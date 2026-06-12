'Red Bull voegt zich bij McLaren en gaat in hoger beroep tegen uitspraak FIA'
'Red Bull voegt zich bij McLaren en gaat in hoger beroep tegen uitspraak FIA'
Het team van Red Bull Racing sluit zich volgens Crash.net aan bij McLaren en gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de FIA. De internationale autosportbond draaide de twee tijdstraffen van Pierre Gasly in Monaco terug, waardoor hij uiteindelijk als derde in de uitslag staat.
Het heeft allemaal te maken met de snelheid in de pitstraat, die Gasly in eerste instantie in de straten van Monte Carlo zou hebben overschreden. De Fransman kreeg twee tijdstraffen van vijf seconden opgelegd, waardoor Isack Hadjar doorschoof naar P3. Alpine diende daarop een Right to Review in en kon met nieuw bewijs aantonen dat Gasly niet te snel had gereden. Met succes, want de straffen werden ongedaan gemaakt. Toch was Gasly niet de enige coureur die een straf kreeg voor te hard rijden in de pitstraat; Alpine was wél het enige team dat de strijd met de FIA aanging.
Red Bull en McLaren bundelen krachten
McLaren heeft na het terugdraaien van de straf voor Gasly beroep aangetekend en volgens het Engelse medium sluit Red Bull zich daarbij aan. De twee teams hebben nu 96 uur om bewijsmateriaal te verzamelen waaruit moet blijken dat de beslissing van de FIA niet correct is. Oscar Piastri en Isack Hadjar zijn door de promotie van Gasly namelijk allebei een plaats teruggevallen, waardoor er voor de twee teams nog iets te winnen valt. Ook Liam Lawson is door de beslissing een plek teruggezet, maar de Racing Bulls zullen zich naar verluidt niet melden bij de internationale autosportbond.
Red Bull: 'Normale procedures zijn gevolgd'
Stephen Knowles van Red Bull wil de beslissing van de FIA laten terugdraaien. Volgens hem was de timing het hele weekend consistent, werd de normale procedure voortdurend gevolgd, hebben de teams hun systemen aangepast aan de geldende processen en weten alle teams dat de methode om de snelheid in de pitstraat te berekenen niet altijd waterdicht is.
McLaren: 'Hele weekend waren er discussies over afsnijden pitstraat'
Will Courtenay, die inmiddels in dienst is van McLaren, voegde daaraan toe dat binnen de teams bekend is dat er afwijkingen kunnen optreden bij het berekenen van de snelheid in de pitstraat. Volgens hem is het aan de teams om coureurs hiervan op de hoogte te stellen en hebben alle teams hun processen daarop aangepast. Daarnaast benadrukt Courtenay dat er het hele weekend discussie was over het afsnijden van de eerste meters van de pitstraat in Monaco.
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