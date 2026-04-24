Elk team heeft andere oplossing

Tijdens de eerste races van het seizoen keek Marshall zijn ogen uit bij de concurrentie. Zo wijst hij onder meer naar Audi F1 Team, dat dit jaar met de R26 op de grid staat. “Elke auto heeft wel iets waarvan je denkt: dit hadden we niet zien aankomen. De sidepods van Audi zijn bijvoorbeeld erg interessant; zij hebben duidelijk een andere richting gekozen dan de rest”, aldus Marshall.

'Extreme Aston Martin'

Ook Aston Martin F1 Team trok zijn aandacht, mede door de invloed van Adrian Newey. De AMR26 beschikt onder meer over een complexe multi-link push-rod ophanging. “Aston Martin heeft een zeer interessante ophangingsgeometrie, vooral achteraan. Ook de voorkant is bijzonder, misschien geïnspireerd op iets wat wij vorig jaar hebben gedaan”, merkt hij op.

Legaliteit achtervleugel Ferrari

De meest opvallende innovatie kwam volgens Marshall uit Maranello. Ferrari introduceerde met de SF-26 een bolide met een geavanceerd actief aerodynamisch systeem. Vooral de achterkant zorgde voor gefronste wenkbrauwen in de paddock. “De achtervleugel van Ferrari was echt een verrassing. Iedereen vroeg zich af of het legaal was… en dat is het. Ze hebben ook interessante oplossingen gevonden rond de uitlaat”, vertelt Marshall. Ook Red Bull zou inmiddels met een eigen variant van de Macarena-achtervleugel aan de gang zijn gegaan.

Verschillende interpretaties

Dat teams de regels ieder op hun eigen manier hebben geïnterpreteerd, blijkt volgens Marshall ook aan de voorkant van de auto’s. Waar vooraf werd gevreesd voor een eenheidsworst, is daar op de baan weinig van te merken. “De voorvleugels verschillen allemaal, terwijl veel mensen dachten dat ze vrijwel identiek zouden zijn”, besluit hij.

