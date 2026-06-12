close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Verstappen during FP1 at Suzuka

LIVE | Eerste vrije training GP Barcelona: Zeven rookies in actie, Verstappen snelste ondanks klachten

Verstappen during FP1 at Suzuka — Foto: © Red Bull Content Pool

LIVE | Eerste vrije training GP Barcelona: Zeven rookies in actie, Verstappen snelste ondanks klachten

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

We zitten om 13:30 uur klaar voor de eerste van drie vrije trainingen op het Circuit de Barcelona-Catalunya. De F1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië is de zevende wedstrijd van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2026. Er wordt voor de zesendertigste keer geracet in het Spaanse dorpje Montmeló. De temperatuur is een aangename 26°C en de zon schijnt. Kan Ferrari het gat naar Mercedes dichten? En wat kan Max Verstappen met Red Bull laten zien? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

LIVE | Eerste vrije training Grand Prix van Barcelona-Catalonië

Sorteer op:

3m geleden

14:02

Verstappen snelste op softs

Van de topteams monteert Red Bull als eerste de softs onder de wagen van Max Verstappen. De Limburger is meteen het snelst met een 1:17.047, drie tienden onder George Russell.

4m geleden

14:01

Bortoleto schuift door de grindbak

Gabriel Bortoleto maakt de grootste fout die we tot dusver in VT1 hebben gezien. Hij glijdt door de zevende bocht en komt in bocht acht in de grindbak terecht. De Audi-coureur kan door en dus krijgen we geen rode vlag.

5m geleden

13:59

Stand halverwege sessie

  1. Russell - 1:17.353
  2. Piastri - +0.202
  3. Leclerc - +0.656
  4. Lawson - +0.708
  5. Lindblad - +1.148
  6. Verstappen
  7. Aron
  8. Vesti
  9. Colapinto
  10. Sainz
  11. Gasly
  12. Bortoleto
  13. Bottas
  14. Ocon
  15. Bearman
  16. Beganovic
  17. Alonso
  18. Stroll
  19. Herta
  20. Iwasa

Leonardo Fornaroli is zes keer naar buiten gekomen zonder een tijd neer te zetten, terwijl Luke Browning nog altijd niet is ingestapt.

7m geleden

13:58

Strijd om beste rookie

Paul Aron van Audi en Frederik Vesti van Mercedes zijn stuivertje aan het wisselen in het gevecht tussen de beste rookies van deze sessie. De Est komt voor de Deen terecht dankzij een tijd van 1:18.515.

9m geleden

13:56

Onderzoek naar Sainz

Carlos Sainz werd onderzocht voor het mogelijk ophouden van Liam Lawson door de tiende bocht. Ondanks het getier van de Nieuw-Zeelander op de boardradio, komt er geen straf voro de Williams.

10m geleden

13:55

Remklachten voor Gasly

"Elke keer als ik naar het rempedaal kijk, schiet de auto naar links of naar rechts", legt Pierre Gasly aan Alpine uit over de boardradio. De Fransman ligt momenteel op P10 in de vrije training, één plekje voor ploegmaat Franco Colapinto.

11m geleden

13:53

Browning nog steeds niet naar buiten

Bij Luke Browning is een elektronisch probleem ontdekt. Williams probeert het tijdens deze sessie nog op te lossen.

12m geleden

13:53

Aron eindelijk in actie

Paul Aron, de Alpine-reservecoureur die uitgeleend wordt aan Audi, zet eindelijk zijn eerste rondetijd neer. Een 1:19.313 is genoeg voor de zevende stek. De Est zit op iets minder dan twee seconden afstand van de snelste man, George Russell.

17m geleden

13:48

Verstappen klaagt

"Ik weet niet wat ik ervan moet denken", klinkt het over de boardradio van Max Verstappen. "De ene keer heb ik vreselijk onderstuur, daarna weer overstuur. Vreselijk dit!"

18m geleden

13:47

Vesti en Leclerc hebben het lastig

Frederik Vesti blokkeert in de remzone van de eerste bocht en schiet met de Mercedes rechtdoor. Charles Leclerc verliest de achterkant van zijn Ferrari bijna in de tiende bocht. Het is glibberen en glijden op het Circuit de Barcelona-Catalunya.

20m geleden

13:45

Stand na een kwartier

Het is relatief rustig geweest in de openingsfase van de eerste vrije training. Carlos Sainz heeft zojuist zijn eerste tijd geklokt na de eerdere problemen.

  1. Russell - 1:17.353
  2. Piastri - +0.202
  3. Leclerc - +0.656
  4. Lawson - +0.708
  5. Lindblad - +1.148
  6. Verstappen
  7. Sainz
  8. Gasly
  9. Vesti
  10. Bortoleto
  11. Ocon
  12. Beganovic
  13. Bearman
  14. Alonso
  15. Stroll
  16. Herta
  17. Iwasa

Colapinto, Fornaroli, Bottas, Aron en Browning hebben nog geen tijd neergezet.

