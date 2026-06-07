Op zondagmiddag 15:00 uur was het tijd voor het koningsnummer van de Formule 1: de Grand Prix van Monaco op het roemruchte circuit van Monte Carlo. De race in het prinsdom werd een totale deceptie voor Max Verstappen die al na één rondje de strijd moest staken. De zege ging naar polesitter Kimi Antonelli: alweer zijn vijfde (!) overwinning op rij.

Nummer zes van dit wereldkampioenschap Formule 1 trok ons naar de start van het Europese seizoen met de Grand Prix van Monaco als eerste hoofdstuk. Daar waar de plaatjes natuurlijk altijd geweldig zijn, zit de crux hem vaak in de kwalificatie op de zaterdag. Daar wist Antonelli alvast het moeilijke werk te doen door de pole position te grazen te nemen met een nipt snellere tijd dan Verstappen, die de tweede plek op de grid wist in te nemen en natuurlijk hoop zal hebben gehad om - wellicht met een undercut - nog een poging te wagen om de Grand Prix van Monaco te winnen in het zonnige Monte Carlo.

Artikel gaat verder onder video

Drama voor Verstappen

Boven de tweede startpositie op de grid bleek echter een plaatselijke donderwolk van jewelste te hangen: bij het doven van de lichten kon Verstappen niet van zijn plek komen en bleek hij problemen met de motor te hebben, waardoor al zijn ambities op een mooi resultaat in zijn woonplaats direct door het putje gespoeld konden worden. Koren op de molen van Antonelli, die dus in de eerste bocht niet eens hoefde te vrezen voor een mogelijke aanval van de Nederlandse rijder. De kampioenschapsleider kon dus onbedreigd de eerste bocht doorkomen en wist zodoende meteen dat al het zware werk gedaan was en het nu een kwestie was om zijn Mercedes veilig thuis te brengen.

Verstappen is slow away from P2 on the grid! ?



Here's how the race start unfolded in Monaco! ?#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/yxVElkRWoa — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

Terwijl we nog even te horen kreeg hoe Verstappen alles bij elkaar zat te schelden op de boardradio, was het druk in het kamertje van de wedstrijdleiding. George Russell en Sergio Pérez lagen onder de loep bij de stewards wegens overtredingen bij de start, waarbij Russell opvallend genoeg wegkwam en de Mexicaan wél aangepakt werd met een drive through penalty. Pérez bleek niet helemaal wakker te zijn, want hij had zijn wagen in het startvak van Gabriel Bortoleto - beginnende vanuit de pitstraat - gezet. Ook teammaat Valtteri Bottas had een middag om snel te vergeten: na achttien rondjes kwam zijn race tot een einde met problemen.

Straffenregen

Niet alleen Verstappen bleek problemen te hebben binnen het team van Red Bull. Ook bij Isack Hadjar namen de problemen toe. De Fransman rapporteerde veel problemen met zijn bolide en zag George Russell dan ook snel tot zich naderen. Het was duidelijk dat hij eigenlijk nergens meer lekker over het circuit kon komen en terwijl hij flink klagend op de boardradio was te horen, zat de Britse coureur vol op de staart. Bij het aanbreken van de pitstops wist Russell, die lange tijd vastzat achter Hadjar, wat hem te doen stond: een dijk van een ronde neerzetten om Hadjar na zijn pitstop voor te blijven. Dat lukte: hij kwam in ronde 34 voor de Fransman de baan op.

Even later was het weer druk met de nodige straffen voor de coureurs, wat eigenlijk dan toch voor het meeste spektakel zorgde tijdens een verder niet heel spectaculaire Grand Prix van Monaco. Lewis Hamilton kreeg er eentje van vijf seconden wegens het te hard rijden in de pitstraat, net als Russell die hetzelfde lot ondervond. Ook Franco Colapinto ging op de bon, wederom om hetzelfde vergrijp. Spoiler: het was niet de laatste keer dat de wedstrijdleiding hierom ingreep, wat toch wel hoogst opmerkelijk genoemd mag worden.

