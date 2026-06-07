De defintieve startopstelling voor de Formule 1 Grand Prix van Monaco
De defintieve startopstelling voor de Formule 1 Grand Prix van Monaco
De FIA heeft zojuist de definitieve startopstelling voor de Grand Prix van Monaco naar buiten gebracht. Kimi Antonelli vangt de race aan vanaf pole position, met Max Verstappen aan zijn rechterzijde.
De kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco mondde uit in een titanenstrijd tussen Kimi Antonelli en Max Verstappen. Waar de viervoudig wereldkampioen in zijn eerste run van Q3 slechts 0,001 seconde te kort kwam ten opzichte van de tijd van de Mercedes-coureur, moest Verstappen met zijn tweede run uiteindelijk 0,043 seconde toegeven op de negentienjarige Mercedes-ster. Bij het uitgaan van de lichten in het prinsom moet Antonelli echter niet alleen rekening houden met Verstappen. De tweede startrij wordt bezet door Lewis Hamilton en Charles Leclerc in de Ferrari's. En laat Ferrari dit seizoen tot nu toe bij uitstek de beste starts hebben.
Startopstelling Formule 1 Grand Prix van Monaco
Ook Isack Hadjar reed een solide kwalificatie. De Red Bull Racing-coureur parkeerde zijn wagen op de vijfde stek, één positie voor George Russell. De vierde startrij kleurt volledig oranje in Monaco. Oscar Piastri vertrekt vanaf P7, met Lando Norris aan zijn zijde. De top tien wordt gecompleteerd door Pierre Gasly en Liam Lawson. Alexander Albon trapt het linkerrijtje af, gevolgd door Carlos Sainz, Nico Hülkenberg, Franco Colapinto, Arvid Lindblad, Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Sergio Pérez, Oliver Bearman, Valtteri Bottas, Fernando Alonso en Lance Stroll.
De Grand Prix van Monaco gaat om 15:00 uur van start.
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