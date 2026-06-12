Een weekje na de behoorlijk chaotische Grand Prix in de straten van Monaco keren we terug richting een traditioneel toneel: Circuit de Barcelona-Catalunya in Spanje. Om 13:30 uur ging het licht op groen voor de eerste training van het weekend met verschillende rookiecoureurs in de wagens. George Russell boekte de snelste tijd.

De ochtend in Barcelona was op zijn zachtst gezegd een veelbewogen vrijdag. Nog voordat er één kilometer verreden werd op het Spaanse asfalt stond de paddock al op zijn kop toen bleek dat het Right of Review van Alpine succesvol was en Pierre Gasly dus plotseling zijn podium in Monaco terugkreeg. Een forse domper voor Isack Hadjar, die daardoor zijn P3 in Monte Carlo weer moest inleveren. Enkele uren later was het tijd voor actie op de baan en kon de focus weer naar het volgende raceweekend. Onder warme omstandigheden van rond de 26 graden Celsius en een baantemperatuur van 49 graden Celsius gingen de heren op pad voor de oefenkilometers.'

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Volle bak met de rookierijders

Maar liefst zeven coureurs die we normaal niet in de wagens hebben verschenen aan de aftrap: Frederik Vesti [Mercedes], Dino Beganovic [Ferrari], Leonardo Fornaroli [McLaren], Ayumu Iwasa [Red Bull], Luke Browning [Williams], Paul Aron [Audi] en Colton Herta [Cadillac] hadden de eer om een Formule 1-wagen aan de tand te voelen. Bij het starten van de sessie waren er meteen problemen voor Carlos Sainz, die in zijn thuisland zijn auto uit zag vallen bij het uitrijden van de garage en dus beleefde hij een valse start.

Carlos Sainz is now out on track ?



Luke Browning, in for Alex Albon this session, is still stuck in the garage though#F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/QPbeF01PUT — Formula 1 (@F1) June 12, 2026

Terwijl er langzaam maar zeker de nodige tijden binnen druppelden - met George Russell met een 1:17.353 als voorlopig snelste man - beleefden Vesti en Charles Leclerc kleine momentjes in de wagens. Max Verstappen was voorlopig nog niet tevreden met de afstellingen van zijn Red Bull: "Verschrikkelijk", zo hoorden we hem zeggen op de boardradio. Werk aan de winkel voor de Oostenrijkers vanaf dat moment, dus. Voor Browning, die GPFans eerder dit weekend exclusief sprak en waar later content van verschijnt op onze website, werd het steeds meer een domper in Barcelona. Na driekwart van de sessie stond hij nog altijd in de pits met een elektronisch probleem.

Russell het snelst, indruk Fornaroli

Verstappen had de softs ondertussen onder de wagen geschroefd en prompt noteerde hij de snelste tijd [1:17.047]. Even later was het Russell die daar met dezelfde banden zeven tienden onderdoor dook. Langzaam maar zeker stoomden we alweer af op het slot van de eerste oefensessie in Barcelona. Met steeds meer heren op de softs richting het einde van de vrije training, verbeterden ook Oscar Piastri en Charles Leclerc de tijden om op dat moment Verstappen door te verwijzen richting P4. Met een aantal coureurs die zich nog prima wisten te verbeteren, was het uiteindelijk Russell die na zijn zeperd in Monaco uitstekend terug wist te slaan met de snelste tijd van de vrije training, al was dat natuurlijk wel met Kimi Antonelli aan de zijlijn. Verstappen werd vierde, terwijl Fornaroli de rookie was die het snelst bleek: P5 voor hem.

De volledige uitslag van de eerste vrije training voor de Grand Prix van Barcelona-Catalonië! #F1 pic.twitter.com/GiTq0uk38V — GPFans NL (@GPFansNL) June 12, 2026

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