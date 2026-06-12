Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

We zitten om 13:30 uur klaar voor de eerste van drie vrije trainingen op het Circuit de Barcelona-Catalunya. De F1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië is de zevende wedstrijd van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2026. Er wordt voor de zesendertigste keer geracet in het Spaanse dorpje Montmeló. De temperatuur is een aangename 26°C en de zon schijnt. Kan Ferrari het gat naar Mercedes dichten? En wat kan Max Verstappen met Red Bull laten zien? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

LIVE | Eerste vrije training Grand Prix van Barcelona-Catalonië Sorteer op: Laatste Oudste Verstappen snelste op softs Van de topteams monteert Red Bull als eerste de softs onder de wagen van Max Verstappen. De Limburger is meteen het snelst met een 1:17.047, drie tienden onder George Russell. Bortoleto schuift door de grindbak Gabriel Bortoleto maakt de grootste fout die we tot dusver in VT1 hebben gezien. Hij glijdt door de zevende bocht en komt in bocht acht in de grindbak terecht. De Audi-coureur kan door en dus krijgen we geen rode vlag. Stand halverwege sessie Russell - 1:17.353 Piastri - +0.202 Leclerc - +0.656 Lawson - +0.708 Lindblad - +1.148 Verstappen Aron Vesti Colapinto Sainz Gasly Bortoleto Bottas Ocon Bearman Beganovic Alonso Stroll Herta Iwasa Leonardo Fornaroli is zes keer naar buiten gekomen zonder een tijd neer te zetten, terwijl Luke Browning nog altijd niet is ingestapt. Strijd om beste rookie Paul Aron van Audi en Frederik Vesti van Mercedes zijn stuivertje aan het wisselen in het gevecht tussen de beste rookies van deze sessie. De Est komt voor de Deen terecht dankzij een tijd van 1:18.515. Onderzoek naar Sainz Carlos Sainz werd onderzocht voor het mogelijk ophouden van Liam Lawson door de tiende bocht. Ondanks het getier van de Nieuw-Zeelander op de boardradio, komt er geen straf voro de Williams. Remklachten voor Gasly "Elke keer als ik naar het rempedaal kijk, schiet de auto naar links of naar rechts", legt Pierre Gasly aan Alpine uit over de boardradio. De Fransman ligt momenteel op P10 in de vrije training, één plekje voor ploegmaat Franco Colapinto. Browning nog steeds niet naar buiten Bij Luke Browning is een elektronisch probleem ontdekt. Williams probeert het tijdens deze sessie nog op te lossen. Aron eindelijk in actie Paul Aron, de Alpine-reservecoureur die uitgeleend wordt aan Audi, zet eindelijk zijn eerste rondetijd neer. Een 1:19.313 is genoeg voor de zevende stek. De Est zit op iets minder dan twee seconden afstand van de snelste man, George Russell. Verstappen klaagt "Ik weet niet wat ik ervan moet denken", klinkt het over de boardradio van Max Verstappen. "De ene keer heb ik vreselijk onderstuur, daarna weer overstuur. Vreselijk dit!" Vesti en Leclerc hebben het lastig Frederik Vesti blokkeert in de remzone van de eerste bocht en schiet met de Mercedes rechtdoor. Charles Leclerc verliest de achterkant van zijn Ferrari bijna in de tiende bocht. Het is glibberen en glijden op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Stand na een kwartier Het is relatief rustig geweest in de openingsfase van de eerste vrije training. Carlos Sainz heeft zojuist zijn eerste tijd geklokt na de eerdere problemen. Russell - 1:17.353 Piastri - +0.202 Leclerc - +0.656 Lawson - +0.708 Lindblad - +1.148 Verstappen Sainz Gasly Vesti Bortoleto Ocon Beganovic Bearman Alonso Stroll Herta Iwasa Colapinto, Fornaroli, Bottas, Aron en Browning hebben nog geen tijd neergezet. Foutje van Herta Colton Herta spint bijna bij het uitkomen van bocht acht en schraapt met de Cadillac over de kerbs. Hij krijgt het Amerikaanse team om de vloer te checken. Williams hard aan de slag bij Browning Williams is bezig met de stuurkolom van Luke Browning, die voor deze sessie de auto van Alexander Albon overneemt. De neus gaat er zo dadelijk op en het lijkt erop dat hij over een minuut of vijf à tien kan instappen. Verbeteringen na zeven minuten George Russell met een 1:17.414 en Liam Lawson met een 1:18.397 duiken onder de tijden van Max Verstappen en Oscar Piastri. De laatstgenoemde klaagt via de boardradio over zijn remmen. Naast Carlos Sainz is de andere Williams van Luke Browning ook nog niet naar buiten gekomen. Eerste rondetijden komen door Max Verstappen opent de eerste vrije training met een 1:18.511 op de mediumcompound voor Oscar Piastri, Charles Leclerc en Arvid Lindblad. Laad meer

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