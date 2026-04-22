Volgens voormalig wereldkampioen Damon Hill bevindt Lewis Hamilton zich in een fase van zijn carrière waarin hij zijn veranderde rol in de Formule 1 onder ogen ziet. De Britse oud-coureur stelt dat de 41-jarige Ferrari-rijder niet langer blind kan varen op de instincten die hem zeven wereldtitels opleverden. Dat laat Hill weten in de podcast Stay on Track.

Na een uiterst moeizaam debuutjaar bij de Italiaanse renstal, waarin hij voor het eerst in zijn loopbaan geen enkele podiumplaats wist te behalen, lijkt Hamilton dit seizoen zijn draai beter te hebben gevonden. In de vernieuwde SF26 voelt de routinier zich meer op zijn gemak en de samenwerking met zijn race-ingenieur Carlo Santi werpt inmiddels vruchten af. Dat resulteerde onlangs in zijn eerste podiumfinish in dienst van de Scuderia tijdens de Grand Prix van Japan.

Artikel gaat verder onder video

Hill ziet mentale omslag bij Hamilton

Ondanks deze opleving ziet Hill een duidelijke mentale omslag bij zijn landgenoot. "Het lijkt erop dat hij heeft geaccepteerd waar hij nu staat in zijn carrière. De dingen die vroeger vanzelf gingen, werken niet meer op dezelfde manier. Dat hoort nu eenmaal bij ouder worden in deze sport", aldus de voormalig coureur. Volgens hem heeft Hamilton deze nieuwe realiteit inmiddels omarmd. "Je ziet dat hij rustiger is geworden en anders naar zichzelf kijkt. Hij weet dat hij niet meer puur op instinct kan rijden zoals in zijn twintiger jaren, en daar heeft hij zich op aangepast".

Toekomst in de Formule 1

Ook oud-coureur Johnny Herbert plaatst kanttekeningen bij de huidige situatie van de meervoudig kampioen. Hij wijst op het onvermijdelijke moment waarop elke rijder moet nadenken over een mogelijk afscheid. "Met alles wat hij bereikt heeft, blijft dat uitzonderlijke talent zichtbaar. Maar er komt een fase waarin je eerlijk moet zijn tegenover jezelf en moet erkennen dat het niet meer zo makkelijk gaat als vroeger", stelt Herbert.

Voorlopig lijkt een definitief vertrek uit de koningsklasse echter nog niet aan de orde. Hoewel er veel gespeculeerd wordt over een naderend pensioen, beschikt Hamilton over een meerjarig contract dat hem in ieder geval tot het einde van dit seizoen aan Ferrari verbindt. Met de aankomende grote updates voor de wagen in Miami hoopt het team bovendien de aansluiting te vinden bij het momenteel dominante Mercedes. Daarmee toont de Brit aan dat hij, ondanks zijn veranderde aanpak, nog altijd gemotiveerd is om mee te vechten aan de top.

