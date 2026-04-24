Van Overdijk, Zandvoort, socials

Zandvoort-directeur in beeld als nieuwe topman Feyenoord na laatste editie Dutch GP

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Robert van Overdijk zou een serieuze kandidaat zijn om de nieuwe algemeen directeur van Feyenoord te worden. De huidige topman van Circuit Zandvoort is naar verluidt nadrukkelijk in beeld zijn om de vacante directiepositie in De Kuip in te vullen. Dat schrijft FCUpdate na uitspraken van Valentijn Driessen bij de podcast Kick-Off.

De Rotterdamse volksclub is momenteel op zoek naar een nieuwe bestuurder, nadat onlangs officieel bekend werd gemaakt dat Dennis te Kloese per 1 juli 2026 vertrekt bij de huidige nummer twee van de Eredivisie. Feyenoord heeft inmiddels een gespecialiseerd headhuntersbureau ingeschakeld om de zoektocht naar een geschikte opvolger in goede banen te leiden. Daarbij is de naam van Van Overdijk gevallen, die sinds 2018 de scepter zwaait in Zandvoort en als boegbeeld verantwoordelijk was voor de succesvolle terugkeer van de Formule 1 naar Nederland. Omdat de Dutch Grand Prix na de editie van 2026 definitief van de kalender van de koningsklasse verdwijnt, staat de directeur naar verluidt positief tegenover een overstap naar de top van de voetballerij.

Van Overdijk geen onbekende in de voetballerij

Driessen stelt dat de interesse vanuit Rotterdam niet volledig uit de lucht komt vallen en dat er al langer lijntjes liggen. "Ik kreeg een naam doorgespeeld, die al eerder een keer gepolst is door Feyenoord als algemeen directeur. Dat is Robert van Overdijk", vertelt de journalist over de mogelijke overstap van de circuitdirecteur. Hoewel hij zijn sporen de afgelopen jaren vooral in de autosport en de grootschalige evenementenbranche heeft verdiend, is Van Overdijk geen onbekende in de wereld van het professionele voetbal. Zo werd hij in het verleden al vaker in verband gebracht met diverse directiefuncties bij clubs als Willem II, FC Twente en Ajax. "Hij is de directeur van het circuit in Zandvoort en heeft ook de Grand Prix naar Nederland gehaald. Hij heeft al eerder gesprekken gehad met AZ, daar stond hij ook op een lijst. En hij schijnt ooit al gesproken te hebben met Feyenoord", aldus Driessen over de achtergrond van de kandidaat.

Audi kondigt opvolgers Wheatley aan, schuift Le Mans-legende naar voren

Spectaculaire crash: auto vliegt over de kop in NASCAR-race | F1 Shorts

Woonplaatsen van F1-coureurs: Waar wonen Verstappen en co, en waarom?

Strafpunten F1: Lawson ziet punten verdwijnen voor GP Miami gedurende lentestop

Hoe een Formule 1-team werd opgelicht door een Nigeriaanse prins | GPFans Special

F1-grid voor seizoen 2027: acht van de 22 stoeltjes nu al bevestigd

