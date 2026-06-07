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Max Verstappen, Liam Lawson, Red Bull, Racing Bulls, Monaco, 2025

UPDATE: Lawson kan tóch vanaf P10 beginnen na problemen met de wagen

Max Verstappen, Liam Lawson, Red Bull, Racing Bulls, Monaco, 2025 — Foto: © IMAGO
1 reactie

UPDATE: Lawson kan tóch vanaf P10 beginnen na problemen met de wagen

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

De Grand Prix van Monaco gaat om 15:00 uur van start en waar de meeste coureurs en teams zich rustig voorbereiden op de start, is het voor Racing Bulls een race tegen de klok geworden. Liam Lawson kampt met problemen en het team zet momenteel alles op alles om zijn auto de prepareren voor de rit.

Lawson, die de Grand Prix van Monaco eigenlijk als tiende mag beginnen en zijn goede vorm door weet te trekken, zal toch een ander begin van zijn zondag gewenst hebben. De oud-teamgenoot van Max Verstappen kwalificeerde zich dus prima tot in Q3, maar lijkt nu de pechduivel gevonden te hebben in Monte Carlo. Verschillende bronnen melden vanaf het circuit dat er hard gewerkt wordt door het team van Racing Bulls aan de wagen van Lawson, die met problemen in de garage staat. Lawson sprak eerder met Martin Brundle, waar hij aangaf dat het de beste optie lijkt om vanuit pitlane te starten.

UPDATE 14:25:Goed nieuws voor Lawson: het team van Racing Bulls heeft met het harde werk in de pitstraat tóch ervoor weten te zorgen dat Lawson zijn auto gemaakt is, waardoor hij gewoon kan starten zoals gepland.

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