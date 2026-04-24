'Red Bull Racing maakt werk van 'Flick Tail Mode-systeem' Ferrari'
Naast Ferrari en het team van Haas is het zogeheten ‘Flick Tail Mode’-systeem ook gespot op de geüpdatete RB22 van Red Bull Racing. Het Italiaanse team ontwikkelde het vleugeltje, waarna ook Haas vanaf het raceweekend in China een variant op de wagen introduceerde.
Het Flick Tail Mode-systeem klinkt misschien wat onduidelijk, maar het gaat om een aerodynamische oplossing die gebruikmaakt van de uitlaatgassen van de auto. Ferrari vond namelijk een zogeheten maas in de wet of in elk geval een andere interpretatie van enkele regels, waardoor de positie van het differentieel en de tailbox verder naar achteren kon worden geplaatst. Daardoor kon een extra vleugeltje achter de uitlaat worden gemonteerd. Haas kon dit relatief eenvoudig overnemen, omdat het team dezelfde power unit gebruikt, maar inmiddels is het onderdeel dus ook op de RB22 gespot.
Flick Tail Mode
Red Bull was woensdag aanwezig op Silverstone Circuit om daar de geüpdatete RB22 aan de tand te voelen tijdens een filmdag. Daarbij viel op dat er flink wat nieuwe onderdelen op de wagen waren gemonteerd. Zo werd er een Red Bull-variant van de veelbesproken ‘Macarena’-vleugel gespot, maar het Flick Tail Mode-systeem is iets waar het Oostenrijkse team volgens Autoracer ook veel ontwikkelingstijd in steekt. “Volgens informatie in het bezit van Autoracer is Red Bull een van de teams die Ferrari’s ‘Flick Tail Mode’-systeem bestudeert. Bij de RB22 wordt zorgvuldig gewerkt aan het uitlaatgedeelte en de achterkant in het algemeen, om de algehele efficiëntie te verbeteren”, zo schrijft het medium.
Russell snapt kritiek Verstappen en collega's niet: "Persoonlijk geniet ik van deze auto's"
- Vandaag 09:29
- 5
'Coureurs voelen zich niet gehoord in topoverleg Formule 1 over regelwijzigingen'
- 20 april 2026 15:16
- 4
Marko over de harde leerschool Verstappen: "Niet iedereen zou dat psychisch overleefd hebben"
Groot Formule 1-nieuws: deze Grand Prix keert vanaf volgend jaar terug op de kalender
Verstappen weigerde deze coureur als nieuwe Red Bull-teammaat: "Ze hebben ruzie gehad"
Alleen 'hele speciale' Verstappen kan F1 succesvol met andere raceklassen combineren
Montoya pleit voor GT3-verbod Verstappen: 'Hij kan zijn benen breken of erger'
- 15 minuten geleden
- 2
VIDEO | Formule 1-schema in Miami op de schop | GPFans News
- 48 minuten geleden
Domenicali ziet meer vrijheid voor F1 bij bepalen motorregels van 2031
- 1 uur geleden
Marko over de harde leerschool Verstappen: "Niet iedereen zou dat psychisch overleefd hebben"
- 1 uur geleden
- 1
Groot Formule 1-nieuws: deze Grand Prix keert vanaf volgend jaar terug op de kalender
- 2 uur geleden
- 3
Verstappen weigerde deze coureur als nieuwe Red Bull-teammaat: "Ze hebben ruzie gehad"
- 2 uur geleden
- 5
Strafpunten F1: Lawson ziet punten verdwijnen voor GP Miami gedurende lentestop
- 21 april
Organisatie 24h Nürburgring merkt 'Verstappen-effect' en moet ingrijpen
- 11 april
'Correlatieproblemen bij Red Bull Racing blijven in 2026 chassis beïnvloeden'
- 6 april
Felle reactie op kritiek McLaren-coureur: 'Daarom kan hij dit makkelijk zeggen'
- 21 april
'Verstappen stopt met Formule 1, Red Bull geeft Lindblad en Tsolov kans in 2027'
- 14 april
Racelicentie ingenomen na bizarre overtredingen op Nordschleife
- 18 april