Drama Norris en Leclerc

Terwijl wereldkampioen Lando Norris zijn wagen noodgedwongen aan de kant moest zetten met motorproblemen, stapelden de straffen voor het te hard rijden in de pitlane elkaar in rap tempo op. Pierre Gasly en Oscar Piastri waren ook de sigaar, terwijl Lance Stroll een toch vrij verwonderlijke straf kreeg wegens het overschrijden van de track limits. Terwijl Antonelli even kort problemen rapporteerde, gingen we langzaam maar zeker richting eindfase. Die leek rustig te gaan verlopen, totdat Lance Stroll plotseling zijn Aston Martin in de muur parkeerde en dan toch de eerste safety car van de race de baan op liet komen.

Onboard with Charles Leclerc for his crash, prior to the Red Flag! ?#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/VdOHk9FSRM — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

Dat zorgde wel voor de nodige chaos in de pitstraat met teams die twee coureurs naar binnenhaalden, waarbij Ferrari ervoor koos om Hamilton én Leclerc naar binnen te halen, terwijl Hamilton dus een straf had. Daarmee boorde Ferrari dan ook min of meer Leclerc een tweede plek door de neus, wat voor de nodige woede zorgde bij de Monegask. Bij de herstart in ronde 66 leek die woede nog niet weg te zijn, want bij het hervatten van de race hing de thuisheld vanaf P3 de wagen de muur in op precies dezelfde plek als Stroll, een ongelofelijk zeperd voor de Ferrari-rijder.

Rode vlag

Met nog een kleine tien rondjes te gaan konden we dan echt aan de slotfase van de race beginnen, of toch niet. De wedstrijdleiding moest noodgedwongen de rode vlag wapperen wegens problemen met het asfalt, waardoor de wedstrijd geneutraliseerd werd. Ondertussen lag ook Russell nog onder het loepje van de wedstrijdleiding wegens het niet correct inlossen van zijn straf. Met nog een aanstaande herstart en het hele veld dicht bij elkaar, trakteerde de FIA de Brit op een drive through penalty en zag hij dus eigenlijk min of meer een bak punten in rook opgaan. Een gigantische domper voor de man die hoopt dit jaar zijn eerste wereldtitel te pakken.

? RED FLAG ?



The race has been red flagged with all cars returning to the pit lane#F1 #MonacoGP | LAP 68/78 pic.twitter.com/vk06WQSG8j — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

De slotfase

Na een lange neutralisatie liet de FIA weten dat er enkele ronden achter de safety car gereden zou worden, waarna er een staande start zou volgen. Antonelli had ineens tijdens een zeer dominante race zevenvoudig wereldkampioen Hamilton - hongerig voor zijn eerste Ferrari-zege - naast zich staan. De tienersensatie hield echter het hoofd ijzig koud, had een goede start en kwam als eerste de bocht door. Terwijl Nico Hülkenberg en Carlos Sainz elkaar raakten en de Spanjaard zijn race tot een eind zag komen nadat Franco Colapinto hem ook nog eens raakte, rook iedereen overal aan kansen om nog een actie te wagen. Uiteindelijk was het dus Antonelli die de zwaar verdiende zege pakte, vóór Hamilton, terwijl Hadjar als derde over de streep kwam. Die had nog wel een onderzoek aan de broek, dus wellicht zit er nog een podium in voor Oscar Piastri. De komende uren blijft het dus nog interessant in Monaco met nog verschillende lopende onderzoeken.

De volledige uitslag van de knotsgekke Grand Prix van Monaco, al worden meerdere coureurs nog onderzocht door de FIA! #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/hmsz1wZl15 — GPFans NL (@GPFansNL) June 7, 2026

Geschreven door Brian Van Hinthum - Formule 1-redacteur & verslaggever Brian van Hinthum is Formule 1-redacteur en verslaggever bij GPFans. Sinds 2021 volgt hij de sport dagelijks en schrijft hij over nieuws, analyses en ontwikkelingen binnen de paddock. Als geaccrediteerd journalist is hij regelmatig aanwezig op het circuit tijdens Grand Prix-weekenden. Bekijk volledige biografie

Gerelateerd