'Correlatieproblemen bij Red Bull Racing blijven in 2026 chassis beïnvloeden'
'Correlatieproblemen bij Red Bull Racing blijven in 2026 chassis beïnvloeden'
Daar waar de verwachting in 2026 was dat Red Bull vooral op motorisch gebied tekort zou komen ten opzichte van de top van het veld, blijkt volgens de coureurs vooral het chassis tekort te schieten. Autoracer meldt dat Red Bull nog altijd kampt met de gevolgen van de verouderde windtunnel, terwijl McLaren, Aston Martin, Mercedes en ook Ferrari de afgelopen jaren juist hebben geïnvesteerd in de infrastructuur rondom hun fabriek.
De windtunnel van Red Bull Racing is al jaren een zorgenkindje voor het team uit Milton Keynes. Voormalig teambaas Christian Horner omschreef het eerder al als een overblijfsel uit de Tweede Wereldoorlog, en ook Helmut Marko gaf meerdere keren aan dat de faciliteit simpelweg verouderd is. Daarnaast is de correlatie al jaren een probleem bij Red Bull, waarbij de data uit de windtunnel regelmatig niet overeenkomt met hoe de wagens zich op de baan gedragen.
Waché ook slachtoffer van windtunnel
Het Italiaanse medium stelt dat enkele kritische stemmen, na de problemen met de RB22, vooral naar technisch directeur Pierre Waché wijzen. Toch benadrukt het medium dat de ‘getalenteerde engineer uit Auchel’ niet ineens minder capabel is om topwagens te ontwerpen. Daarbij heeft de Fransman diverse wijzigingen in de reglementen weten te tackelen, terwijl Adrian Newey destijds nog op de loonlijst van Red Bull Racing stond.
Correlatie
De huidige problemen met de RB22 zouden nog altijd voortkomen uit het feit dat Red Bull werkt met een verouderde windtunnel. De correlatie ontbreekt, waardoor het team telkens de tools moet aanpassen om betrouwbare cijfers te krijgen. “De directe concurrenten liggen voorop. Eerst McLaren en daarna Aston Martin hebben hun apparatuur overgebracht naar twee gloednieuwe windtunnels. Ferrari voerde anderhalf jaar geleden een grote upgrade van zijn infrastructuur door. Afgaand op het uiterlijk zal ook de huidige Mercedes zijn simulatiecapaciteit hebben verbeterd na de mislukkingen van zijn grondeffectauto’s,” zo schrijft het medium.
Bouw nieuwe windtunnel
Bouw nieuwe windtunnel Red Bull
Er is ook goed nieuws voor Red Bull Racing. In 2024 is begonnen met de bouw van een gloednieuwe windtunnel, die naar verwachting vanaf 2026 opgeleverd wordt. Helmut Marko liet destijds weten dat hij hoopte dat de windtunnel in 2026 al actief zou zijn, maar het is realistischer dat de gloednieuwe faciliteit pas in 2027 volledig operationeel is. De faciliteit moet namelijk nog worden gekalibreerd, en dat is geen eenvoudige klus, zo liet het team van Aston Martin zien. Ook zij hebben een nieuwe windtunnel en hadden tijd nodig om deze volledig operationeel te krijgen.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
'Leclerc wees Aston Martin af en lijkt alternatief voor Red Bull zodra Verstappen stopt'
- 3 uur geleden
VIDEO | Van der Zande verwacht ommekeer bij Verstappen: "Red Bull is wel zo'n team" | GPFans Interview
- Vandaag 11:32
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Verstappen, Stroll en meer in actie na afgelasting F1: alle belangrijke autosporten op een rijtje
Verstappen oneens met Red Bull over nieuwe ontwikkeling: "Daar ben ik niet zo zeker van"
Mercedes onthult zwakste kenmerk van W17: "Werken hier met zeer hoge prioriteit aan"
Bizarre softwarefout Mercedes leidde tot gevaarlijk moment Russell in Japan
Net binnen
Verstappen haalt pijnlijk WK-moment Oranje naar boven: 'Dat kun je niet verdedigen' | F1 Shorts
- 53 minuten geleden
- 44
'Red Bull wil wielbasis RB22 inkorten en denkt aan oplossing Ferrari te kopiëren'
- 1 uur geleden
- 2
'Leclerc wees Aston Martin af en lijkt alternatief voor Red Bull zodra Verstappen stopt'
- 3 uur geleden
Hamilton wil criticasters ongelijk bewijzen: 'Onsuccesvolle coureurs praten slecht over mij'
- Vandaag 15:01
'Correlatieproblemen bij Red Bull Racing blijven in 2026 chassis beïnvloeden'
- Vandaag 13:54
Verstappen en Piquet delen kiekjes en vieren paasdagen met gezin
- Vandaag 12:49
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken na de Grand Prix van Japan
- 4 april
Dit Red Bull-probleem zat Verstappen dwars in China | GPFans Special
- 20 maart
Russell in de problemen volgens Doornbos: 'Dan kan hij opzoek naar nieuwe werkgever'
- 30 maart
Column: Verstappen moet bij Red Bull blijven, zelfs nu Mercedes de Formule 1 domineert
- 18 maart
'Newey legt rol bij Aston Martin neer: Wheatley komt over van Audi'
- 19 maart
Wolff bekent dan toch: 'Mercedes moet een aantal motoronderdelen herontwerpen'
- 26 maart