Verstappen hekelt huidige complexiteit F1: "Misschien fantastisch voor het openbaar vervoer"
Verstappen hekelt huidige complexiteit F1: "Misschien fantastisch voor het openbaar vervoer"
Na zes verreden races in het nieuwe tijdperk van de Formule 1 is Max Verstappen nog altijd allerminst te spreken over de ingrijpende reglementswijzigingen. De viervoudig wereldkampioen stelt dat de huidige koningsklasse te complex is geworden en de pure race-ervaring is kwijtgeraakt.
Dit seizoen markeert een radicale omslag voor de sport, waarbij de auto's zijn voorzien van actieve aerodynamica en een krachtbron die voor de helft op elektrisch vermogen draait. Voor Red Bull Racing verloopt de overgang naar deze nieuwe generatie wagens en de eigen DM01-power unit van Red Bull Powertrains en Ford uiterst moeizaam. De Limburger viel tijdens de meest recente F1 Grand Prix in Monaco uit met een motorprobleem en bezet momenteel slechts de zevende plaats in het wereldkampioenschap met 43 punten.
Complexiteit ten koste van puurheid
Hij steekt zijn onvrede over de nieuwe richting van de sport dan ook niet onder stoelen of banken. "Ik ben altijd heel eerlijk in mijn mening en er is niets in mijn hoofd dat zal veranderen aan wat ik heb gezegd, tenzij er dingen worden aangepast", stelt Verstappen bij Vogue. De nadruk op batterijmanagement en de zogenoemde 'Manual Override Mode' vallen zwaar bij de kopman van Red Bull. "Wat we momenteel hebben, dat is niet wat ik leuk vind. Het is niet puur. Ik weet dat de wereld verandert, maar tegelijkertijd hoeft niet alles altijd supercomplex te zijn, puur om het maar complex te maken en om de nieuwste technologie te hebben."
Misschien zijn we te ver gegaan
Eerder vergeleek Verstappen de nieuwe manier van racen al met Mario Kart, mede doordat coureurs in de bochten snelheid moeten inleveren om voldoende energie (of zoals het soms wordt genoemd, de 'Mushroom') te sparen voor de rechte stukken. Hij trekt nu de vergelijking met de maatschappij om zijn punt kracht bij te zetten. "Laten we het zo zeggen. Voor het openbaar vervoer is elektrisch misschien fantastisch. Maar ik denk dat wij in de Formule 1 nog steeds proberen uit te zoeken wat we daadwerkelijk willen of wat we nodig hebben. Misschien zijn we een beetje te ver gegaan, misschien gaan we ooit terug de goede kant op. Ik weet het niet", sluit hij af.
Druk op de ketel richting zomerstop
De aanhoudende kritiek van Verstappen valt samen met een cruciale fase in zijn contract bij de Oostenrijkse renstal. In de verbintenis is een prestatieclausule opgenomen waardoor hij het team voortijdig mag verlaten als Red Bull op dit punt blijft in de pikorde. Verstappen heeft nog een contract tot en met 2028, maar tijdens de zomerstop mag hij de knoop doorhakken en na dit seizoen al weggaan. Tevens heeft hij duidelijk gemaakt dat hij uit de Formule 1 zou vertrekken, als hij het niet meer leuk vindt en als de focus op het energiemanagement blijft.
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