Mekies geeft tekst en uitleg over stap naar FIA over ADUO-resultaat
Mekies geeft tekst en uitleg over stap naar FIA over ADUO-resultaat
Red Bull-teambaas Laurent Mekies onthult dat zijn team voorlopig met de FIA aan het uitzoeken is hoe het orgaan tot zijn conclusie is gekomen wat betreft het resultaat van de eerste periode van de Additional Development and Upgrade Opportunity.
Hoewel de FIA nog geen resultaten heeft gedeeld, zou Red Bull Ford momenteel de sterkste verbrandingsmotor hebben gebouwd, daar waar Mercedes alle races tot nu toe heeft weten te winnen. Het zorgt binnen de paddock voor grote verbazing, maar het heeft ook verregaande gevolgen. Zo mag het Oostenrijkse team niet updaten door het resultaat, maar dat mogen alle andere motorleveranciers wél. Het opvallende is daarnaast dat de FIA alleen de verbrandingsmotor meet, maar dat de updates ook andere onderdelen binnen de power unit mogen betreffen, zoals bijvoorbeeld de batterij.
Verbazing bij Red Bull
In gesprek met Viaplay legt Mekies uit dat het team met de FIA om tafel is gegaan: “We hebben wat voorlopige informatie van de FIA ontvangen. We hebben zeer gedetailleerde besprekingen met hen om er zeker van te zijn dat hun analyse klopt. Het lijkt me niet gepast om daar verder op te reageren voordat ze hun eindconclusie bekendmaken.” De reden voor de stap naar de internationale autosportfederatie is duidelijk: “We waren verbaasd over hun overwegingen. Daarom zijn we met hen in overleg.”
Gevolgen zijn groot
Voor Red Bull is het belangrijk om te achterhalen waar de FIA precies naar heeft gekeken, ook met het oog op komende jaren: “De gevolgen van wel of geen ADUO hebben is erg groot voor het project. Dat geldt niet alleen voor 2026. Het speelt ook in 2027 en in sommige opzichten ook in 2028. Maar ongeacht wat de gevolgen al dan niet zijn, is het erg belangrijk voor de sport dat het beeld dat er gecreëerd wordt een correct beeld is. Daarom hebben we meer gedetailleerde gesprekken.”
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