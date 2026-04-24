Naast Ferrari en het team van Haas is het zogeheten ‘Flick Tail Mode’-systeem ook gespot op de geüpdatete RB22 van Red Bull Racing. Het Italiaanse team ontwikkelde het vleugeltje, waarna ook Haas vanaf het raceweekend in China een variant op de wagen introduceerde.

Het Flick Tail Mode-systeem klinkt misschien wat onduidelijk, maar het gaat om een aerodynamische oplossing die gebruikmaakt van de uitlaatgassen van de auto. Ferrari vond namelijk een zogeheten maas in de wet of in elk geval een andere interpretatie van enkele regels, waardoor de positie van het differentieel en de tailbox verder naar achteren kon worden geplaatst. Daardoor kon een extra vleugeltje achter de uitlaat worden gemonteerd. Haas kon dit relatief eenvoudig overnemen, omdat het team dezelfde power unit gebruikt, maar inmiddels is het onderdeel dus ook op de RB22 gespot.

Artikel gaat verder onder video

Flick Tail Mode

Red Bull was woensdag aanwezig op Silverstone Circuit om daar de geüpdatete RB22 aan de tand te voelen tijdens een filmdag. Daarbij viel op dat er flink wat nieuwe onderdelen op de wagen waren gemonteerd. Zo werd er een Red Bull-variant van de veelbesproken ‘Macarena’-vleugel gespot, maar het Flick Tail Mode-systeem is iets waar het Oostenrijkse team volgens Autoracer ook veel ontwikkelingstijd in steekt. “Volgens informatie in het bezit van Autoracer is Red Bull een van de teams die Ferrari’s ‘Flick Tail Mode’-systeem bestudeert. Bij de RB22 wordt zorgvuldig gewerkt aan het uitlaatgedeelte en de achterkant in het algemeen, om de algehele efficiëntie te verbeteren”, zo schrijft het medium.

It was only a matter of time before Haas introduced Ferrari's Flick Tail Mode system. Sharing the entire rear-end mechanicals (engine, gearbox, and rear suspension) with the SF-26, the VF-26 was effectively the only car that could certainly accommodate Ferrari's solution, which… pic.twitter.com/sp2QRsGBct — Rosario Giuliana (@RosarioGiuliana) March 31, 2026

Gerelateerd