22m geleden

13:43

Foutje van Herta

Colton Herta spint bijna bij het uitkomen van bocht acht en schraapt met de Cadillac over de kerbs. Hij krijgt het Amerikaanse team om de vloer te checken.

25m geleden

13:39

Williams hard aan de slag bij Browning

Williams is bezig met de stuurkolom van Luke Browning, die voor deze sessie de auto van Alexander Albon overneemt. De neus gaat er zo dadelijk op en het lijkt erop dat hij over een minuut of vijf à tien kan instappen.

27m geleden

13:38

Verbeteringen na zeven minuten

George Russell met een 1:17.414 en Liam Lawson met een 1:18.397 duiken onder de tijden van Max Verstappen en Oscar Piastri. De laatstgenoemde klaagt via de boardradio over zijn remmen. Naast Carlos Sainz is de andere Williams van Luke Browning ook nog niet naar buiten gekomen.

29m geleden

13:36

Eerste rondetijden komen door

Max Verstappen opent de eerste vrije training met een 1:18.511 op de mediumcompound voor Oscar Piastri, Charles Leclerc en Arvid Lindblad.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Mercedes Formule 1 Ferrari Circuit de Barcelona-Catalunya

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Ferrari zet aanval in op Mercedes met upgradepakket, ook nieuwe onderdelen voor Verstappen

Ferrari zet aanval in op Mercedes met upgradepakket, ook nieuwe onderdelen voor Verstappen

  • 1 uur geleden
Hamilton reageert lachend op 'gestolen' handdoek Antonelli door Kardashian: "Weet van niks!"

Hamilton reageert lachend op 'gestolen' handdoek Antonelli door Kardashian: "Weet van niks!"

  • Gisteren 19:34
  • 4
BREAKING: Stewards nemen verrassend besluit na Alpine-protest, Monaco-uitslag op de schop Breaking

BREAKING: Stewards nemen verrassend besluit na Alpine-protest, Monaco-uitslag op de schop

  • 1 uur geleden
  • 9
Hadjar grapt over FIA-analyse: 'Hebben wij de eerste zes races gewonnen?'

Hadjar grapt over FIA-analyse: 'Hebben wij de eerste zes races gewonnen?'

  • Vandaag 08:38
Hoe laat begint het raceweekend van de Grand Prix van Barcelona-Catalonië in Spanje?

Hoe laat begint het raceweekend van de Grand Prix van Barcelona-Catalonië in Spanje?

  • Vandaag 08:02
Leclerc ruilt Brembo in voor Carbon Industrie: "Zal makkelijker te managen zijn"

Leclerc ruilt Brembo in voor Carbon Industrie: "Zal makkelijker te managen zijn"

  • 3 uur geleden

Grand Prix van Barcelona-Catalonië

13:28
LIVE | Eerste vrije training GP Barcelona: Zeven rookies in actie, Verstappen snelste ondanks klachten
13:03
Ferrari zet aanval in op Mercedes met upgradepakket, ook nieuwe onderdelen voor Verstappen
10:43
Lindblad reageert cynisch op FIA-conclusie Red Bull: "Zijn wij het snelst dan?"
10:06
Leclerc ruilt Brembo in voor Carbon Industrie: "Zal makkelijker te managen zijn"

Net binnen

13:13
Op beeld gevangen: zo reageert Gasly na plotseling podium in Monaco
13:03
Ferrari zet aanval in op Mercedes met upgradepakket, ook nieuwe onderdelen voor Verstappen
12:50
McLaren wil in beroep nadat FIA podiumplaats Hadjar in Monaco wegneemt bij Red Bull
12:16
Breaking
BREAKING: Stewards nemen verrassend besluit na Alpine-protest, Monaco-uitslag op de schop
11:56
Video
VIDEO | FIA haalt mogelijk WK-punten weg bij Red Bull Racing
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

LIVE | Eerste vrije training GP Barcelona: Zeven rookies in actie, Verstappen snelste ondanks klachten Live

LIVE | Eerste vrije training GP Barcelona: Zeven rookies in actie, Verstappen snelste ondanks klachten

35 minuten geleden
Ferrari zet aanval in op Mercedes met upgradepakket, ook nieuwe onderdelen voor Verstappen GP Barcelona-Catalonië

Ferrari zet aanval in op Mercedes met upgradepakket, ook nieuwe onderdelen voor Verstappen

1 uur geleden
McLaren wil in beroep nadat FIA podiumplaats Hadjar in Monaco wegneemt bij Red Bull McLaren

McLaren wil in beroep nadat FIA podiumplaats Hadjar in Monaco wegneemt bij Red Bull

1 uur geleden 4
BREAKING: Stewards nemen verrassend besluit na Alpine-protest, Monaco-uitslag op de schop Breaking

BREAKING: Stewards nemen verrassend besluit na Alpine-protest, Monaco-uitslag op de schop

1 uur geleden 9
Ontdek het op Google Play
x