Marshall onder de indruk van verrassende concepten bij concurrentie
Volgens Rob Marshall, Chief Technical Officer en Chief Designer van McLaren, hebben de nieuwe Formule 1-regels voor flink wat verrassingen gezorgd. De Brit stelt dat de reglementen vooraf juist erg beperkend leken, maar dat teams desondanks met opvallend creatieve en uiteenlopende concepten zijn gekomen, zo vertelt hij in een uitgebreid gesprek met Autoracer.
Hoewel de introductie van de nieuwe technische regels gepaard ging met strakke kaders, blijkt de praktijk een stuk minder voorspelbaar. Marshall benadrukt dat ontwerpers meer speelruimte hebben gevonden dan gedacht. “We dachten dat de reglementen zeer dwingend zouden zijn. Tegenwoordig zijn ze op een heel andere manier geschreven dan vroeger. Destijds hadden we simpelweg cijfers die de volumes bepaalden waarbinnen we moesten blijven. Nu werken we met complexe CAD-modellen, die op papier de creativiteit lijken te beperken. Als je naar de ‘legality boxes’ kijkt, lijkt het bijna alsof de auto zichzelf ontwerpt. Maar dan kom je bij de eerste race en zie je ineens hoeveel verschillende oplossingen er zijn bedacht”, aldus de McLaren-topman.
Elk team heeft andere oplossing
Tijdens de eerste races van het seizoen keek Marshall zijn ogen uit bij de concurrentie. Zo wijst hij onder meer naar Audi F1 Team, dat dit jaar met de R26 op de grid staat. “Elke auto heeft wel iets waarvan je denkt: dit hadden we niet zien aankomen. De sidepods van Audi zijn bijvoorbeeld erg interessant; zij hebben duidelijk een andere richting gekozen dan de rest”, aldus Marshall.
'Extreme Aston Martin'
Ook Aston Martin F1 Team trok zijn aandacht, mede door de invloed van Adrian Newey. De AMR26 beschikt onder meer over een complexe multi-link push-rod ophanging. “Aston Martin heeft een zeer interessante ophangingsgeometrie, vooral achteraan. Ook de voorkant is bijzonder, misschien geïnspireerd op iets wat wij vorig jaar hebben gedaan”, merkt hij op.
Legaliteit achtervleugel Ferrari
De meest opvallende innovatie kwam volgens Marshall uit Maranello. Ferrari introduceerde met de SF-26 een bolide met een geavanceerd actief aerodynamisch systeem. Vooral de achterkant zorgde voor gefronste wenkbrauwen in de paddock. “De achtervleugel van Ferrari was echt een verrassing. Iedereen vroeg zich af of het legaal was… en dat is het. Ze hebben ook interessante oplossingen gevonden rond de uitlaat”, vertelt Marshall. Ook Red Bull zou inmiddels met een eigen variant van de Macarena-achtervleugel aan de gang zijn gegaan.
Verschillende interpretaties
Dat teams de regels ieder op hun eigen manier hebben geïnterpreteerd, blijkt volgens Marshall ook aan de voorkant van de auto’s. Waar vooraf werd gevreesd voor een eenheidsworst, is daar op de baan weinig van te merken. “De voorvleugels verschillen allemaal, terwijl veel mensen dachten dat ze vrijwel identiek zouden zijn”, besluit hij.
