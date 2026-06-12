close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Credit for photo: Red Bull Content Pool

Mekies geeft tekst en uitleg over stap naar FIA over ADUO-resultaat

Credit for photo: Red Bull Content Pool — Foto: © IMAGO
1 reactie

Mekies geeft tekst en uitleg over stap naar FIA over ADUO-resultaat

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Red Bull-teambaas Laurent Mekies onthult dat zijn team voorlopig met de FIA aan het uitzoeken is hoe het orgaan tot zijn conclusie is gekomen wat betreft het resultaat van de eerste periode van de Additional Development and Upgrade Opportunity.

Hoewel de FIA nog geen resultaten heeft gedeeld, zou Red Bull Ford momenteel de sterkste verbrandingsmotor hebben gebouwd, daar waar Mercedes alle races tot nu toe heeft weten te winnen. Het zorgt binnen de paddock voor grote verbazing, maar het heeft ook verregaande gevolgen. Zo mag het Oostenrijkse team niet updaten door het resultaat, maar dat mogen alle andere motorleveranciers wél. Het opvallende is daarnaast dat de FIA alleen de verbrandingsmotor meet, maar dat de updates ook andere onderdelen binnen de power unit mogen betreffen, zoals bijvoorbeeld de batterij.

Verbazing bij Red Bull

In gesprek met Viaplay legt Mekies uit dat het team met de FIA om tafel is gegaan: “We hebben wat voorlopige informatie van de FIA ontvangen. We hebben zeer gedetailleerde besprekingen met hen om er zeker van te zijn dat hun analyse klopt. Het lijkt me niet gepast om daar verder op te reageren voordat ze hun eindconclusie bekendmaken.” De reden voor de stap naar de internationale autosportfederatie is duidelijk: “We waren verbaasd over hun overwegingen. Daarom zijn we met hen in overleg.”

Gevolgen zijn groot

Voor Red Bull is het belangrijk om te achterhalen waar de FIA precies naar heeft gekeken, ook met het oog op komende jaren: “De gevolgen van wel of geen ADUO hebben is erg groot voor het project. Dat geldt niet alleen voor 2026. Het speelt ook in 2027 en in sommige opzichten ook in 2028. Maar ongeacht wat de gevolgen al dan niet zijn, is het erg belangrijk voor de sport dat het beeld dat er gecreëerd wordt een correct beeld is. Daarom hebben we meer gedetailleerde gesprekken.”

Gerelateerd

Red Bull Racing Laurent Mekies Ford

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Wolff haalt schouders op over Red Bull-ophef: "Dit is simpelweg het resultaat"

Wolff haalt schouders op over Red Bull-ophef: "Dit is simpelweg het resultaat"

  • 1 uur geleden
  • 5
'Red Bull voegt zich bij McLaren en gaat in hoger beroep tegen uitspraak FIA'

'Red Bull voegt zich bij McLaren en gaat in hoger beroep tegen uitspraak FIA'

  • Vandaag 14:43
  • 2
BREAKING: Stewards nemen verrassend besluit na Alpine-protest, Monaco-uitslag op de schop Breaking

BREAKING: Stewards nemen verrassend besluit na Alpine-protest, Monaco-uitslag op de schop

  • Vandaag 12:16
  • 13
'Red Bull woedend en vecht resultaten FIA-analyse aan: Oordeel wordt niet geaccepteerd'

'Red Bull woedend en vecht resultaten FIA-analyse aan: Oordeel wordt niet geaccepteerd'

  • 10 juni 2026 10:12
  • 8
Lambiase wijst naar extreem hoge baantemperatuur in Spanje: "Erg pittige dag vandaag"

Lambiase wijst naar extreem hoge baantemperatuur in Spanje: "Erg pittige dag vandaag"

  • 48 minuten geleden
Verstappen realistisch na vrijdag in Barcelona: "Dit is waar we staan"

Verstappen realistisch na vrijdag in Barcelona: "Dit is waar we staan"

  • 2 uur geleden
  • 2

Net binnen

20:51
FOM erkent fouten bij tijdwaarneming Monaco: 'Systemen worden verbeterd'
20:21
Lambiase wijst naar extreem hoge baantemperatuur in Spanje: "Erg pittige dag vandaag"
19:37
Wolff haalt schouders op over Red Bull-ophef: "Dit is simpelweg het resultaat"
19:02
Verstappen realistisch na vrijdag in Barcelona: "Dit is waar we staan"
18:32
Bottas moet de portemonnee trekken na snelheidsovertreding in Barcelona
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Norris het snelst in tweede vrije training Barcelona-Catalonië, Verstappen op P6 Samenvatting VT2

Norris het snelst in tweede vrije training Barcelona-Catalonië, Verstappen op P6

3 uur geleden 1
Wolff gooit de deur dicht voor Verstappen: 'We hebben niemand anders nodig' Toto Wolff

Wolff gooit de deur dicht voor Verstappen: 'We hebben niemand anders nodig'

3 uur geleden 6
Russell wist al maanden dat Red Bull beste motor zou hebben: "Zo is het afgesproken" George Russell

Russell wist al maanden dat Red Bull beste motor zou hebben: "Zo is het afgesproken"

Vandaag 15:08 3
Stewards Nürburgring bevestigen diskwalificatie Red Bull-Lamborghini, plekje winst voor Verstappen 24h Nürburgring

Stewards Nürburgring bevestigen diskwalificatie Red Bull-Lamborghini, plekje winst voor Verstappen

Vandaag 14:41 1
Ontdek het op Google Play
x