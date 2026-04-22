De plotseling ingelaste lentestop is momenteel volop in werking en dus hebben de teams en coureurs even geen races om mee bezig te zijn. Die mogelijkheid wordt aangepakt om andere taken en activiteiten uit te voeren, waarbij het team van Ferrari de koe bij de horens vat met een testdag én upgradepakket.

Het gat van vijf weken op de kalender, dat is ontstaan tussen de afgelopen race in Japan en de aankomende Grand Prix van Miami, is het gevolg van het annuleren van de raceweekenden in Bahrein en Saoedi-Arabië door conflicten in het Midden-Oosten. Ferrari maakte in het kader van de vrijgekomen data eerder al direct gebruik van deze extra tijd met een tweedaagse test op het circuit van Mugello. Het ging hierbij om een zogeheten TPC-test, oftewel Testing of Previous Cars.

Ferrari verschijnt op Monza

Inmiddels zijn we enkele weken verder en is de Italiaanse formatie wederom aan het testen geslagen, wederom in thuisland Italië. Dit keer doet Het Steigerende Paard het circuit van Monza aan, waarbij er met de wagens van dit jaar gereden wordt. De Italiaanse formatie zet daarvoor de korte maar belangrijke tijd voor een filmdag in. Om het feest compleet te maken, heeft Ferrari bovendien de nodige upgrades meegenomen om uit te testen op de wagen. Fred Vasseur en zijn equipe werken zodoende met man en macht aan het achterhalen van Mercedes, dat momenteel de Italianen nog wat te sterk af is. Wie er precies wanneer en hoelang zullen rijden, dat is niet bekend.

Perfect conditions for a Filming Day in Monza 🇮🇹🌤️ pic.twitter.com/me2QamZiih — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) April 22, 2026

It’s Ferrari’s filming day in Monza. A new upgrade package will be tested today. #F1 pic.twitter.com/j3wO11TnGe — deni (@fiagirly) April 22, 2026

