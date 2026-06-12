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Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, generic, 2026, Red Bull

Lambiase wijst naar extreem hoge baantemperatuur in Spanje: "Erg pittige dag vandaag"

Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, generic, 2026, Red Bull — Foto: © IMAGO

Lambiase wijst naar extreem hoge baantemperatuur in Spanje: "Erg pittige dag vandaag"

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Ook Gianpiero Lambiase krabt zich enigszins achter de oren over de vrijdag van Red Bull in Barcelona. De race-engineer stelt dat de extreme baantemperatuur voor flink wat kopzorgen heeft gezorgd en legt uit dat het team nog niet helemaal weet hoe het zondag de race wil aanvallen wat betreft de strategie.

Voor Max Verstappen was het een lastige vrijdag in Barcelona, zo verklaarde de Nederlander al na VT2. Daarbij gaf hij aan dat P6 momenteel recht doet aan waar de RB22 staat. De grip ontbrak simpelweg en op geen enkele band voelde de wagen echt goed. Daarnaast is ook de balans niet op orde, maar dat probleem zag Verstappen bij meerdere teams.

Extreme baantemperatuur

Lambiase sluit zich aan bij die redenering en wijst naar de baantemperatuur als mogelijke oorzaak: "Een erg pittige dag vandaag. We hadden behoorlijk extreme weersomstandigheden. De baantemperatuur ging richting de 50 graden Celsius, wat voor de nodige hoofdpijn zorgde wat betreft de grip aan de voorkant."

Bandenkeuze

Toch is Red Bull nog voornemens om vanavond en vannacht een oplossing te bedenken: "Voor Max was het een lastige dag en dat zijn punten die we vannacht moeten bestuderen." Daarbij is vooral de bandenkeuze een hoofdbreker: "Wat betreft de banden wordt het zondag een drukke dag, want het lijkt erop dat we meerdere pitstops moeten maken. Wat nu nog vrij openligt, is op welke banden we de coureurs gaan splitsen. Het is ongebruikelijk voor ons dat we na VT2 nog moeten uitzoeken welke banden ons op zondag de beste strategische opties bieden. Het lijkt erop dat het veld flink door elkaar is geschud en er liggen kansen wat betreft de bandenslijtage bij de coureurs voor ons."

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