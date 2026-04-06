close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
'Correlatieproblemen bij Red Bull Racing blijven in 2026 chassis beïnvloeden'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Daar waar de verwachting in 2026 was dat Red Bull vooral op motorisch gebied tekort zou komen ten opzichte van de top van het veld, blijkt volgens de coureurs vooral het chassis tekort te schieten. Autoracer meldt dat Red Bull nog altijd kampt met de gevolgen van de verouderde windtunnel, terwijl McLaren, Aston Martin, Mercedes en ook Ferrari de afgelopen jaren juist hebben geïnvesteerd in de infrastructuur rondom hun fabriek.

De windtunnel van Red Bull Racing is al jaren een zorgenkindje voor het team uit Milton Keynes. Voormalig teambaas Christian Horner omschreef het eerder al als een overblijfsel uit de Tweede Wereldoorlog, en ook Helmut Marko gaf meerdere keren aan dat de faciliteit simpelweg verouderd is. Daarnaast is de correlatie al jaren een probleem bij Red Bull, waarbij de data uit de windtunnel regelmatig niet overeenkomt met hoe de wagens zich op de baan gedragen.

Het Italiaanse medium stelt dat enkele kritische stemmen, na de problemen met de RB22, vooral naar technisch directeur Pierre Waché wijzen. Toch benadrukt het medium dat de ‘getalenteerde engineer uit Auchel’ niet ineens minder capabel is om topwagens te ontwerpen. Daarbij heeft de Fransman diverse wijzigingen in de reglementen weten te tackelen, terwijl Adrian Newey destijds nog op de loonlijst van Red Bull Racing stond.

De huidige problemen met de RB22 zouden nog altijd voortkomen uit het feit dat Red Bull werkt met een verouderde windtunnel. De correlatie ontbreekt, waardoor het team telkens de tools moet aanpassen om betrouwbare cijfers te krijgen. “De directe concurrenten liggen voorop. Eerst McLaren en daarna Aston Martin hebben hun apparatuur overgebracht naar twee gloednieuwe windtunnels. Ferrari voerde anderhalf jaar geleden een grote upgrade van zijn infrastructuur door. Afgaand op het uiterlijk zal ook de huidige Mercedes zijn simulatiecapaciteit hebben verbeterd na de mislukkingen van zijn grondeffectauto’s,” zo schrijft het medium.

Bouw nieuwe windtunnel Red Bull

Er is ook goed nieuws voor Red Bull Racing. In 2024 is begonnen met de bouw van een gloednieuwe windtunnel, die naar verwachting vanaf 2026 opgeleverd wordt. Helmut Marko liet destijds weten dat hij hoopte dat de windtunnel in 2026 al actief zou zijn, maar het is realistischer dat de gloednieuwe faciliteit pas in 2027 volledig operationeel is. De faciliteit moet namelijk nog worden gekalibreerd, en dat is geen eenvoudige klus, zo liet het team van Aston Martin zien. Ook zij hebben een nieuwe windtunnel en hadden tijd nodig om deze volledig operationeel te krijgen.

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

'Red Bull wil wielbasis RB22 inkorten en denkt aan oplossing Ferrari te kopiëren'

  • 1 uur geleden
  • 2
'Leclerc wees Aston Martin af en lijkt alternatief voor Red Bull zodra Verstappen stopt'

  • 3 uur geleden
Verstappen en Piquet delen kiekjes en vieren paasdagen met gezin

  • Vandaag 12:49
'Gewicht RB22 gaat vanaf Silverstone omlaag; grote stap pas in 2027 verwacht'

  • Vandaag 12:21
VIDEO | Van der Zande verwacht ommekeer bij Verstappen: "Red Bull is wel zo'n team" | GPFans Interview

  • Vandaag 11:32
'F1 overweegt terugkeer naar V8-motoren: gesprekken al gaande'

  • Vandaag 10:51
  • 10

Ontdek het op Google Play
x