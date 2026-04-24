Domenicali ziet meer vrijheid voor F1 bij bepalen motorregels van 2031
Volgens Stefano Domenicali, CEO van de Formule 1, heeft de sport momenteel aanzienlijk meer vrijheid bij het bepalen van de motorreglementen voor 2031 dan bij de totstandkoming van de huidige regels het geval was. De Italiaan stelt dat de focus van autofabrikanten inmiddels is verschoven, waardoor de deur openstaat voor krachtbronnen die lichter, goedkoper en eenvoudiger zijn, zo laat hij weten bij The Race.
De roep om een nieuwe koers volgt op een onstuimige start van het huidige seizoen. Eerder deze week stemden de teams en de FIA nog in met een reeks tussentijdse regelwijzigingen voor de huidige generatie motoren, nadat coureurs klaagden over het constante managen van de batterij-energie. Voor de volgende cyclus, die gepland staat voor 2031, wil de Formule 1 de afhankelijkheid van zware hybride systemen dan ook drastisch verminderen.
Minder in een hoek gedreven
Bij het opstellen van de huidige regels was een gelijke verdeling tussen elektrisch vermogen en de verbrandingsmotor nog een harde eis van de fabrikanten. Volgens Domenicali is die situatie inmiddels veranderd. “Ik geloof dat fabrikanten niet meer in de positie verkeren om te zeggen dat dit de enige weg vooruit is. Dat is het belangrijkste verschil als je het vergelijkt met vijf jaar geleden”, aldus de CEO. Hij benadrukt dat de sport daardoor over meer opties beschikt.
“In zekere zin bevinden we ons nu in een situatie waarin we minder in een hoek gedreven zijn dan vijf jaar geleden. Daardoor ontstaan er meer mogelijkheden voor verschillende opties die de FIA aan de fabrikanten kan voorleggen, in overleg met ons en in lijn met wat het beste is voor de Formule 1”, vervolgt de Italiaan.
Gewichtsbesparing en duurzame brandstoffen
Een van de grootste speerpunten voor het nieuwe reglement is het verlagen van het gewicht van de bolides. “Als er een nieuwe kans is om het gewicht te verminderen, en de enige manier om dat te doen is door de afmetingen en het gewicht van de batterij te verkleinen, dan moet dat serieus worden overwogen”, legt Domenicali uit. Omdat de auto-industrie minder eenzijdig inzet op volledig elektrische voertuigen, wil de Formule 1 het gebruik van volledig duurzame brandstoffen als basis nemen.
Dit opent volgens ingewijden zelfs de deur naar een mogelijke terugkeer van V8- of V10-motoren. “Het is vrij duidelijk dat de focus op volledig elektrisch in de auto-industrie is afgenomen. Het feit dat wij vroeg hebben ingezet op hybride technologie en duurzame brandstoffen kan ons in staat stellen om die richting in de toekomst verder uit te bouwen”, stelt de Formule 1-topman.
Tijdlijn voor de nieuwe regels
De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het nieuwe pakket ligt bij de internationale autosportbond FIA. Domenicali verwacht dat er later dit jaar al concrete stappen worden gezet. “Wat duidelijk is, is dat de regelgever de FIA is, dus de FIA heeft de verantwoordelijkheid om een pakket voor te stellen”, aldus de CEO. Hoewel de nieuwe reglementen in principe bedoeld zijn voor 2031, sluit hij niet uit dat bepaalde elementen eerder worden ingevoerd als daar voldoende draagvlak voor is.
“Qua timing zou dit richting 2031 kunnen gaan. Maar de FIA zal in gesprek gaan met de motorfabrikanten om te bekijken of het voorstel dat binnenkort wordt gepresenteerd mogelijk naar voren kan worden gehaald. Dat is iets wat we dit jaar zullen bespreken”, besluit Domenicali.
