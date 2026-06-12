De vrijdag in Barcelona zit erop en de eerste twee vrije trainingen zijn verreden. Daarnaast is er weer een heleboel nieuws naar buiten gekomen en in deze GPFans Recap vind je de belangrijkste nieuwtjes van vandaag, even op een rijtje gezet.

Vandaag werd bekend dat niet alleen McLaren, maar ook Red Bull overweegt om in hoger beroep tegen de uitspraak van de FIA, om de straffen van Pierre Gasly in Monaco ongedaan te maken. Red Bull is daarnaast ook met de FIA in gesprek over het veelbesproken resultaat van de ADUO. Daarnaast is er ook actie op de baan geweest vandaag en Mercedes en McLaren hebben daarin het veld geleid. Dit is de GPFans Recap van vrijdag 12 juni.

Artikel gaat verder onder video

'Red Bull voegt zich bij McLaren en gaat in hoger beroep tegen uitspraak FIA'

Het team van Red Bull Racing sluit zich volgens Crash.net aan bij McLaren en gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de FIA. De internationale autosportbond draaide de twee tijdstraffen van Pierre Gasly in Monaco terug, waardoor hij uiteindelijk als derde in de uitslag staat. Lezen waarom Red Bull en McLaren een hoger beroep overwegen? Klik hier!

Related image

'Ferrari wil Rafael Câmara bij Haas stallen, zitje van Esteban Ocon onder druk'

Ferrari wil naar verluidt juniorcoureur Rafael Câmara in 2027 graag onderbrengen bij het team van Haas, wat de druk op de huidige coureur Esteban Ocon flink opvoert. De 21-jarige Braziliaan wordt momenteel gezien als één van de grootste talent in de opstapklassen en zou de Italiaanse renstal van mening zijn dat hij klaar is voor de Formule 1. Lezen wat Ocon mogelijk te wachten staat? Klik hier!

Russell klokt snelste tijd in Antonelli-loze training, Verstappen klokt vierde tijd

Een weekje na de behoorlijk chaotische Grand Prix in de straten van Monaco keren we terug richting een traditioneel toneel: Circuit de Barcelona-Catalunya in Spanje. Om 13:30 uur ging het licht op groen voor de eerste training van het weekend met verschillende rookiecoureurs in de wagens. George Russell boekte de snelste tijd. Lezen hoe de openingssessie in Barcelona verliep? Klik hier!

Norris het snelst in tweede vrije training Barcelona-Catalonië, Verstappen op P6

Lando Norris heeft de snelste tijd op het bord gezet tijdens de tweede vrije training voor de Grand Prix van Barcelona-Catalonië. George Russell en Oscar Piastri hebben de top drie gecompleteerd, met Verstappen op P6. Lezen hoe de tweede vrije training is verlopen? Klik hier!

Related image

Verstappen realistisch na vrijdag in Barcelona: "Dit is waar we staan"

Max Verstappen moet na afloop van de tweede vrije training toegeven dat de zesde plek misschien wel het maximaal haalbare is. De Nederlander ziet de RB22 in Spanje niet knokken om de topposities en wijst vooral naar de balans van de bolide. De hele reactie van de viervoudig kampioen lezen? Klik hier!

Mekies geeft tekst en uitleg over stap naar FIA over ADUO-resultaat

Red Bull-teambaas Laurent Mekies onthult dat zijn team voorlopig met de FIA aan het uitzoeken is hoe het orgaan tot zijn conclusie is gekomen wat betreft het resultaat van de eerste periode van de Additional Development and Upgrade Opportunity. De hele verklaring van de teambaas van Red Bull lezen? Klik hier!

Gerelateerd