singapore Marina Bay Street Circuit Spanje Madring Turkije Istanbul Park Verenigde Staten Circuit of the Americas

Gerelateerd