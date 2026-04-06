Daar waar de verwachting in 2026 was dat Red Bull vooral op motorisch gebied tekort zou komen ten opzichte van de top van het veld, blijkt volgens de coureurs vooral het chassis tekort te schieten. Autoracer meldt dat Red Bull nog altijd kampt met de gevolgen van de verouderde windtunnel, terwijl McLaren, Aston Martin, Mercedes en ook Ferrari de afgelopen jaren juist hebben geïnvesteerd in de infrastructuur rondom hun fabriek.

De windtunnel van Red Bull Racing is al jaren een zorgenkindje voor het team uit Milton Keynes. Voormalig teambaas Christian Horner omschreef het eerder al als een overblijfsel uit de Tweede Wereldoorlog, en ook Helmut Marko gaf meerdere keren aan dat de faciliteit simpelweg verouderd is. Daarnaast is de correlatie al jaren een probleem bij Red Bull, waarbij de data uit de windtunnel regelmatig niet overeenkomt met hoe de wagens zich op de baan gedragen.

Artikel gaat verder onder video

Waché ook slachtoffer van windtunnel

Het Italiaanse medium stelt dat enkele kritische stemmen, na de problemen met de RB22, vooral naar technisch directeur Pierre Waché wijzen. Toch benadrukt het medium dat de ‘getalenteerde engineer uit Auchel’ niet ineens minder capabel is om topwagens te ontwerpen. Daarbij heeft de Fransman diverse wijzigingen in de reglementen weten te tackelen, terwijl Adrian Newey destijds nog op de loonlijst van Red Bull Racing stond.

Correlatie

De huidige problemen met de RB22 zouden nog altijd voortkomen uit het feit dat Red Bull werkt met een verouderde windtunnel. De correlatie ontbreekt, waardoor het team telkens de tools moet aanpassen om betrouwbare cijfers te krijgen. “De directe concurrenten liggen voorop. Eerst McLaren en daarna Aston Martin hebben hun apparatuur overgebracht naar twee gloednieuwe windtunnels. Ferrari voerde anderhalf jaar geleden een grote upgrade van zijn infrastructuur door. Afgaand op het uiterlijk zal ook de huidige Mercedes zijn simulatiecapaciteit hebben verbeterd na de mislukkingen van zijn grondeffectauto’s,” zo schrijft het medium.

Bouw nieuwe windtunnel

Er is ook goed nieuws voor Red Bull Racing. In 2024 is begonnen met de bouw van een gloednieuwe windtunnel, die naar verwachting vanaf 2026 opgeleverd wordt. Helmut Marko liet destijds weten dat hij hoopte dat de windtunnel in 2026 al actief zou zijn, maar het is realistischer dat de gloednieuwe faciliteit pas in 2027 volledig operationeel is. De faciliteit moet namelijk nog worden gekalibreerd, en dat is geen eenvoudige klus, zo liet het team van Aston Martin zien. Ook zij hebben een nieuwe windtunnel en hadden tijd nodig om deze volledig operationeel te krijgen.

