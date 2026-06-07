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Max Verstappen, Red Bull, Japan, 2026

Verstappen relativeert nipt verlies Monaco-pole: 'Zo is het leven'

Max Verstappen, Red Bull, Japan, 2026 — Foto: © IMAGO

Verstappen relativeert nipt verlies Monaco-pole: 'Zo is het leven'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Max Verstappen greep zaterdag nipt naast de poleposition voor de Grand Prix van Monaco. De viervoudig wereldkampioen moest zijn meerdere erkennen in WK-leider Andrea Kimi Antonelli, die in de slotfase van de kwalificatie net iets sneller was. Gevraagd naar waar hij precies tijd verloor ten opzichte van de Mercedes-coureur, weigert de Nederlander echter in detail te treden.

Tijdens de beslissende run in Q3 leek de coureur van Oracle Red Bull Racing aanvankelijk op weg naar de eerste startplek met een tijd van 1:12.094. Hij noteerde de snelste tijden in de eerste en derde sector, maar kampte met balansproblemen in de tweede sector. In de allerlaatste seconden dook Antonelli daar met een 1:12.051 nipt onder, een verschil van slechts 0,043 seconde. Terwijl de polesitter zijn eigen sectortijden over de hele linie verbeterde, bleek dat net genoeg om Verstappen naar de tweede startplaats te verwijzen.

Geen spijt na sterke ronde

Ondanks het minimale verschil wil Verstappen niet analyseren in welke specifieke bochten hij de pole is misgelopen. "Dat doe ik eerlijk gezegd nooit", stelt hij nuchter. "Het zit dicht bij elkaar. Soms zit je er net voor, soms zit je er net achter, zo is het leven". De Limburger benadrukt dat hij het maximale uit zijn wagen heeft gehaald. "Maar ik was blij met mijn ronde. Dus toen ik over de streep kwam, had ik zoiets van: oké, als iemand dat verslaat, dan is dat maar zo. Dat hoort erbij."

Geweldige prestatie

Uiteindelijk kwam de teamgenoot van Isack Hadjar net tekort, maar gezien de aanloop naar de kwalificatie is hij vooral opgelucht. "We kwamen net tekort. Maar zoals ik al heb uitgelegd, hadden we een erg lastige derde vrije training, dus om in die laatste kwalificatie te staan, is een geweldige prestatie van het team". Het resultaat is een opsteker in een tot nu toe moeizaam verlopen seizoen voor de Oostenrijkse renstal. Voorafgaand aan de race in de straten van Monte Carlo bezet Verstappen de zevende plaats in de WK-stand met 43 punten, ver achter leider Antonelli die al 131 punten heeft verzameld.

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