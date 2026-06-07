UPDATE: Lawson kan tóch vanaf P10 beginnen na problemen met de wagen
UPDATE: Lawson kan tóch vanaf P10 beginnen na problemen met de wagen
De Grand Prix van Monaco gaat om 15:00 uur van start en waar de meeste coureurs en teams zich rustig voorbereiden op de start, is het voor Racing Bulls een race tegen de klok geworden. Liam Lawson kampt met problemen en het team zet momenteel alles op alles om zijn auto de prepareren voor de rit.
Lawson, die de Grand Prix van Monaco eigenlijk als tiende mag beginnen en zijn goede vorm door weet te trekken, zal toch een ander begin van zijn zondag gewenst hebben. De oud-teamgenoot van Max Verstappen kwalificeerde zich dus prima tot in Q3, maar lijkt nu de pechduivel gevonden te hebben in Monte Carlo. Verschillende bronnen melden vanaf het circuit dat er hard gewerkt wordt door het team van Racing Bulls aan de wagen van Lawson, die met problemen in de garage staat. Lawson sprak eerder met Martin Brundle, waar hij aangaf dat het de beste optie lijkt om vanuit pitlane te starten.
UPDATE 14:25:Goed nieuws voor Lawson: het team van Racing Bulls heeft met het harde werk in de pitstraat tóch ervoor weten te zorgen dat Lawson zijn auto gemaakt is, waardoor hij gewoon kan starten zoals gepland.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
LIVE | F1 GP Monaco: Antonelli leidt, stewards delen zeven straffen uit, Leclerc crasht
- 1 uur geleden
- 14
Drama voor Verstappen bij start F1-race Monaco: "Geweldig, compleet naar de kloten!"
- 1 uur geleden
- 18
Audi tegen door Verstappen geëiste 2027-regelwijziging: "Om twee redenen liever niet"
- Vandaag 09:02
- 5
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Verstappen over uitvalbeurt in Monaco: "Was aan het bidden dat iedereen naar rechts ging"
Drama voor Verstappen bij start F1-race Monaco: "Geweldig, compleet naar de kloten!"
LIVE | F1 GP Monaco: Antonelli leidt, stewards delen zeven straffen uit, Stroll crasht
De defintieve startopstelling voor de Formule 1 Grand Prix van Monaco
Net binnen
LIVE | F1 GP Monaco: Antonelli leidt, stewards delen zeven straffen uit, Stroll crasht
- 1 uur geleden
- 14
Verstappen over uitvalbeurt in Monaco: "Was aan het bidden dat iedereen naar rechts ging"
- 22 minuten geleden
Drama voor Verstappen bij start F1-race Monaco: "Geweldig, compleet naar de kloten!"
- 1 uur geleden
- 18
Verstappen relativeert nipt verlies Monaco-pole: 'Zo is het leven'
- 1 uur geleden
UPDATE: Lawson kan tóch vanaf P10 beginnen na problemen met de wagen
- 2 uur geleden
- 1
De defintieve startopstelling voor de Formule 1 Grand Prix van Monaco
- 2 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: de stand van zaken in aanloop naar de race in Monaco dit weekend
- 2 juni
Rosato lovend over "pure boef" Jos Verstappen: "Hij heeft een beest gecreëerd"
- 27 mei
Stukje tape komt McLaren heel duur te staan: FIA bevestigt straf na stilvallen Norris
- 5 juni
Norris spoelt kater van GP Canada weg met bezoekje aan Indy 500 met Daniel Ricciardo
- 25 mei
Hamilton genoot van aanwezigheid moeder in Canada: "Wil haar ieder weekend erbij hebben"
- 25 mei
Alonso: "We hebben besloten de pijn te stoppen"
- 27 mei