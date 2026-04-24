Turkije officieel bevestigd: dit zijn de 24 Formule 1-races in het seizoen 2027

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

President Tayyip Erdoğan en Formule 1-CEO Stefano Domenicali hebben zojuist bekendgemaakt dat Turkije een comeback gaat maken in de koningsklasse. Istanbul Park keert namelijk vanaf volgend jaar terug op de F1-kalender. We weten nu welke 24 locaties er bezocht gaan worden in 2027.

Turkije is al negen keer eerder gastheer geweest van de Formule 1. Kimi Räikkönen won de eerste editie in 2005, voordat Felipe Massa drie keer achter elkaar zegevierde. Jenson Button kwam in 2009 als eerste over de streep. Lewis Hamilton won in 2010 na de welbekende crash tussen Red Bull-teamgenoten Mark Webber en Sebastian Vettel. De laatstgenoemde nam revanche door in 2011 te winnen. Turkije viel in 2020 en 2021 in vanwege de pandemie. Beide wedstrijden werden gewonnen door Mercedes, eerst door Hamilton en daarna door Valtteri Bottas.

24 Grands Prix bekend

De deal tussen Turkije en de Formule 1 geldt voor vijf jaar en gaat volgend jaar in. Dat betekent dat de kalender van 2027 compleet is. Portugal komt er met een tweejarige deal bij, terwijl Barcelona-Catalunya en Zandvoort wegvallen.

Grand PrixCircuit
Abu DhabiYas Marina Circuit
AustraliëAlbert Park Circuit
AzerbeidzjanBaku City Circuit
BahreinBahrain International Circuit
BelgiëCircuit de Spa-Francorchamps
CanadaCircuit Gilles Villeneuve
ChinaShanghai International Circuit
Groot-BrittanniëSilverstone Circuit
HongarijeHungaroring
ItaliëAutodromo Nazionale Monza
JapanSuzuka International Racing Course
Las VegasLas Vegas Strip Circuit
Mexico-StadAutódromo Hermanos Rodríguez
MiamiMiami International Autodrome
MonacoCircuit de Monaco
OostenrijkRed Bull Ring
PortugalAutódromo Internacional do Algarve
QatarLusail International Circuit
São PauloAutódromo José Carlos Pace
Saoedi-ArabiëJeddah Corniche Circuit
SingaporeMarina Bay Street Circuit
SpanjeMadring
TurkijeIstanbul Park
Verenigde StatenCircuit of the Americas

