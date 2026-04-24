Marko over de harde leerschool Verstappen: "Niet iedereen zou dat psychisch overleefd hebben"
Volgens voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft de meedogenloze opvoeding door Jos Verstappen de basis gelegd voor het succes van Max Verstappen. De Oostenrijker stelt dat de trainingen vroeger soms zo extreem waren dat de jonge coureur in de kou moest doorrijden tot zijn vingers blauw kleurden. Dat laat hij weten in gesprek met Die Zeit.
Hoewel Marko eind vorig jaar officieel is teruggetreden bij het team uit Milton Keynes, volgt hij de prestaties van zijn voormalige pupillen nog altijd op de voet. De ontdekker van toptalenten zag hoe de inmiddels viervoudig wereldkampioen al op jonge leeftijd over een uitzonderlijke mentaliteit beschikte. Die onstuitbare wil is nog altijd zichtbaar, ondanks de huidige moeizame seizoensstart waarbij Verstappen na drie races op een negende plaats in het kampioenschap staat.
Volwassen instelling
Marko herinnert zich goed hoe zowel Sebastian Vettel als Verstappen hem destijds wisten te overtuigen met hun gedrevenheid. De voormalig topman benadrukt dat beide coureurs direct een signaal afgaven over hoe ze in elkaar staken. "Vettel had, toen hij destijds tegenover me aan tafel zat, net achttien van de twintig Formule BMW-races gewonnen", vertelt Marko. "Hij was ontevreden dat hij die andere twee niet ook had gewonnen. Die onstuitbare wil is me bijgebleven", blikt hij terug. Bij de Nederlander viel vooral zijn mentale leeftijd op. "Verstappen wekte de indruk dat in zijn vijftienjarige lichaam de geest van een 25-jarige man zat. Max had een duidelijk doel, dat deels terug te voeren is op de uiterst effectieve en harde opleiding door zijn vader", aldus de waarnemer.
Extreme omstandigheden in Italië
Die leerschool ging er volgens Marko stevig aan toe. "Je moet altijd de eerste zijn, de beste. Die woorden van zijn vader heeft de zoon letterlijk in zich opgenomen. De harde school was wel op de limiet", doelt hij op de methodes van Jos Verstappen. Hij illustreert dit met een voorbeeld uit de kartperiode van de huidige Red Bull-coureur. "In de buurt van Milaan, richting het Gardameer, zijn er twee kartbanen waar Max moest rijden tot zijn vingers blauw waren", verklaart Marko. "Of het nu maar tien graden was of regende, dat maakte allemaal niets uit".
Psychologische grens
Toch ziet de Oostenrijker dat de harde aanpak zijn vruchten heeft afgeworpen in de koningsklasse van de autosport. Het verklaart volgens hem waarom Verstappen onder zware omstandigheden vaak weet uit te blinken. "Hij profiteert nog steeds van de hardheid van zijn vader. Als Max bij slecht weer de baan op gaat, is hij meteen twee seconden sneller dan de anderen", stelt Marko. Op de vraag of het doel daarmee de middelen heiligt, is hij duidelijk, al plaatst hij daar wel een belangrijke kanttekening bij. "Ja, maar niet elke jongen zou dat psychisch hebben overleefd".
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Net binnen
