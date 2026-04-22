Ferrari vat koe bij de horens en verschijnt met upgradepakket op testdag in Monza
De plotseling ingelaste lentestop is momenteel volop in werking en dus hebben de teams en coureurs even geen races om mee bezig te zijn. Die mogelijkheid wordt aangepakt om andere taken en activiteiten uit te voeren, waarbij het team van Ferrari de koe bij de horens vat met een testdag én upgradepakket.
Het gat van vijf weken op de kalender, dat is ontstaan tussen de afgelopen race in Japan en de aankomende Grand Prix van Miami, is het gevolg van het annuleren van de raceweekenden in Bahrein en Saoedi-Arabië door conflicten in het Midden-Oosten. Ferrari maakte in het kader van de vrijgekomen data eerder al direct gebruik van deze extra tijd met een tweedaagse test op het circuit van Mugello. Het ging hierbij om een zogeheten TPC-test, oftewel Testing of Previous Cars.
Ferrari verschijnt op Monza
Inmiddels zijn we enkele weken verder en is de Italiaanse formatie wederom aan het testen geslagen, wederom in thuisland Italië. Dit keer doet Het Steigerende Paard het circuit van Monza aan, waarbij er met de wagens van dit jaar gereden wordt. De Italiaanse formatie zet daarvoor de korte maar belangrijke tijd voor een filmdag in. Om het feest compleet te maken, heeft Ferrari bovendien de nodige upgrades meegenomen om uit te testen op de wagen. Fred Vasseur en zijn equipe werken zodoende met man en macht aan het achterhalen van Mercedes, dat momenteel de Italianen nog wat te sterk af is. Wie er precies wanneer en hoelang zullen rijden, dat is niet bekend.
Patrese ziet Verstappen als eerste puzzelstukje op de transfermarkt: "George weg bij Mercedes"
- Vandaag 06:59
- 5
Vettel deelt kritische mening Verstappen: "DNA en het hart van de sport niet verliezen"
- Vandaag 11:14
Waarom de GP van Miami doorslaggevend wordt voor Red Bull Racing
Red Bull houdt filmdag met Verstappen op Silverstone: aangepaste RB22 te zien
Kans op regen tijdens Formule 1-sprintweekend in Miami
Verlaat Hamilton de Formule 1? "Hij heeft het ontarmd"
Palmer vergelijkt rijstijl Verstappen Schumacher: "Mate van controverse"
- 28 minuten geleden
F3-talent herinnert eerste ontmoeting met Verstappen: "Was gewoon gefascineerd"
- 53 minuten geleden
Waarom de GP van Miami doorslaggevend wordt voor Red Bull Racing
- 1 uur geleden
- 1
Red Bull houdt filmdag met Verstappen op Silverstone: aangepaste RB22 te zien
- 1 uur geleden
Jos Verstappen en Ralf Schumacher klaren de lucht: "Alles is in orde"
- 1 uur geleden
- 2
Kans op regen tijdens Formule 1-sprintweekend in Miami
- 2 uur geleden
Strafpunten F1: Lawson ziet punten verdwijnen voor GP Miami gedurende lentestop
- Gisteren 11:25
Organisatie 24h Nürburgring merkt 'Verstappen-effect' en moet ingrijpen
- 11 april
'Correlatieproblemen bij Red Bull Racing blijven in 2026 chassis beïnvloeden'
- 6 april
'Verstappen stopt met Formule 1, Red Bull geeft Lindblad en Tsolov kans in 2027'
- 14 april
Felle reactie op kritiek McLaren-coureur: 'Daarom kan hij dit makkelijk zeggen'
- Gisteren 10:48
VIDEO | 'Na Lambiase vertrekt ook dít kopstuk', FIA trekt conclusie na spoedberaad | GPFans News
- 15 april