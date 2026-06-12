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Credit for photo: Red Bull Content Pool

Hoe laat begint het raceweekend van de Grand Prix van Barcelona-Catalonië in Spanje?

Credit for photo: Red Bull Content Pool — Foto: © Red Bull Content Pool

Hoe laat begint het raceweekend van de Grand Prix van Barcelona-Catalonië in Spanje?

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Het raceweekend op het Circuit de Barcelona-Catalunya stond tot en met vorig jaar bekend als de Grand Prix van Spanje, maar vanwege de toevoeging van de Madring op de F1-kalender kennen we het nu als de Grand Prix van Barcelona-Catalonië. GPFans legt uit wat jij moet weten voor deze vrijdag in Montmeló.

De koningsklasse van de autosport heeft ieder seizoen sinds 1991 geracet op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Lewis Hamilton en Michael Schumacher zijn hier de meest succesvolle coureurs, allebei met zes overwinningen. Max Verstappen heeft hier viermaal een zege gepakt, waaronder natuurlijk zijn allereerste ooit in 2016 na een crash tussen Mercedes-coureurs Hamilton en Nico Rosberg. De baan telt een lengte van 4,657 kilometer en er staan op zondag 66 ronden op de planning. Barcelona-Catalunya verdwijnt in 2027 van de kalender van de Formule 1, omdat het zal rouleren met de Grand Prix van België.

Weerbericht en tijdschema

De vrijdag in Spanje staat in het teken van de eerste twee vrije trainingen. Aan de eerste sessie zullen maar liefst zeven rookies meedoen. Er is geen dreiging van regen. Het wordt volledig zonnig met temperaturen van 27°C.

Het wordt een drukke dag op het Circuit de Barcelona-Catalunya, beginnend met de vrije trainingen van de FIA Formule 3 en FIA Formule 2 om 9:55 en 11:05 uur, respectievelijk. De eerste vrije training van de Formule 1 staat op de planning om 13:30 uur. Na de F3- en F2-kwalificaties om 15:00 en 15:55 uur is het tijd voor de tweede vrije training van de Formule 1 om 17:00 uur. De dag wordt afgesloten met de vrije training van de Porsche Supercup om 18:30 uur. Beide sessies van de Formule 1 duren zestig minuten.

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