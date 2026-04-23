Volgens de huidige Formule 2-coureur Colton Herta was een overstap naar de Formule 1 in 2023 dichterbij dan velen dachten. De Amerikaan onthult dat hij destijds een Red Bull-contract had klaarliggen bij AlphaTauri, wat we tegenwoordig kennen als Racing Bulls, maar dat een gebrek aan superlicentiepunten een definitieve handtekening in de weg stond.

Herta, die tegenwoordig actief is voor Hitech Racing in de FIA Formule 2 en testrijder is voor het nieuwe F1-team van Cadillac, was destijds de beoogde opvolger van de naar Alpine vertrokken Pierre Gasly. Omdat Herta op dat moment slechts 32 van de benodigde 40 superlicentiepunten bezat, vroeg Red Bull een uitzondering aan bij de FIA. Toen die definitief werd afgewezen, koos het zusterteam van de energiedrankfabrikant uiteindelijk voor Nyck de Vries.

Herta had een Red Bull-contract

Herta blikt terug op de turbulente onderhandelingen met Helmut Marko, die destijds de scepter zwaaide over het juniorenprogramma van Red Bull en inmiddels met pensioen is gegaan. Hij kon de directe communicatiestijl van de Oostenrijker wel waarderen. "Ik hield echt van de directheid in de omgang met dr. Marko", stelt Herta bij de podcast Beyond The Grid. Toch veranderden de kansen op een stoeltje met de dag. "Het goede van dat alles was dat hij heel direct was over de mogelijkheid: de ene dag was het, als ik er een percentage op moest plakken, misschien tachtig procent, en de volgende dag was het veertig. En dan was het weer: wacht, we hebben wat teruggewonnen, dus misschien zestig", legt hij uit. De intentie was er in ieder geval vanuit beide kampen. "Er was dus een heel reële mogelijkheid. Ik had een [Red Bull-]contract, ik kon het alleen niet tekenen omdat ik de superlicentie niet had."

Omdat de onzekerheid over de beslissing van de autosportbond aanhield, moest de negenvoudig IndyCar-racewinnaar eieren voor zijn geld kiezen in de Verenigde Staten. "Uiteindelijk kon ik niet echt veel langer wachten. Ik moest een nieuwe deal tekenen in IndyCar, en Michael en Dan wilden me gelukkig terugnemen in IndyCar, en dus tekende ik bij hen, wat uiteindelijk de juiste beslissing bleek te zijn, omdat ik geen superlicentie kreeg toegewezen", verklaart hij over zijn toenmalige teambazen Michael Andretti en Dan Towriss. Zonder die verlenging had hij met lege handen gestaan. "Ik zou geen Formule 1-stoeltje hebben gehad en geen IndyCar-stoeltje. En ik weet niet wat ik dan had moeten doen, maar het was een heel vreemde tijd. Het was altijd van dag tot dag."

Sneller dan een wereldkampioen

Herta is Red Bull vooral dankbaar. "Het was in die tijd ongelooflijk aardig van iedereen dat ik in de Red Bull-simulator mocht, dat ik met dr. Marko kon praten over de mogelijkheid van Formule 1, en veel mensen namen veel tijd uit hun dag om me in de juiste richting te wijzen en me te helpen."

De Amerikaan kwam op de radar van Red Bull terecht vanwege een simulatortest met Sauber, die een jaar eerder plaatsvond. "Hij ging naar Zwitserland, stapte in de simulator en binnen een uur was hij sneller dan de twee Formule 1-coureurs die momenteel bij het team zaten", vertelde Towriss bij de Off Track-podcast over onder andere 2007-wereldkampioen Kimi Räikkönen.