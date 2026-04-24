Groot Formule 1-nieuws: deze Grand Prix keert vanaf volgend jaar terug op de kalender

De Grand Prix van Turkije keert vanaf volgend jaar terug op de Formule 1-kalender. Dat wordt inmiddels door meerdere bronnen bevestigd. President Erdogan en Formule 1-president Domenicali zullen het nieuws vanmiddag middels een persconferentie officieel maken.

De officiële bevestiging hing al enige tijd in de lucht. Tijdens de wintertests in Bahrein, eerder dit jaar, verklaarde CEO Stefano Domenicali al dat fans "op de hoogte moeten blijven" over de situatie rondom Turkije. In de paddock werd dit destijds al gezien als een definitieve bevestiging van de naderende deal. Inmiddels is de kogel door de kerk, al laat een officiële bevestiging nog even op zich wachten tot later vandaag. Het zou gaan om een deal van vijf jaar.

Miljoenendeal en harde contracteisen voor promotor

Achter de schermen is er de afgelopen jaren hard gewerkt aan de terugkeer. Het beheer van het circuit kwam in 2024 voor een periode van dertig jaar in handen van Can Bilim Eğitim Kurumları A.Ş., een dochteronderneming van Can Holding. Een cruciale voorwaarde in deze aanbesteding was de verplichting om de Formule 1 terug te halen naar Turkije. Aan deze eis zat een stevige consequentie vast: de exploitant zou een boete van 25 procent van de jaarlijkse hostingfee aan de overheid moeten betalen voor elk jaar dat er geen race plaatsvindt.

Om aan de moderne eisen van de Formule 1 te voldoen, is er een grootschalig moderniseringsprogramma gestart op en rondom het circuit. Istanbul Park beschikt momenteel al over de vereiste FIA Grade 1-licentie, maar de faciliteiten worden verder uitgebreid. Naast verbeteringen aan de tribunes en de paddock worden er een winkelcentrum, een automuseum en een entertainmentcentrum op het terrein gebouwd.