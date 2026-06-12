Toto Wolff vertelt niet verrast te zijn door de grote stap die Kimi Antonelli dit jaar heeft gezet. Volgens de Mercedes-teambaas stond de negentienjarige Italiaan afgelopen seizoen onder te veel druk.

Antonelli zorgde voor behoorlijk wat opgetrokken wenkbrauwen, toen bekend werd dat hij vanaf 2025 de opvolger van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton zou worden. De piepjonge coureur liet bij vlagen zijn potentie zien, maar viel tijdens een groot deel van het seizoen tegen qua geboekte resultaten. Met name tijdens het Europese deel van de kalender kende Antonelli een bijzonder matige reeks, waardoor de beslissing van Wolff om een negentienjarige coureur bij een topteam te plaatsen, in twijfel werd getrokken.

Artikel gaat verder onder video

Antonelli onder een vergrootglas

Een paar maanden later lacht Wolff het laatst. Het Formule 1-seizoen is inmiddels zes ronden onderweg, en Antonelli heeft de afgelopen vijf races stuk voor stuk gewonnen. Op de persconferentie in Barcelona wordt Wolff gevraagd of hij verrast is door de grote stap die Antonelli heeft gezet: "Kimi was afgelopen jaar achttien", klinkt het tegenover onder andere GPFans. "Toen werd hij in deze achtbaan gegooid en lag hij onder een vergrootglas. Hij reed voor een team dat races kon winnen en de druk was enorm. Hij was aan het ontdekken hoe het hier gaat. Daarna kwam de lawine aan aandacht en interesse in hem toen we naar Europa kwamen, en dat was te veel voor hem."

Wolff krijgt gelijk

De Oostenrijker vervolgt: "We proberen hem nu weg te houden van marketingactiviteiten en hem te beschermen. We blijven tegen onze vrienden van de Italiaanse media benadrukken dat ze hem niet met Senna moeten vergelijken. Hij heeft vijf races gewonnen, wat geweldig is voor een jonge gast, maar we hebben het kampioenschap nog niet gewonnen. Het talent was al daar. Dat kon je in het karten al zien. We hadden tijd nodig. Dat heb ik vorig jaar heel vaak gezegd: we zouden briljante momenten gaan zien, en momenten waarop we onze haren eruit zouden trekken."

Gerelateerd