Volgens de ervaren F1-journalist en YouTuber Peter Windsor slaat het nergens op om te stellen dat Lewis Hamilton in 2008 op de toppen van zijn kunnen presteerde. De Britse journalist reageert daarmee fel op uitspraken van F1 TV-analist Jolyon Palmer, die het eerste kampioenschapsjaar van de zevenvoudig wereldkampioen als zijn absolute piek beschouwt. Windsor stelt daarentegen dat Hamilton in de jaren daarna alleen maar beter is geworden en wijst een heel ander seizoen aan als zijn beste jaar.

Hamilton debuteerde in 2007 in de koningsklasse van de autosport en wist een jaar later in dienst van McLaren direct zijn eerste wereldtitel te veroveren. Hij sloot dat seizoen af met 98 punten, waarmee hij Ferrari-coureur Felipe Massa met slechts één punt verschil versloeg in de strijd om het kampioenschap. Tijdens een recente aflevering van de F1 Nation-podcast werd Palmer gevraagd naar de beste periode uit de carrière van de Brit. De voormalig Formule 1-coureur wees daarbij resoluut naar dat succesvolle jaar. "Dus ik zou zeggen dat 2008 de periode was dat Lewis binnenkwam. Een aantal van de races die hij dat jaar reed, uiteraard won hij de titel helemaal aan het einde, maar als je terugdenkt aan Silverstone, toen hij duidelijk een klasse apart was en bijna het hele veld op een ronde zette, en een paar andere races rond die tijd", aldus Palmer over de prestaties van zijn landgenoot. Hij voegde daaraan toe: "De vaardigheden die hij had, hij had het team volledig achter zich staan. Ik denk dat dat goed was".

Windsor oneens met theorie

Tijdens een livestream op zijn eigen YouTube-kanaal werd Windsor vervolgens geconfronteerd met de uitspraken van Palmer. De journalist, die ook in 2026 wekelijks de sport analyseert en bekendstaat om zijn uitgesproken meningen, was het hartgrondig oneens met de lezing van de voormalig Renault-coureur. "Ik vind het gek om dat te zeggen", reageerde Windsor stellig. Volgens hem is het onlogisch om te denken dat de coureur zich na zijn eerste titel niet verder heeft ontwikkeld.

Windsor is van mening dat de ware piek van de huidige Ferrari-coureur veel later in zijn loopbaan lag. "In 2008 reed hij prachtig, maar wat zeggen we nu? Reed hij niet goed in 2021? Hij werd beter, hij werd een betere kwalificeerder naarmate de tijd vorderde. Vooral na 2016", legde hij uit. Volgens Windsor bereikte de Brit zijn absolute top in 2021, waarna de introductie van de nieuwe generatie auto's met grondeffect in 2022 zijn rijstijl verstoorde. "Zijn piek was absoluut 2021, en in 2022 was het een andere auto. De hele schok van Abu Dhabi telde daarbij op en hij stapte een beetje af van zijn stijl, ging over op een bredere benadering van bochten, remmen in een rechte lijn".

Toch ziet Windsor dat de zevenvoudig wereldkampioen zijn oude vorm weer begint te benaderen, nu hij inmiddels de overstap naar de Italiaanse renstal heeft gemaakt en de nieuwe reglementen van 2026 beter bij hem lijken te passen. Na de eerste drie races van het huidige seizoen 2026 staat hij op de vierde plaats in het kampioenschap met 41 punten, vlak achter zijn teamgenoot Charles Leclerc. Windsor sluit zijn betoog dan ook hoopvol af: "Hij komt nu weer een beetje terug. 2021 was ongelooflijk goed, zeker beter dan 2008".